Alfred Reindl nach Hüft-OP zurück auf der Bühne: „Einer meiner wertvollsten Auftritte“

Von: Paul Hopp

Der „Mützentrick“ funktioniert noch: Alfred Reindl zeigte bei seinem Comeback-Auftritt im thüringischen Gleichamberg freilich auch ein von ihm kreiertes Element. © Privat

Schmerzen, Operationen, Reha: Hinter Ballartist Alfred Reindl liegen schwierige Monate. Doch der Oberhausener gab nicht auf und feierte ein gelungenes Comeback.

Oberhausen – Als selbstständiger Ballartist, der weltweit vor Menschen auftreten und sein Können präsentieren will, braucht man ein gesundes Selbstbewusstsein. Und das hat Ballartist Alfred Reindl zweifellos.

Wer, wie er bei der WM 1990 vor einem Deutschland-Spiel, im ausverkauften Giuseppe-Meazza-Stadion von Mailand auf regennassem und daher rutschigen Geläuf seine Show durchzieht, den kann doch nichts mehr schrecken – oder? Nun ja. Vor seiner jüngsten Performance auf der – im Vergleich zum San Siro – eher unspektakulären Bühne im großen Festsaal in Gleichamberg war der Oberhausener „verunsichert und nervös“, wie er berichtet. „Ich wusste nicht, ob es funktioniert.“

Ballartist Alfred Reindl gibt Comeback nach Hüft-OP

Immerhin stellte der Auftritt beim Sportlerball des Kreissportbundes Hildburghausen (Thüringen) sein Comeback dar. Reindl hatte sich im Herbst vergangenen Jahres im Anschluss an einen Eingriff am Muskel einer Hüft-OP unterziehen müssen. Eine schwierige Zeit, zumal nicht klar war, ob er seine Karriere würde fortsetzen können. Jetzt ist klar: Er kann. Die Show im voll besetzten Saal gelang perfekt, wie Reindl stolz berichtet. Ihm gibt das einen Push: „Ein Comeback mit 58 Jahren – das gibt Selbstvertrauen und ist auch eine Genugtuung nach so langer Reha.“ Die nächsten Auftritte sind schon in Sichtweite, unter anderem hat Mercedes für ein mehrtägiges Event angefragt.

Alfred Reindl seit mehr als 35 Jahren im Geschäft

Das Gastspiel in Südthüringen „ist einer meiner wertvollsten Auftritte“, so Reindl. „Vor allem habe ich es mir selbst bewiesen.“ Das sagt einer, der bei fünf Weltmeisterschaften und sechs Europameisterschaften gezaubert hat und Maradona und Pele getroffen und zum Teil mit ihnen jongliert hat. Oft war Reindl auch im Nahen Osten unterwegs – in Kuwait, Dubai und Jordanien, wo sogar ein Preis nach ihm benannt wurde. Im Vorfeld der WM 2006 wurde er zum „Botschafter für das Fußballland Bayern“ ernannt.

Wieder im Rampenlicht: Der Sportlerball, bei dem Alfred Reindl auftrat, fand in einem vollbesetzten Saal statt. © Privat

In seiner über 35 Jahre währenden Karriere gab es immer wieder schwierige Phasen. Allein seine Knie wurden schon neunmal arthroskopiert. Corona und die daraus folgenden Absagen von Veranstaltungen mit Publikum trafen den Ballakrobaten ebenfalls hart. Der Sportlerball in Thüringen war im Übrigen so eine Veranstaltung, die wegen der Pandemie schon mehrmals hintereinander verschoben wurde. Die Diagnose, die Alfred Reindl allerdings im Sommer 2022 bekam, „war ein Schock“.

Alfred Reindl überwindet schwierige Zeit mit OP und Reha

Am Hüftmuskel hatte sich ein Geschwulst gebildet. Das musste in München entfernt werden, im Nachgang bekam er Ende Oktober an der linken Seite ein künstliches Hüftgelenk. Den Eingriff nahm Spezialist Dr. Thomas Löffler in Weilheim vor. „Er hat das super gemacht“, sagt Reindl. Im Vorfeld der beiden Operationen waren die Prognosen nicht gut. „Wer weiß, ob Sie jemals wieder normal gehen können“, so lauteten Reindl zufolge einige Aussagen. Nicht wirklich ermutigend, aber der Vater mehrere Kinder ließ sich nicht unterkriegen.

Das Comeback in der vergangenen Woche war das schwierigste in seiner über drei Jahrzehnte währenden Karriere, betont Reindl. Zugleich sei es schön zu sehen, „was möglich ist, wenn man nie aufgibt“. Ein kleines Zugeständnis an die operierte Hüfte muss der Oberhausener, der sich selbst als Fußballkünstler bezeichnet, aber schon machen: Seine Kür im Rahmen des Auftritts splittet er, um die Belastung nicht zu groß werden zu lassen. Klar ist aber auch: Es gibt die komplette Show, in Thüringen agierte er erstmals auch mit einem fluoreszierendem Ball. „Das ist perfekt angekommen“, freute sich Alfred Reindl.

Mit der gelungenen Rückkehr geht die Reindl-Show nun also weiter. Auch wenn er mit Eifer bei der Sache ist, so trägt er eine Spur Gelassenheit in sich – denn: Die ganz großen Highlights hat er erreicht. „Ich bin auf meiner Zugabe-Tournee.“