Peißenbergs starker Endspurt

Faustball: Bezirksliga

von Paul Hopp

Die Faustballer des TSV Peißenberg haben am letzten Spieltag der Bezirksliga den Titelkampf spannend gemacht. Am Ende wurden sie Zweite.

Peißenberg – Das Ganze kam auch für Peißenbergs Abteilungsleiter Rudolf Fischer „überraschend“. Zum Abschluss der Hallenrunde in der Bezirksliga West mischten die Faustballer des TSV Peißenberg gar noch im Titelrennen mit. Als Dritter waren sie in den letzten Spieltag gestartet. Am Ende landeten Axel Marten, Andreas Fischer, Bernhard Müller, Tobias Komm und Katrin Liedl auf dem zweiten Platz. Zum Sieger, der SG Rosenheim, fehlten nur zwei Punkte.

In der heimischen Glückauf-Halle präsentierten sich die Peißenberger in starker Form. Gegen Jahn Freising III (11:7, 11:8) und Jahn Freising II (11:5, 11:6) sowie den MTV Rosenheim III (15:13, 11:7) gab es jeweils Siege. Die Partie gegen den direkten Konkurrenten, die Turner 05 München I endete mit einem Unentschieden (4:11, 12:10). Letztlich hätten die Peißenberger noch auf einen Ausrutscher der SG Rosenheim hoffen müssen, doch der Titelaspirant gab sich keine Blöße und gewann am letzten Spieltag alle seine Partien. Während der Saison waren die Peißenberger die Einzigen, die den Rosenheimern eine Niederlage beibringen konnten. Am zweiten Spieltag besiegte der TSV die SG mit 2:0 (14:12, 11:9).

Alljährlich absolvieren die Faustballer im Bezirk eine Hallen- und eine Feldrunde. Seit der Saison 2001 sind die Peißenberger regelmäßig dabei. 2010 holte das Team in der Bezirksliga West im Feld den Meistertitel. Deutschlandweit gibt es gut 20 000 Faustballspieler. Genau lässt sich das aber nicht sagen, da es kein zentrales Meldeverfahren gibt. Regelmäßig findet ein Spielbetrieb bis zur 1. Bundesliga statt. Die Meistertitel auf dem Feld haben derzeit der TV Jahn Schneverdingen (Frauen) und der TSV Pfungstadt (Männer) inne. In der 1. Liga (es gibt eine Nord- und eine Südstaffel) spielen unter anderem die Männer des MTV Rosenheim.