„Nature Boyz“ fordern die „Miners“

Derby: Der TSV Peißenberg (in Weiß) und der SC Forst (in Blau) trafen in der vergangenen Saison in der Vorbereitung schon aufeinander.

Eishockey: Testspiele

Von Paul Hopp schließen

Die Testspielserie hält in Peißenberg ein Derby bereit: Die Forster „Nature Boyz“ treffen auf die „Miners“. Auch andere Teams sind in Aktion.

Landkreis – Die Eishockeyvereine aus der Region befinden sich in der unmittelbaren Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Dazu gehören Testspiele, von denen in den nächsten Tagen einige stattfinden.

Ein Derby liefern sich im Peißenberger Eisstadion am heutigen Freitag, 16. September, die „Nature Boyz“ des SC Forst und die „Miners“ des TSV Peißenberg. Offiziell sind in dieser Partie die Forster der Gastgeber. Beginn ist um 20 Uhr.

Forster Niederlage im ersten Testspiel

Für die Peißenberger ist es – nach dem 2:4 gegen Riessersee und dem 6:5 gegen Kempten (wir berichteten) – schon das dritte Testspiel im Hinblick auf ihre Saison in der Bayernliga. Landesligist Forst absolviert heute seine zweite Partie. Das erste Spiel haben die „Nature Boyz“ bei den „Wanderers Germering“ mit 2:10 verloren.

Dabei begannen die Forster stark und gingen gegen den Favoriten durch Michael Krönauer (31.) mit 1:0 in Führung. Nach zwei Germeringer Toren (36., 39.) gelang Marco Mühlegger der 2:2-Ausgleich (44.). In der Folge war im Gästeteam „plötzlich war keine Konzentration mehr zu sehen, auch der Einsatzwille ließ zu wünschen übrig“, heißt es in einer Mitteilung. Innerhalb von 13 Minuten schossen die Germeringer noch acht Treffer zum Kantersieg.

Die „Miners“ sind am Sonntag nochmals im Einsatz. Zu Hause erwarten sie den Oberligisten EV Lindau. Die Partie gegen die „Islanders“ beginnt um 17.30 Uhr.

EAS und ECP treffen auf Kooperationspartner

„Zweimal EVF“ heißt es für den Bayernligisten EA Schongau. Die „Mammuts“ treffen am Freitag (20 Uhr) zu Hause auf den Landesliga-Klub EV Fürstenfeldbruck. „Aktuell kämpft man im Schongauer Eisstadion noch mit der Eisbereitung, ist jedoch optimistisch, dass das Heimspiel stattfinden kann“, so EAS-Sprecher Gerhard Siegl. Auf Schongauer Seite treten die sechs Zugänge aufs Eis, darunter die Kanadier Samy Paré und Tristan Gagnon. Am Sonntag spielen die „Mammuts“ auswärts beim Kooperationspartner EV Füssen. Das Duell mit dem Oberligisten beginnt um 18 Uhr.

Zweimal tritt auch der EC Peiting aufs Eis. Das Oberliga-Team von Coach Anton Saal erwartet am Freitag (19.30 Uhr) die „Sharks“ des ESC Kempten. Die Allgäuer, trainiert vom Ex-Peitinger Brad Miller, sind Kooperationspartner des ECP. Am Sonntag (16 Uhr) geht es gegen einen Ligakonkurrenten, den ECDC Memmingen.

Der Landesligist ERC Lechbruck absolviert seine nächsten zwei Testpartien auswärts: am Freitag, 16. September, 20 Uhr, beim ESV Burgau und am Sonntag, 18. September, 18 Uhr, beim EV Pfronten.