Mit Gummibärchen zur Top-Zeit

Leichtathletik

In Frankfurt haben Ramona März und Regina Bauer ein starkes Marathon-Debüt gegeben. Das lag auch an ausreichender Versorgung mit Gummibärchen.

Penzberg – Ramona März wollte es gar nicht glauben, dass sie ihren ersten Marathon gelaufen war – und dabei mit 3:04:22 Stunden eine formidable Zeit abgeliefert hatte. „Das hat sich gar nicht wie 42 Kilometer angefühlt“, sagte die 25-Jährige vom TSV Penzberg. März hatte sogar einen „negativen Split“ geschafft, das heißt, sie lief die zweite Hälfte mit 1:31:46 Stunden schneller als die erste. Ebenfalls ein starkes Marathon-Debüt gab Vereinskollegin Regina Bauer (28), die 3:09:21 Stunden benötigte. Mit 1:32:37 Stunden hatte sie auf der ersten Rennhälfte eine Halbmarathon-Bestzeit aufgestellt.

Begleitet wurden beide von Trainer Markus Brennauer, der die TSV-Läuferinnen während des Rennens mit Trinkflaschen und Kohlenhydrat-Gummibärchen versorgte, damit sie sich nicht in das Gedränge an den Versorgungsständen stürzen mussten. Bis Kilometer 25 lief er mit beiden gemeinsam, von Kilometer 25 bis 35 pendelte er zwischen ihnen und ab Kilometer 35 lief er mit Bauer, die etwas langsamer als März geworden war.

Zuvor hatten die drei gemeinsame Sache gemacht und sich bei einem Kilometerschnitt von 4:22 Minuten eingependelt. „Auf den ersten zwei Kilometern konnten wir aufgrund der Läufermassen nicht unseren geplanten Schnitt laufen“, sagte Bauer. Mit 4:35 bis 4:40 Minuten pro Kilometer waren sie für ihre angepeilten Zeiten deutlich zu langsam. Doch nach einigen Kilometern lockerte sich das Feld auf, sodass sie das Tempo erhöhen konnten. Es folgten viele Kilometer mit einem Schnitt von 4:20 Minuten und schneller. „Das war deutlich schneller als im Vorfeld abgesprochen“, so Tempomacher Brennauer, „doch Ramona und Regina fühlten sich gut, sodass wir weiterhin das Tempo hielten.“

Bei teilweise strammem Gegenwind passierte das Trio die Halbmarathonmarke nach 1:32:37 Stunden. Vier Kilometer später bekam Bauer Schwierigkeiten, ihren Vereinskameraden zu folgen. „Als wir eine Art Autobahnauffahrt hinauf laufen mussten und uns der Gegenwind mit voller Kraft entgegenblies, habe ich Meter um Meter verloren“, sagte Bauer. Zeitgleich bekam Ramona März die zweite Luft. „Ab Kilometer 25 habe ich unabsichtlich beschleunigt, weil es mir einfach noch viel zu gut ging“, so die Bad Heilbrunnerin, die nun einige Kilometer mit 4:15 Minuten einstreute.

Brennauer pendelte zunächst zwischen beiden hin und her. Als der Abstand zu groß wurde, entschied er sich, bei Bauer zu bleiben. „Ohne Markus wäre ich wohl die letzten Kilometer deutlich langsamer gelaufen“, sagte die Physiotherapeutin, die nun versuchte, unter 3:10 Stunden zu bleiben, was ihr deutlich gelang. März hatte bei Kilometer 38 einen kleinen Durchhänger: „Doch dann habe ich an das harte Training der vergangenen Monate gedacht und habe mir gesagt, dass ich jetzt auf gar keinen Fall langsamer werden darf.“ Im Endklassement belegte März den 88. Platz bei den Frauen, Bauer landete an der 111. Stelle.

Flott unterwegs in Frankfurt war auch der Habacher Georg Hoiss, der nach 3:07:49 Stunden das Ziel passierte. Die erste Hälfte war Hoiss in 1:31:43 Stunden gelaufen. In der M-35-Klasse, die der beste Deutsche, Arne Gabius (2:11:45), gewann, belegte der Habacher unter 1170 Finishern den 284. Platz.