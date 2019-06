Aufstieg zur Bezirksliga: Landkreisduell ist jetzt terminiert

Fußball: Relegation

von Paul Hopp schließen

Die Fußballer des ASV Habach und des TSV Peiting treffen in der Relegation zur Bezirksliga aufeinander. Jetzt steht fest, wann die Partien stattfinden.

Landkreis - In der Relegation zur Bezirksliga treffen in der kommenden Woche zwei Mannschaften aus dem Landkreis aufeinander. Der ASV Habach (Kreisliga 1) und der TSV Peiting (Kreisliga 2) haben jeweils den zweiten Platz belegt. Sie spielen nun in der 1. Runde gegeneinander. Der Sieger des Duells trifft auf das Siegerteam aus dem Kreis Donau/Isar.

Das erste Spiel zwischen dem ASV Habach und dem TSV Peiting steigt am Dienstag, 4. Juni. Gastgeber ist der ASV Habach. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Die zweite Begegnung findet am Freitag, 7. Juni, in Peiting statt. Der Anpfiff erfolgt ebenfalls um 18.30 Uhr. Gespielt wird im „Europapokal-Modus“, das heißt, bei einem eventuellen Gleichstand geben die mehr erzielten Auswärtstore den Ausschlag.

Die Kreisligen in der Spielgruppe Donau/Isar absolvieren ihren letzten Spieltag am Sonntag, 2. Juni. In der Kreisliga 1 gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Tabellenführer Türk SV Ingolstadt (49 Punkte), dem SV Manching II (47), dem FC Gerolfing (46) sowie den punktgleichen FC Hitzhofen (44) und dem TSV Gaimersheim (44). In der Kreisliga 2 steht der FC SpFrd Schwaig schon als Tabellenzweiter fest.

In der Relegation zur Kreisliga stehen im Kreis Zugspitze auch schon zwei von insgesamt vier Duellen fest. Die Termine werden noch von den BFV-Spielleitern festgelegt. So trifft der TSV Peißenberg (Kreisklasse 3) auf die SG Hausham 01 (Kreisliga 1) und der SV Igling (Kreisklasse 4) auf den FC Eichenau (Kreisliga 2).