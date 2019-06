Relegation: ASV Habach und TSV Peiting treffen aufeinander 

Fussball: Kreisliga

von Paul Hopp

Spannendes Saisonfinale bei den Fußballern: In den Kreisligen ging es am letzten Spieltag hoch her - mit dem ASV Habach und dem TSV Peiting. Beide spielen in der Relegation.

Landkreis - In der Relegation zur Bezirksliga treffen in der kommenden Woche zwei Mannschaften aus dem Landkreis aufeinander. Der ASV Habach (Kreisliga 1) und der TSV Peiting (Kreisliga 2) haben jeweils den zweiten Platz belegt. Sie spielen nun in der 1. Runde gegeneinander. Der Sieger des Duells trifft auf das Siegerteam aus dem Kreis Donau/Isar.

Die Habacher haben sich den zweiten Platz in der Kreisliga 1 durch einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg über den FC Deisenhofen II geholt. Der direkte Konkurrent, der Lenggrieser SC, spielte nur 4:4 gegen die DJK Waldram. Das Siegtor für die Habacher erzielte vor 190 Zuschauern Maximilian Feigl in der 56. Minute. Für den ASV war es der neunte Heimsieg und der 16. Sieg insgesamt in der Punktrunde.

Der TSV Peiting hatte in der Kreisliga 2 vor dem letzten Spieltag die Chance auf den Meistertitel. Das Team ging als Tabellenerster in den finalen Spieltag. Im Auswärtsspiel gegen den FC Aich reichte es für die Peitinger aber nur zu einem 1:1 (0:1)-Remis. Der SC Pöcking (3:1-Sieger gegen den FC Eichenau) zog so in der Tabelle noch an den Peitingern vorbei. In Aich gerieten die Peitinger durch ein Tor von Sebastian Nemecek mit 0:1 in Rückstand (14.). Kurz vor der Pause sah Peitings Matthias Lotter die rote Karte (42.). Wenige Minuten nach dem Wechsel schaffte Florian Meier den 1:1-Ausgleich (48.). Ein weiterer Treffer gelang den Gästen nicht mehr.

Die Kreisligen in der Spielgruppe Donau/Isar absolvieren ihren letzten Spieltag am morgigen Sonntag, 2. Juni. In der Kreisliga 1 gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Tabellenführer Türk SV Ingolstadt (49 Punkte), dem SV Manching II (47), dem FC Gerolfing (46) sowie den punktgleichen FC Hitzhofen (44) und dem TSV Gaimersheim (44). In der Kreisliga 2 steht der FC SpFrd Schwaig schon als Tabellenzweiter fest.

