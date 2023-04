Gold für Rath-Geschwister im Staffellauf und ein Comeback eines EM-Teilnehmers aus Weilheim

Von: Paul Hopp

Geglückter Wechsel: Maximilian Rath (rechts) übergibt in Führung liegend den Stab an seinen Teamkollegen Simon Nüß. Über 3 x 1000 Meter gelang der U16-Staffel der LG Stadtwerke München ein überlegener Sieg. © Claus Habermann

Bei der bayerischen Langstaffel-Meisterschaft in Forchheim waren Julia und Maximilian Rath erfolgreich unterwegs. Und dann gab es ein spezielles Comeback.

Forchheim – Die bayerische Langstaffel-Meisterschaft bildete den ersten Titelwettbewerb auf der Bahn im Freistaat. Über 300 Athleten und knapp 100 Staffeln waren nach Forchheim gekommen, um dort auf verschiedenen Distanzen und in verschiedenen Formaten die Sieger zu ermitteln. Zu denjenigen, die mit einer Goldmedaille heimfuhren, gehörten auch drei Athleten aus dem hiesigen Landkreis.

Julia Rath siegt mit 3x800-Meter-Staffel

Erfolgreich ging Julia Rath zu Werke. Die Penzbergerin (18) lief mit den U20-Frauen des LAC Quelle Fürth über 3 x 800 Meter zur Goldmedaille. Die Uhr stoppte für Rath – sie war als Startläuferin das Rennen angegangen –, Julia Wilhelm (Jg. 2006) und Hannah Schreiber (Jg. 2006) bei 7:02,74 Minuten. Damit schaffte das Trio locker die Norm für die deutsche Meisterschaft (7:30,00 Minuten). Die nationalen Titelkämpfe gehen am Samstag, 29. April, in Bietigheim-Bissingen über die Bühne.

Startläuferin: Julia Rath (rechts) brachte die U20-Staffel des LAC Fürth über 3 x 800 Meter in Führung. Links U18-Athletin Juli Lindner (LG Bamberg). © Theo Kiefner

Die weibliche U20 lief gemeinsam mit den U18-Staffeln. In dieser Altersklasse holte sich die LG Bamberg mit starken 6:53,97 Minuten den Sieg.

Maximilian Rath siegt mit Staffel der LG Stadtwerke München

In der U16-Klasse gelang Maximilian Rath, dem jüngeren Bruder von Julia Rath, ein überlegener Sieg. Über die 3 x 1000 Meter siegte der Penzberger (14) gemeinsam mit seinen Kollegen von der LG Stadtwerke München, Simon Nüß und Tim Alt, in der Zeit von 8:29,67 Minuten. Auf die zweitplatzierte Staffel, den LAC Quelle Fürth, hatten die Münchner über eine halbe Minute Vorsprung. Rath brachte sein Team als Startläufer schon auf Siegeskurs – er übergab das Staffelholz mit einigen Metern Vorsprung auf Dominik Döllinger (LAC Quelle Fürth) an seinen Kollegen Nüß.

Johannes Trefz gibt Comeback auf der Bahn

Ein Comeback auf der Bahn feierte Johannes Trefz. Der Langsprinter aus Weilheim EM-Teilnehmer und mehrfacher deutscher 400-Meter-Meister, der im vergangenen Jahr mit dem Leistungssport aufgehört hat, komplettierte die 4 x 400-Meter-Staffel des TSV Gräfelfing. Trefz lief an zweiter Position und kam gemeinsam mit Michael Schäfer, Michael Adolf und Benedikt Wiesend auf eine Zeit von 3:16,25 Minuten.

Das TSV-Quartett gewann damit souverän den Wettbewerb und verwies die LG Stadtwerke München (3:28,79) und die LG Forchheim (3:28,93) auf die weiteren Medaillenplätze. Zum Teilnehmerfeld gehörten noch die StG Südbayern Express (3:35,60) und die StG Neustadt/Bayreuth (3:47,65). Die Gräfelfinger unterboten deutlich die Norm für die Staffel-DM (3:26,00). Obendrein setzten sie sich an die Spitze der deutschen Jahresbestenliste.