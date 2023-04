Torloses Derby in Huglfing — Last-Minute-Irrsinn in Haunshofen — Beer-Doppelpack in Bernbeuren

Der Einsatz war da: Die Frauen des SC Huglfing (in Grün) und des TSV Rott lieferten sich eine körperbetonte Bezirksliga-Partie. Tore gab es in dieser Begegnung aber – wie schon beim Duell in der Hinrunde – keine zu sehen.

FUSSBALL: Aus den Frauen-Ligen

In den Frauen-Ligen in der Region rollt wieder der Fußball. Dabei gab es spannende Spiele, viele Tore, aber auch zwei torlose Unentschieden.

Landkreis - Nach einer zumeist spielfreien Woche rollte in den Frauen-Ligen in der Region wieder der Fußball. Dabei gab es spannende Spiele, viele Tore, aber auch zwei torlose Unentschieden.

MTV Dießen gelingt erster Auswärtssieg

Bezirksoberliga, Frauen: Im siebten Anlauf hat es für die Fußballerinnen des MTV Dießen mit dem ersten Saisonsieg auf fremden Platz geklappt: Beim FC Stern München II gewann das Team von Trainer Nico Weis mit 3:2 (1:0). Der Siegtreffer in der Nachspielzeit „fiel glücklich und hat uns heute ein wenig für das Auswärtspech der letzten Spiele entschädigt“, so der MTV-Coach. Zoe Klein brachte einen Freistoß aufs Tor, eine Verteidigerin fälschte den Ball vor der einschussbereiten Maria Breitenberger ins eigene Tor ab.

Die ersatzgeschwächten Dießenerinnen waren durch Andrea Bichler (7.) in Führung gegangen, waren in der Folge auch zielstrebiger. Nele Baur erhöhte mit einem Distanzschuss aus 30 Metern auf 2:0 (53.). Im Anschluss an eine Zehnminuten-Strafe gegen Dießen kippte die Partie. „Mit der Unterzahlsituation kamen wir gar nicht zurecht“, so Weis. München schaffte durch zwei Tore den 2:2-Ausgleich (71., 79.). Beim Gegentreffer zum 2:2 verletzte sich MTV-Torfrau Larissa Müske. Für sie absolvierte Feldspielerin Sandra Kemmelmeier die letzten Minuten der Partie zwischen den Pfosten.

+ Nele Bauer (rotes Trikot), Torschützin für den MTV Dießen. © Herzfotografin Lisa-Marie

Torloses Bezirksliga-Derby in Huglfing

Bezirksliga, Frauen: Wenn die Fußballerinnen des SC Huglfing und des TSV Rott aufeinandertreffen, dann sind Tore eine Rarität: Auch das zweite Duell, diesmal bei Aufsteiger Huglfing ausgetragen, endete mit 0:0. Die Gastgeberinnen waren mit ihrer Leistung nicht zufrieden, sprachen von „einem gewonnenen Punkt“.

In der ersten Hälfte bestimmte Rott das Geschehen. „Es kam jedoch nicht zu einer richtigen Torchance“, berichtete Gäste-Spielerin Heike Socher. Eine Ausnahme bildete ein Rotter Foulelfmeter nach rund einer Viertelstunde: Alexandra Botschafter schoss, der Ball landete am Pfosten, den Nachschuss parierte SC-Torfrau Theresa Bartl glänzend. In der zweiten Hälfte wurde die Partie – auch bedingt durch den anhaltenden Regen – immer zerfahrener. Nennenswerte Chancen ergaben sich nicht.

Der SC Huglfing trifft am Samstag, 22. April, 17 Uhr, auswärts auf den Tabellennachbarn ST Scheyern. Der TSV Rott erwartet am Sonntag, 23. April, auf heimischem Rasen den SV 1880 München zum Duell. Anpfiff ist um 11 Uhr.

+ Laufduell um den Ball: Peitings Vanessa Mulzer (links) im Wettstreit mit Julia Ellenrieder vom FC Blonhofen. Die Partie endete mit einem 0:0. © Ralf Ruder

TSV Peiting nähert sich dem Klassenerhalt

Bezirksliga, Frauen: Kein Tor geschossen, aber einen Punkt geholt: Die Fußballerinnen des TSV Peiting haben in der schwäbischen Bezirksliga Süd wieder einen kleinen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Das jüngste Heimspiel, gegen den Tabellendritten FC Blonhofen, endete mit einem 0:0.

Für Peiting war es das dritte Remis in der laufenden Spielzeit. Aus den vergangenen vier Partien holte das Team nun vier Punkte. Das nächste Spiel steht am Sonntag, 30. April, auf dem Programm. Auf heimischem Rasen trifft der Tabellensechste auf den Letzten, den SV Egg. Anpfiff ist um 13 Uhr.

SG Böbing verliert beim Tabellenführer

Kreisliga, Frauen: Die SG Issing/Fuchstal ist für die SG Böbing/Uffing in dieser Saison nicht zu bezwingen. Wie das Hinspiel ging auch das Duell in der Rückrunde verloren, diesmal unterlagen die Böbingerinnen auswärts mit 1:4 (0:2).

Der Tabellenführer lag zur Pause durch zwei kurz hintereinander (17., 21.) erzielte Treffer mit 2:0 vorn. Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Issing auf 3:0 (64.) und 4:0 (87.). Das einzige Tor für die Gäste erzielte Linda Mittnecker in der Nachspielzeit. Für die SG Böbing war es nach der Winterpause die dritte Niederlage im vierten Spiel. Am Sonntag, 23. April, tritt der Tabellensechste beim Dritten, dem SV Sachsenkam, an. Anpfiff ist um 13 Uhr.

Drei-Tore-Irrsinn in den Schlussminuten

Kreisliga, Frauen: Sechs Tore insgesamt, drei Treffer in der Schlussphase und einen Punkt für jeden: Bei der Partie zwischen dem gastgebenden SV Haunshofen und dem SV Söchering war einiges geboten.

Vor der Pause waren ausschließlich die Söcheringerinnen erfolgreich: Franziska Diepold traf zum 1:0 (18.), Elisabeth Guggemoos erhöhte wenig später auf 2:0 (21.). Kurz nach dem Wechsel verkürzte Haunshofens Nadine Ahrens auf 1:2 (50.). Als die Schlussphase der Partie begann, traf Söcherings Magdalena Soyer zum 3:1 (83.). Damit war nur vermeintlich eine Entscheidung gefallen. Haunshofen kam durch ein Tor von Katharina Schuster zunächst auf 2:3 heran (90.). In der Nachspielzeit war es erneut Ahrens, die die Gastgeberinnen noch einen Punkt sicherte (90.+3).

TSV Bernbeuren kann auf Selina Beer bauen

Kreisklasse, Frauen: Sie ist die Top-Torjägerin der Kreisklasse Allgäu: Selina Beer. Auf 14 Saisontreffer bringt es die Spielerin des TSV Bernbeuren mittlerweile. Die jüngsten zwei Tore erzielte sie im Heimspiel gegen die SG Weißbach. Und die Treffer bescherten ihrem Team letztlich auch einen Punkt. 2:2 endete die Partie.

Selina Beer sorgte für das 1:0 (26.) und kurz nach der Pause für das 2:0 (47.). Die Gäste aus der Region um Pfronten gaben allerdings nicht auf: Durch je ein Tor in der 78. Minute und in der Nachspielzeit schaffte die SG noch den Ausgleich.