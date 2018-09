So spielte die Fußball-Jugend im Kreis

Fussball

Auch in den Jugend-Ligen rollt derzeit fleißig der Ball. Wir bieten einen Überblick über das Geschehen, die Berichte haben uns die Vereine zugesandt.

TSV Peißenberg

D1-Junioren: Hohenfurch - Peißenberg 3:0 (1:0): Die Peißenberger D1-Jgd. tat sich nach nur einer Woche Vorbereitung sehr schwer im Spielaufbau. Demzufolge kam während des gesamten Spiels nur eine Torchance, durch einen Freistoß von Florian Schwaller zustande, den der Hohenfurcher Torwart glänzend parierte. Die logische Konsequenz war der 0:3 Endstand nach einem Abwehrfehlern in der 1. Hälfte, einem Strafstoß und einem weiteren Abwehrfehler in der 2. Halbzeit.

D1- Junioren: Peißenberg - Peiting 1:1 (0:0): Auch gegen die ersatzgeschwächten Peitinger tat sich die D1-Jgd. im Spielaufbau zuerst schwer. Erst nachdem die Akteure merkten, dass auch der Gegner große Schwierigkeiten im Spielaufbau hat, wurden die Peißenberger etwas couragierter und erspielten sich ein leichtes Übergewicht. In der 2. HZ schoss Tom Rupp aus dem Gewühl das 1:0. Gleich darauf hätte Leo Schadly alles klar machen können, als er mit einem Alleingang aus dem Mittelfeld mehrere Spieler und sogar noch den gegnerischen Torwart umspielte, aber aus spitzem Winkel nicht mehr das leere Tor traf. Kurz vor Schluss konnten die Gäste mit einem abgefälschten Freistoß noch den Ausgleich erzielen.

D2-Junioren: TSV Peißenberg II - Hohenfurch II 6:3 (2:0): In der ersten Halbzeit spielet unsere D2 klar überlegen und arbeite sich eine Reihen von Torchancen heraus, die zweimal zur hochverdienten 2:0 Führung genutzt wurden. Erst Ende der ersten Halbzeit wurden die Hohenfurcher aufgrund von Nachlässigkeiten in unserer Abwehr stärker. Die Warnungen von Trainerseite zur Halbzeit, sich wieder mehr auf die Defensivarbeit zu konzentrieren nutzten jedoch nichts und die Folge war ein schneller Ausgleich zum 2:2 durch die Hohenfurcher. Dies war anscheinend der Wachruf und erst jetzt spielte unsere Mannschaft wieder wie zu Beginn und zog auf 5:2 davon. Ein weiter vermeidbares Tor brachte den Hohenfurchern kurz vor Schluß den Anschlusstreffer zum 3:5. Doch postwendend erhöhte unser Team praktisch mit dem Schlusspfiff auf 6:3.

D2-Junioren: TSV Altenstadt - TSV Peißenberg II 0:7 (0:5): Auch mal ohne Gegentor zu bleiben ist uns in Altenstadt gelungen. Obwohl wir aufgrund zweier kurzfristiger Ausfälle mit nur einem Auswechselspieler antraten, war unser Team den Altenstädtern nicht nur spielerisch sondern auch läuferisch überlegen und erzielte in der ersten Halbzeit in regelmäßigen Abständen eine 5:0 Führung, die auch durchaus noch höher hätte ausfallen können. Auch in der 2. Halbzeit spielte unsere Mannschaft überlegen, es fehlte jedoch im Abschluss manchmal die Konsequenz. Altenstadt verzeichnete insgesamt nur eine große Torchance, als eine Rückgabe zum Torwart zu einem indirekten Freistoß 5 Meter vor unserem Tor führte. In den beiden ersten Spielen war auch zu erkennen, dass wir uns mit den beiden wesentlichen Regeländerungen in der D-Jugend, der Rückpassregel und dem Abseits (einige Spieler laufen noch zu oft ins Abseits) noch schwer tun. Dagegen scheint das größerer Spielfeld für unserer Spielweise sogar gut zu sein.

F2-Junioren: TSV Peißenberg II – TSV Peiting II 3:0: Guter Saisonauftakt für die F2. Das erste Punktspiel gegen Peiting 2 wurde mit 3:0 gewonnen. Allerdings traten die Gastgeber ausschließlich mit dem Jahrgang 2010 an, während Peiting den jüngeren Jahrgang schickte. Unseren Burschen waren ball- und passsicherer und hatten mehr Zug zum gegnerischen Tor. Der Sieg war dadurch auch in dieser Höhe verdient. Die nächsten Spiele müssen zeigen, wie sich die Jungs auch gegen noch stärkere Gegner schlagen werden.

SV Raisting

C-Jugend: SG SV Raisting/FC Greifenberg – 1. SC Gröbenzell 8:1 (6:1): Von Beginn an waren wir die spielbestimmende Mannschaft, die Jungs waren wach, agil, aufmerksam und kamen schon bald in vielversprechende Torsituationen. Fanden die ersten Hereingaben von Marc Hermann auf dem rechten Flügel noch keine Abnehmer, war es in der 8. Minute soweit: ein schöner diagonaler Ball von Johannes Richard in den Lauf von Marc Hermann, ein kurzer scharfer Antritt und mit viel Übersicht quergelegt, fand Korbinian Hibler, der keine Mühe hatte den Ball einzuschieben. Unser Mittelfeld attackierte den Spielaufbau der Gäste konsequent und einen frühen Ballgewinn nutzte Nils Langenbeck für einen feinen Pass in die Spitze auf Korbinian Hibler, der dem Torhüter keine Chance ließ (13.). Auch danach spielte sich alles in der Hälfte des 1. SC Gröbenzell ab, wir eroberten weiterhin früh die Bälle und spielten schnell, flexibel und direkt nach vorne. Ein feiner Freistoß von Tobias Raster, Marc Hermann steigt hoch, leider knapp drüber (16.). In der 19. Minute musste dann leider unser Torhüter Niklas Greinwald das Feld verlassen, Tobias Raster ging ins Tor und die rechte Abwehrseite übernahm Daniel Fiedler. Das tat unserem Spielfluß aber keinerlei Abbruch, wir drängten weiter und schon eine Minute nach seiner Einwechslung schickte Daniel Fiedler einen langen präzisen Pass in den Lauf von Nils Langenbeck, der dem Torhüter der Gäste auch keine Abwehrchance ließ (20.). Vier Minuten später rutschte dem Keeper der Gäste ein Freistoß von Johannes Richard unter dem Körper durch (24.). Drei Minuten später war es erneut Nils Langenbeck, der einen weiteren schönen Pass von Daniel Fiedler erlaufen und sicher verwandeln konnte (27.). Eine kleine Unaufmerksamkeit von unserem Ersatztorhüter führte zum 1:5 (28.). Aber noch vor der Pause erhöhten wir auf 6:1, undurchsichtiges Gewusel im Strafraum von Gröbenzell, ein abgeblockter Schuss von Korbinian Hibler, ein Nachschuss von Marc Hermann ins Tor (35.). Nach der Pause dann gleich ein Doppelschlag von Marc Hermann: ein toller Antritt auf dem rechten Flügel, die gesamt Abwehr überlaufen und präzise ins lange Eck geschossen (36.), und praktisch ein Duplikat in der 39. Minute zum 8:1. Danach nahmen unsere Jungs das Tempo sichtlich aus dem Spiel, leisteten sich mehr und mehr Ballverluste und die Gäste kamen besser ins Spiel. Doch die Abwehr stand weiterhin recht sicher und auch wenn die Unterstützung aus dem Mittelfeld manchmal fehlte, ließ man kaum richtige Chancen zu. Einen Freistoß konnte Tobias Raster gerade noch an die Latte lenken, viel mehr passierte dann aber nicht mehr. Vor allem in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel unseres Teams, bissig, zweikampfstark, schnell und präzise im Angriff und viele schöne Aktionen mit ebenso schönen Toren. Auch wenn man in der zweiten Halbzeit ein wenig nachließ, war der klare Sieg zu keiner Zeit gefährdet.

TSV Weilheim

D1-Jugend, Gruppe: SV Polling - TSV Weilheim 0:4 (0:1): Nach dem Kantersieg zum Auftakt tat sich die D1-Jugend von Trainer Edin Ohran im zweiten Spiel beim SV Polling schwerer, doch am Ende sprang ein verdienter 4:0 (1:0)-Sieg heraus. In einer zu Beginn intensiven und hartumkämpften Partie gingen die Weilheimer in der 8.Minute in Führung, als Tim Sparlinek ein Freistoß-Abpraller direkt vor die Füße fiel und problemlos zum 1:0 einnetzte. Es folgten viele Fehler auf beiden Seiten, die größte Chance zum Pollinger Ausgleich bei einem Alleingang aufs Tor verhinderte der starke Elmin Ohran mit einer gekonnten Grätsche in letzter Sekunde. In der zweiten Hälfte wurden die Weilheimer immer stärker und kamen zu einer Vielzahl von Chancen, die aber allesamt vergeben wurden. Erst in der 47. Minute erlöste der zuvor oft glücklose Luca Vonlanthen mit dem 2:0 seine Mannschaft und die Fans. Kurz darauf verlegte der Schiedsrichter einen klaren Elfmeter außerhalb des Strafraums, doch den Freistoß setzte Noah Mertens flach zum 3:0 ins Pollinger Tor. Den Schlusspunkt in einer Partie, bei der der im defensiven Mittelfeld und Abwehr überragende Weilheimer Armend Gashi herausragte, setzte Francesco Comes in der vorletzten Minute mit dem 4:0.

ESV Penzberg

E-Juniorinnen Gruppe: SC Gröbenzell - SG Penzberg 1:19 (0:9): die E-Juniorinnen knüpften nahtlos an die Leistung der Vorsaison an. Die mit meist aus Anfängerinnen bestehenden Gästemannschaft hatte dem Angriffswirbel der Penzbergerinnen nichts entgegen zu setzen. Eine gute Gelegenheit für die Verantwortlichen einiges aus zu probieren. Trotzdem fielen die Treffer in schneller Folge, so dass manche den Überblick im Laufe der Partie verloren. Die Mädchen des SC Gröbenzell ließen sich aber dadurch die Spielfreude nicht nehmen und der Ehrentreffer wurde dann auch von allen Anwesenden bejubelt.

D-Juniorinnen Gruppe FC Puchheim - SG Penzberg 3:1 (1:1): Gegen den Tabellenführer hielten die Gäste gute mit und zeigten eine sehr gute Leistung. Trotz der Niederlage waren die Eltern und Trainer zwar nicht mit dem Ergebnis aber zumindest mit der Leistung ihrer Schützlinge hoch zufrieden. Der Lohn für die gute Leistung war der 1:0 Führungstreffer durch Eva Schmidberger, Quasi mit dem Halbzeitpfiff erzielten die Puchheimerinnen den Ausgleichstreffer. Auch im zweiten Durchgang ein ausgeglichenes Spiel. Zwei Treffer in zwei Minuten brachten dann die Gastgeber auf die Siegesspur.

C-Juniorinnen Bezirksliga: SG Penzberg - ESV München 2:2 (2:0): Hoch zufrieden mussten man am Ende der Partie auf Seiten der Penzbergerinnen mit der Punkteteilung sein. Trotz der 2:0 Halbzeitführung durch Stefanie Sponsel, spielten die Gäste in der zweiten Hälfte auf ein Tor. Kaum Entlastung für die SG, zu hoch war der Druck des ESV München. Der Lohn waren zwei Treffer für die Gäste, und wäre nicht Lena Wenger im Penzberger Tor, hätten die Gäste alle drei Punkte entführt.

B-Juniorinnen Kreisliga: Lenggrieser SC - ESV Penzberg 3:1 (1:0): Auch im zweiten Spiel in der neuen Saison musste man auf die drei Punkte verzichten. Trotzdem waren die Zuschauer und Verantwortlichen nicht unzufrieden mit der spielerischen Leistung. Die körperlich überlegenen Lenggrieserinnen hatten zwar im ersten Durchgang mehr vom Spiel , der Führungstreffer fiel allerdings unter mit Hilfe der ESV Hintermannschaft. Im zweiten Durchgang dann Chancen für den ESV fast im Minutentakt. Aber mit einem schnell vorgetragenen Angriff konnten die Gäste ihren Vorsprung ausbauen. Die ESV-Mädchen ließen sich davon nicht beirren und spielten munter nach vorne. Der Anschlusstreffer durch Steffi Sponsel war die Folge. In der Folgezeit wackelte der Lenggrieser SC gewaltig, doch ein Tor wollte einfach nicht fallen. Kurz vor Schluss dann ein fulminanter Fernschuss ins ESV Tor und die Niederlage war endgültig besiegelt.

A-Junioren (Pokal): SG Farchant/Oberau - ESV 1:3: Die Gäste aus Penzberg starteten sehr schwungvoll und hatten durch Niklas Mauritz und Hussaen Quasemi zwei gute Möglichkeiten, die der starke Farchanter Torwart jedoch parieren konnte. Danach übernahmen die Gastgeber mehr und mehr das Kommando, und die Penzberger, bei denen die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen viel zu groß waren, wurden mehr und mehr in die Defensive gedrängt. Die Gastgeber erspielten sich einige Möglichkeiten, doch Torwart Nici Küblbeck hielt mit mehreren starken Paraden seine Mannschaft im Spiel. Nur bei einem Kopfball nach einem Eckstoß musste er sich geschlagen geben. Nach dem Wechsel agierte die Mannschaft des ESV wesentlich geschlossener und nahm den Gastgebern die Räume für ihr Spiel. Die Farchanter wurden jetzt mehr und mehr in ihre Hälfte zurückgedrängt und nach einer Stunde tankte sich Hussaen Quasemi durch die Abwehr und vollendete zum 1 :1-Ausgleich. Die Gastgeber kamen in dieser Phase kaum noch zu Torchancen. Der Führungstreffer für die Penzberger Gäste in der 72. Minute entstammte einem Freistoß, den Niklas Mauritz aus 22 m mit Vollspann in den rechten Torwinkel wuchtete. Auch die jetzt folgende Schlussoffensive der Gastgeber blieb ohne größere Möglichkeiten. Auf der Gegenseite hatte Alex Michl Pech, als er mit einem Kopfball nur den Pfosten traf. Die Entscheidung des Spiels fiel in der 83. Minute. Nach einem schön ausgespielten Konter stürmte Silvan Zimmermann aus halbrechter Position auf das Tor der Gastgeber zu und vollendete mit einem präzisen Schuss ins lange Eck. Aufgrund der Steigerung in der zweiten Hälfte war es ein verdienter Sieg der Penzberger in einem guten A-Jugend-Spiel. Der ESV spielte in folgender Besetzung: Niclas Küblbeck - Ludwig Brock, Julian Niebergall, Johannes Schroth, Alex Michl - Lukas Widhopf, Michael Wiedenhofer - Hussaen Quasemi, Niklas Mauritz, Silvan Zimmermann - Kai Schumacher. eingewechselt wurden: André Knoll, Georg Brock, Maxi Michels

C2-Junioren (Gruppe): SG ESV Penzberg II - SG TSV Farchant II 8:0: Nach der 7:0 Auswärtsniederlage am ersten Spieltag gegen TSV 1861 Oberammergau, war die SG ESV Penzberg 2 beim Heimspiel auf Wiedergutmachung aus. Hochkonzentriert und motiviert, setzte die SG den Gegner von Anfang an gleich unter Druck. Es dauerte nur bis zur 3. Minute und die SG ging schon mit 1:0 in Führung. Durch kontrollierten Ballbesitz und einer soliden Abwehrleistung, hatte man den Gegner jederzeit in Griff. Bis zur Halbzeitpause, erhöhte die SG zwischenzeitlich zum 4:0. Der Gegner, kam nur ab und an durch weite Abschläge nach vorne zu deren vorne positionierten Stürmern, vereinzelt zu Chancen. Das Spiel endete durch eine tolle Mannschaftsleistung hochverdient mit 8:0. Am nächsten Spieltag muss die SG zum schweren Auswärtsspiel beim 1.FC Garmisch-Partenkirchen antreten.

FC Penzberg

C-Junioren, Kreisklasse: 1. FC Penzberg : JFG Hungerbach 5:0 (1:0): Die Mannschaft des neuen C-Jugend Trainer-Trios Finsterwalder-Öz-Keilwerth startete mit einem verdienten Heimsieg in die neue Saison. Nach verhaltenem Beginn gerieten die Jungs vom 1. FC Penzberg zunächst beinahe in Rückstand. Beim Spielaufbau wurde der Ball in der 5. Minute kurz vor dem eigenen Strafraum hergeschenkt, worauf der gegnerische Stürmer den Ball an die Unterlatte knallte. Das Glück, das in der letzten Saison so oft fehlte, war diesmal mit den Penzbergern. Nach diesem Weckruf für den 1. FC Penzberg ließ die sehr stark spielende Innenverteidigung mit Paul Leitner und Kerem Savas praktisch keine große Chance der Gäste mehr zu. Aus dem Spiel heraus ergaben sich aber auch für unsere Jungs kaum Chancen. So fiel das 1-0 in der 31. Minute nach einem Eckball. Paul Leitner krönte seine gute Leistung mit einem tollen Kopfball-Tor. In der 34. Minute traf Kerem Savas aus spitzem Winkel noch den rechten Außenpfosten, dann war Halbzeit. Nach der Halbzeitpause zeigten unsere Jungs dann, was sie spielerisch drauf haben. Am Ende von zwei schönen Kombinationen über Kapitän Leon Meisl durch das Mittelfeld wurde jeweils Florian Hofer vor dem gegnerischen Tor freigespielt. Er lief noch ein paar Schritte auf den Torwart zu und versenkte den Ball zweimal eiskalt im Hungerbacher Tor zum 2-0 und 3-0. Das war in der 38. und 40. Minute. Mit dem 3-0 Zwischenstand war bei beiden Mannschaften erstmal die Luft raus und es wurde bei großer Hitze viel aus- und eingewechselt. Kurz vor Schluss gab es noch einen Doppelschlag, diesmal vom Kapitän Leon Meisl. Zum 4-0 traf er nach einem steilen Traumpass von Emre Can Öz in der 68. Minute. Das 5-0 fiel aus dem Gewühl gestochert nach einem Eckball quasi mit dem Schlusspfiff. Es war eine gute Leistung für das erste Saison-Pflichtspiel. Der Sieg geht nach dem Spielverlauf absolut in Ordnung. Torschützen: 1x Paul Leitner, 2x Florian Hofer, 2x Leon Meisl

U13 (D1-Junioren) KK Zugspitze 3: SG SpFrd Bichl - FC Penzberg 8:0 (2:0): Deutlich fehlen einige Trainingseinheiten nach den Sommerferien. Der Gastgeber war deutlich läuferisch besser und sehr aggressiv. In der 1. Halbzeit konnten die Jungs noch mithalten, aber zum Schluss ging die Kraft aus, da 60 Minuten ohne Auswechselspieler zu spielen sehr kräftezerrend war. Aber die Jungs haben nicht aufgegeben und bis zum Schluss gekämpft. Der beste Spieler war deutlich unser 2007er TW Tom Habeck, der einige klare Torchancen verhindert hat und sogar einen 7m gehalten. Dank an Tom, super gehalten. Wir dürfen aber das Ausbildungsprinzip nicht vergessen, jetzt müssen die Jungs regelmäßig trainieren und die Grundtechnik schaffen. Dann haben wir mehr Möglichkeiten, flexible Positionswechsel spielen zu können. Sowie heute alle Spieler mehrere Positionen gespielt haben. Trotz der Niederlage haben sie viel gelernt.

E1 Junioren (U11), Gr 05, 1. FC Penzberg – FC Kochelsee-Schlehdorf 11:0 (6:0): Im ersten Saisonspiel wurden die Weichen, gegen eine junge Gästemannschaft des FC Kochelsee-Schlehdorf, für die Penzberger E1-Junioren früh Richtung Sieg gestellt, da Moritz Paulke bereits in den Spielminuten 1 und 7 zur 2:0 Führung vollstrecken konnte. Nach weiteren Treffern, durch erneut Moritz Paulke in den Minuten 20 und 23, unterbrochen durch ein Eigentor der Gäste (22.), und Jonas Seifert in Minute 25, ging es mit einem beruhigenden 6:0 in die Pause. Nach dem Wiederanpfiff dauerte es dann bis Minute 30, in der abermals Moritz Paulke mit seinem insgesamt 5. Treffer den Torreigen für die stark aufspielende und kombinationssichere Penzberger Mannschaft wieder eröffnete. Diesem Tor folgten im weiteren Spielverlauf Treffer durch Osama Alraddawi (35. und 49.), Luka Reiter (37.) und Jonas Seifert (43.), womit mit 11:0 ein letztendlich ungefährdeter Sieg eingefahren werden konnte. Torschützen: 5 x Moritz Paulke, je 2 x Osama Alraddawi und Jonas Seifert, 1 x Luka Reiter, 1 x Eigentor

F2-Junioren: 1.FC Penzberg – ESV Penzberg 7:1: Das erste Punktspiel unserer F2-Junioren war gleich ein Derby der Penzberger Mannschaften. Die F-Junioren kamen von der ersten Minute gut ins Spiel, was auf das Training einen Tag davor in der Soccer-Halle anlässlich des Geburtstags eines Spielers zurückzuführen ist. Bereits in 4.Minute wurde aus einer Ecke das 1:0, bereits in 11. Minute das 2:0, weitere Tore folgten im Minutentakt, in der 13. und 14 Minute. Dann kam der ESV auch ins Spiel jedoch war auf unseren Torwart Verlass und der ESV konnte keinen Treffer erzielen. In den letzten beiden Minuten folgte je ein Tor und die F2-Junioren konnten mit 6:0 in die Pause gehen. In der zweiten Halbzeit zeigten die Junioren ein schönes Zusammenspiel und es hieß bereits in der 5.Minute 7:0 für den FC Penzberg. In der 7.Minute folgte endlich ein Treffer für den ESV und es hieß 7:1. Ein Freistoß für den ESV blieb ohne Tor, die letzten Minuten blieben ohne Tor, aber die Junioren beider Mannschaften zeigten ein spannendes Spiel bis zum Abpfiff. Der ESV Penzberg mußte sich mit 7:1 geschlagen geben. Torschützen: 3x Julius Melzer, 1x Jonatan Ciazynski, 1x Max Scheffauer, 1x Maxim Baron, 1x Ferdinand Seifert.

