Weilheims Handballer sind gerüstet für das Schlagerspiel

Von: Roland Halmel

Dem Gegner enteilt: Auch die Gäste der SG Kaufbeuren/Neugablonz konnten die Siegesserie der Weilheimer (in roten Trikots, hier Max Osthöver) nicht stoppen. © Emanuel Gronau

Zeitweise artete die Partie in ein Fehlpassfestival aus. Weilheims Handballer gingen nach dem Heimspiel gegen Kaufbeuren/Neugablonz dennoch zufrieden vom Feld.

Weilheim – Ein erfolgreicher Abschluss der Hinrunde in der Bezirksoberliga gelang den Handballern des TSV Weilheim. Im Heimspiel gegen die SG Kaufbeuren/Neugablonz feierten die Kreisstädter beim 34:29 (15:16) den siebten Sieg in Folge, mit dem sie den dritten Platz festigten. „Ich bin richtig stolz auf die Jungs, das war ein richtig gutes Spiel“, urteilte Teamsprecher Lukas Schwendele, der sich zuletzt in Ottobeuren am Knie verletzt hatte und deshalb das Coaching übernahm.

Bei Weilheim fehlt es an der nötigen Konsequenz bei der Chancenverwertung

Die Partie begann sehr ausgeglichen. Nach dem 5:5 (9.) bekamen die Hausherren aber langsam Oberwasser. Die Abwehr stand zunehmend stabiler und die daraus resultierenden Ballgewinne nutzten die Weilheimer vermehrt zu einfach herausgespielten Toren. Zudem wussten sich die Außenspieler Korbinian Wimmer und Tim Spiegler zahlreiche Chancen zu erarbeiten. Bei deren Verwertung war aber noch Luft nach oben. Dennoch setzten sich die TSV-Handballer mit fünf Toren ab. In der Folge fehlte es bei allen Weilheimern jedoch an der nötigen Konsequenz im Abschluss. „Und die letzten Minuten vor der Pause waren eine Katastrophe“, so Schwendele. Er ärgerte sich über ein wahres Fehlpassfestival seiner Schützlinge, das die Kaufbeurer eiskalt mit vier Toren in Folge bestraften. Die Quittung war ein Rückstand der Hausherren zur Pause.

In der zweiten Halbzeit stellt Weilheim frühzeitig die Weichen auf Sieg

Diesem rannten sie nach der Pause aber nur kurz hinterher. Vier Treffer in Serie brachten sie wieder in Front. In der Phase gelang es zudem Torhüter Benjamin Jilg. einige gute Chancen der Gäste zunichte zu machen. Dadurch verteidigten die Weilheimer ihre Führung, auch wenn die SG mehrfach den Anschlusstreffer erzielte. In der Schlussphase sorgte Max Osthöver mit einem Dreierpack für einen etwas größeren Vorsprung. Nachdem die auf Platz sechs rangierenden Kaufbeurer noch einen Siebenmeter vergeben hatten und Timo Weinmann auf 31:25 (55.) erhöhte, war die Partie entschieden. „Danach haben wir es souverän runtergespielt“, so der merklich zufriedene Schwendele.

Schlagerspiel in der Jahnhalle gegen den tabellenzweiten Würm-Mitte

Am Sonntag (29. Januar) empfangen die Weilheimer Handballer zum Start in die Rückrunde den Tabellenzweiten HSG Würm-Mitte (18 Uhr, Jahnhalle). Gegen die Gäste aus dem Würmtal handelten sie sich beim 25:37 die erste von ihren bislang nur zwei Niederlagen ein.

Statistik

Weilheims Spieler und Tore: Tim Spiegler (7), Maximilian Osthöver (6), Korbinian Wimmer (6/1 Siebenmeter), Phillip Bauer (4), Nicolas Beinlich (4), Timo Weinmann (3), Andreas Kunz (2), Lukas Beer (1), Moritz Krause (1), Julius Krause, Benjamin Leppert; Torhüter: Benedikt Blacek, Benjamin Jilg.