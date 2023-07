Iris Schmidbauer kämpft sich nach vorn, aber die Medaillen holen andere

Von: Paul Hopp

Iris Schmidbauer im High-Diving-Wettbewerb bei der WM 2023 im japanischen Fukuoka. © PHILIP FONG / AFP

Sie war als Europameisterin angetreten und kämpfte sich im Wettbewerb noch nach vorn. Eine Medaille blieb Iris Schmidbauer bei der Schwimm-WM in Japan aber verwehrt.

Fukuoka - Die WM-Medaillen holten am Ende andere: Iris Schmidbauer aus Pähl musste sich beim High-Diving im Rahmen der FINA-Wettkämpfe im japanischen Fukuoka mit dem 13. Platz begnügen.

Die amtierende Europameisterin im Klippenspringen lag von Beginn an deutlich hinter den Medaillenrängen zurück. nach den ersten beiden von insgesamt vier Sprüngen rangierte Schmidbauer auf dem 17. Platz unter 20 Athletinnen.

Iris Schmidbauer belegt im High Diving 13. Platz

In den folgenden beiden Runden kämpfte sich die Pählerin noch nach vorn. Im dritten Durchgang erhielt sie die elftbeste Wertung. Am Ende belegte die 28-Jährige mit 215,80 Punkten den 13. Platz. Schmidbauer war die einzige Deutsche im Wettkampf der Frauen. Den Sieg holte sich Topfavoritin Rhiannan Iffland (Australien). Die 31-Jährige erreichte 357,40 Punkte und siegte damit vor der Kanadierin Molly Carlson (322,80) und deren Landsfrau Jessica Macauley (320,95).

Iris Schmidbauer ist heuer als Fixstarterin in der Red-Bull-Cliff-Diving-Serie am Start und hat dort bislang in dieser saison mehrere Top-Platzierungen erreicht. Zuletzt beim Springen in Polignano a Mare (Italien) belegte sie den fünften Platz. Beim erstmals in Paris ausgetragenen Wettbewerb glänzte sie als Dritte. Die Teilnehmer sprangen - in Sichtweite des Eiffelturms - in die Seine. In der Gesamtwertung der Serie liegt Schmidbauer hinter Iffland und Carlson auf dem dritten Rang.

Für Iris Schmidbauer war es nach Budapest (2017) und Gwangju (2019) die dritte WM-Teilnahme. In Ungarn landete sie bei ihrem Debüt auf dem zehnten Platz, in Südkorea wurde sie Achte.