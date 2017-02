Bitteres Saison-Aus für die „Eishackler“

Eishockey: Verzahnungsrunde

von Paul Hopp

Aus, vorbei: Die „Eishackler“ haben das Play-off-Viertelfinale verpasst. Gegen Dorfen konnte das Team am Sonntagabend nicht sein Potenzial abrufen.

Der Glaube versetzt eben nicht immer Berge. Sieben Minuten waren noch zu spielen, da wandte sich der Stadionsprecher ans Publikum. „Auf geht‘s, da geht noch was“, animierte er die „Eishackler“-Fans unter den rund 900 Besuchern, die Gastgeber noch einmal richtig anzufeuern. Mit zwei Toren lagen die Peißenberger zu diesem Zeitpunkt im Rückstand. Doch aus einem Finale furioso und einer Wende - so wie im vergangenen Jahr in Dorfen - wurde nichts. Mit 2:5 (0:2, 2:2, 0:1) mussten sich die „Eishackler“ letztlich dem ESC Dorfen geschlagen geben. Die „Eispiraten“ zogen damit ins Viertelfinale (gegen Wunschgegner Waldkraiburg) ein. Für die Peißenberger ist die Saison beendet.

Nach der knappen 1:2-Niederlage in Memmingen am Freitagabend (wir berichteten) war klar: Nur mit einem Sieg in regulärer Spielzeit würden die „Eishackler“ an den Dorfenern vorbeiziehen. Unter Umständen hätte auch ein Sieg in Overtime gereicht, allerdings hätte da Schönheide hoch in Memmingen verlieren müssen (die Sachsen gewannen jedoch mit 5:0). Doch anders als sonst in dieser Saison in wichtigen Spielen konnten die Peißenberger vor rund 900 Zuschauern ihr Potenzial nicht abrufen. Speziell im ersten Drittel unterliefen den Gastgebern viele schlampige Pässe und andere Unkonzentriertheiten. In Sachen „Chancenverwertung“ haperte es auch gewaltig. Mal brachte ein Dorfener Spieler in letzter Sekunde den Schläger dazwischen, mal hielt ESC-Torwart Kevin Yeingst famos, mal hatten die „Eishackler“ einfach Pech. Florian Barth (9.), Max Barth (12.), Dejan Vogl bei einem Break in Unterzahl (18.) - sie scheiterten freistehend. Konsequenter waren da die Dorfener: Lukas Miculka und Tobias Feilmeier trafen zum 1:0 (7.) und 2:0 (16.).

Im Mitteldrittel hatten sich die „Eishackler“ gefangen und machten gewaltig Druck. Allerdings ließen sie mehrere hochkarätige Möglichkeiten aus. Nach einem Gegenzug, bei dem er kaum gestört wurde, erzielte Dorfens Christian Göttlicher das 3:0 (24.). Ebenfalls mit einem Kontertor brachte TSV-Kapitän Florian Barth die Hausherren auf 1:3 heran (33.). Nur kurz darauf führte ein Peißenberger Scheibenverlust zum vierten Gegentreffer (35.); Dorfens Tobias Brenninger hatte getroffen. Mit einer feinen Aktion, die er in Überzahl zum 2:4 abschloss (36.), hielt Manfred Eichberger die Peißenberger im Spiel. Kurz vor dem Drittelende vergab Dorfens Feilmeier einen umstrittenen Penalty (40.). Im Schlussdrittel versuchten die Peißenberger noch einmal alles, doch mit zunehmender Dauer verließen sie die Kräfte. Die Peißenberger nahmen schon fürh Torwart Jakob Goll für einen Feldspieler vom Eis, doch diese Maßnahme brachte nichts mehr ein. Mit einem empty-net-goal gelang Dorfens Feilmeier das Tor zum 5:2 (60.).

Stimmen zum Spiel

Heinz Feilmeier (Trainer ESC Dorfen): „Es hätten beide verdient gehabt weiterzukommen. Für Peißenberg tut es mir leid. Zwischen beiden Vereinen herrscht ein gutes Klima. Gratulation an meine Mannschaft. Sie hat 60 Minuten dagegengehalten und ihren Job gemacht. Unser Torwart hat eine Wahnsinnsleistung gebracht. Im Schlussdrittel haben wir es souverän gespielt und das Spiel gut zerstört, auch wenn es nicht schön zum Anschauen war. Waldkraiburg war unser Wunschgegner.“

Randy Neal (Trainer TSV Peißenberg): „Das erste Drittel war eines unserer schwächsten in dieser Saison. Im zweiten Drittel haben die Burschen richtig Gas gegeben, aber leider nur zwei Tore gemacht. Der dritte Gegentreffer war der Sargnagel. Im Schlussdrittel konnten wir keinen Druck mehr aufbauen. Das Freitagsspiel in Memmingen hat uns die dafür nötige Kraft gekostet. Es war dennoch eine Top-Saison. Viele Spieler sind besser geworden. Ein Dank an die Zuschauer. Sie waren die Saison über großartig, auch bei Auswärtsspielen waren unsere Anhänger immer zahlreich da. Und sie haben uns heute im ersten Drittel angefeuert, obwohl sie uns in der Phase auch hätten auspfeifen können.“

Norbert Ortner (“Eishackler“-Vorsitzender): „Jetzt ist der 20. Februar, und für uns ist die Saison aus. Damit haben wir nicht gerechnet. Gratulation an Dorfen. Für uns gilt: Es war dennoch eine hervorragende Saison. Die Mannschaft, das Trainerteam und auch meine Vorstandskollegen haben hervorragend gearbeitet. Wir haben verloren - aber nur sportlich. Ab morgen laufen die Planungen für die neue Saison. Ich hoffe, alle Vereine in der Bayernliga bleiben gescheit, und wir können uns wieder auf einen Kontingentspieler einigen.“

Die Viertelfinal-Paarungen

Höchstadter EC - TEV Miesbach

ECDC Memmingen - HC Landsberg

EHC Waldkraiburg - ESC Dorfen

EV Lindau - EHV Schönheide

Modus: „best of five“; Termine: 24./26. Februar, 3./5./7. März