Fußball satt in Huglfing: Spezielles Trainingsevent für Mädchen und BLLV-Meisterschaft

Von: Paul Hopp

Symbolfoto zum Thema „Mädchen- und Frauenfußball“; aufgenommen 2020 im U17-Training beim SC Huglfing. © ANDREAS MAYR

In Huglfing rollt der Ball: Ein spezielles Fördertraining für Mädchen steht an, zudem wird der bayerische Hallenmeister des BLLV ermittelt.

Huglfing - Die Münchner Fußball-Schule „Munich Kickers“ plant, in Zukunft zusammen mit dem SC Huglfing ein Fördertraining für junge Fußballerinnen (einmal wöchentlich) anzubieten. Im Vorfeld dazu gibt es am Freitag, 10. März, einen „Tag der offenen Tür“ auf dem SC-Sportgelände am Tautinger Weg.

Es werden zwei Einheiten angeboten: Los geht es mit den jüngeren Spielerinnen (Jahrgänge 2009 bis 2012) um 17 Uhr. Das Training dauert rund 80 Minuten. Die älteren/erfahrenen Spielerinnen (Jg. 2006 bis 2008) beginnen um 18.30 Uhr. Die Jahrgangseinteilung ist fließend. Informationen und Anmeldung über info@munichkickers.de oder telefonisch unter 0171/8822688 (Mario). Das Trainerteam der „Munich Kickers“ besteht derzeit aus zehn Trainern mit A- und B- sowie sogar UEFA-Lizenz.

Huglfing ist (neben Penzberg) ein Zentrum für den Frauen- und Mädchenfußball im Landkreis. Die Juniorinnen des SC spielten in der vergangenen Saison in der Landesliga.

BLLV-Hallenmeisterschaft in Huglfing

Die 31. Bayerische Hallenfußballmeisterschaft des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands wird am Freitag, 10. März, und Samstag, 11. März, im Landkreis ausgetragen. Gespielt wird in der Turnhalle an der Seeleite in Huglfing, die Abendveranstaltung am Freitag (ab 20 Uhr) mit Live-Musik findet im Gasthof „Zur Post“ in Peißenberg statt.

Das Turnier beginnt am Freitag um 14.45 Uhr mit den Partien der Vorrunde, am Samstag (ab 10 Uhr) stehen die Zwischen- und Endrundenspiele auf dem Programm. Am Start sind acht Mannschaften: München/Land, Passau, Weilheim, Freising (alle Gruppe A), Hof, Coburg, Scheßlitz, Schwabach (Gruppe B).

