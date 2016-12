Frischauf Weilheim verschafft sich Luft

Kegeln: Landesliga

Weilheim - Die Kegler von Frischauf Weilheim haben in der Landesliga endlich mal wieder überzeugt - und dabei gleich wichtige Punkte geholt.

„Endlich mal wieder“, entfuhr es Weilheims Spieler Florian Königbaur. Erstmals seit dem zweiten Spieltag hatten die Frischauf-Männer auf ihrer Heimbahn ein Ergebnis jenseits der 3350 Holz erreicht. In solche Dimensionen muss ein Team im Kegelzentrum an der Kanalstraße schon vorstoßen, will es dort gewinnen. Die Weilheimer kamen auf 3366 Holz – und machten damit den 5:3-Erfolg gegen den TSV Ingolstadt-Nord (3242 Holz) perfekt. Für Frischauf ein wichtiger Sieg, denn nun hat sich das Team vom Tabellenende etwas abgesetzt. Weilheim liegt mit 8:12 Punkten an der siebten Stelle und hat auf das Schlusslicht Eberfing drei Zähler Vorsprung.

Ihren vierten Saisonerfolg hatten sich die Weilheimer redlich verdient. Vor allem im Abräumen – vier Spieler übertrafen dabei 200 Holz – zeigten die Gastgeber eine starke Leistung. Ausschlaggebend für den Sieg war nicht zuletzt der Auftritt des Startpaars, das beide Mannschaftpunkte holte. Christian Lindner (578) hatte seinen Kontrahenten vier Sätze lang klar im Griff. Ersatzmann Karlheinz Kölsch (571) war bis zum Schluss gefordert. Mit einem starken letzten Durchgang (150) entschied er sein Duell für sich.

Im Mittelpaar wendete sich dann das Blatt zugunsten der Gäste, die beide Mannschaftspunkte holten. Markus Großkopf (535) kam nur auf ein mäßiges Resultat, vor allem im Abräumen hatte er Probleme. Dominik Schütz (569) kam „erst im dritten Abräumen in Fahrt, als der Mannschaftspunkt leider schon verloren war“, so Königbaur. Immerhin sorgte er mit seinen starken letzten 45 Würfen (63/99/69) dafür, dass die Weilheimer noch mit 62 Holz Vorsprung ins Schlusspaar gingen.

Dort zeigte Herbert Eibl (546) eine solide Leistung. Im letzten Satz hatte er allerdings Pech: Eibl startete in die Vollen mit 108 Holz, kam dann im Abräumen aber nur auf 33 Punkte. So ging der Mannschaftspunkt noch knapp verloren. Königbaur (567) machte mit drei guten Durchgängen (146/156/139) den dritten Weilheimer mannschaftspunkt vorzeitig perfekt. Ärgerlich war für ihn nur der Umstand, dass er sich mit einem etwas schwächeren letzten Durchgang ein mögliches Ergebnis jenseits der 580-Holz-Marke verbaute.

Weilheim: Christian Lindner (578/4:0/1), Karlheinz Kölsch (571/2:2/1), Markus Großkopf (535/1:3/0), Dominik Schütz (569/1:3/0), Herbert Eibl (546/2:2/0), Florian Königbaur (567/4:0/1).

Ingolstadt: Michael Rinninger (503/0:4/0), Andreas Heinz (544/2:2/0), Alexander Schmidt (583/3:1/1), Martin Grünzel (561/3:1/1), Christian Heinz (555/2:2/1), Oswald Eckert (496/0:4/0).