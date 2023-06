„Wahnsinn, was die Mädels geleistet haben“: SC Huglfing holt Vize-Titel in Landesliga

Von: Paul Hopp

Zufrieden mit Platz zwei: die B-Juniorinnen des SC Huglfing mit Trainer Marco Tragl. © SC Huglfing/Privat

Hoch spannend verlief der Titelkampf in der Landesliga der B-Juniorinnen. Der SC Huglfing war mittendrin — und am Ende mit Platz zwei zufrieden. Das hatte einen Grund.

Huglfing – Das Fußballwunder ist dann doch ausgeblieben: Am letzten Spieltag der Landesliga Süd schafften es die B-Juniorinnen des SC Huglfing nicht mehr, den SV Frauenbiburg im Titelrennen zu überholen.

Zwar gewann das Team von Trainer Marco Tragl das Heimspiel gegen den FC Augsburg souverän mit 5:0, doch gab sich der Konkurrent aus Niederbayern beim 4:0 über Absteiger FC Ergolding auch keine Blöße. Als Tabellenzweite, mit einem Punkt Rückstand auf Frauenbiburg, beenden die Huglfingerinnen die Saison.

SC Huglfing beendet Landesliga auf Platz zwei

Beim SC überwog am Ende die Zufriedenheit. „Natürlich wären wir gerne Meister geworden, aber auch so es ist es schon der Wahnsinn, was die Mädels geleistet haben“, sagte Trainer Tragl. Die Personalsituation im vergangenen Sommer war nicht gerade vielversprechend. „Wir sind ja nur mit 14 Mädels in die Saison gestartet“, blickt Tragl zurück. Aber auf die Spielerinnen war Verlass: „Trotzdem konnten wir bei jedem Spiel mit mindestens zwölf Spielerinnen antreten“, lobt der Trainer.

SC Huglfing: Umbruch innerhalb der Mannschaft

Ein großer Umbruch steht bevor, da gleich acht Spielerinnen in den Erwachsenenbereich wechseln. „So wird es schon eine Riesenaufgabe, wieder ein schlagkräftiges Team für die nächste Saison zusammenzustellen“, sagt Tragl. Die Planungen laufen schon. Interessierte Mädchen des Jahrgangs 2007 und jünger können laut Verein „gerne bei einem Probetraining vorbeischauen“. Mädchen, die noch bei den Burschen spielen, können mit einem sogenannten Zweitspielrecht bei den B-Juniorinnen spielen. Eine Kontaktaufnahme via E-Mail (soccergirls@sc-huglfing.de) ist erbeten.

Klarer Huglfinger 5:0-Sieg gegen den FC Augsburg

Die abschließende Partie gewannen die Huglfingerinnen „völlig verdient“, wie Coach Tragl berichtete. In der Anfangsphase taten sich die Gastgeberinnen noch schwer, mit zunehmender Dauer bekam der SC das Spiel aber immer besser in den Griff. Lina Hasch (1:0/24.) und Emma Tragl (2:0/39.) sorgten für eine Zwei-Tore-Führung zur Pause.

In der zweiten Hälfte zeigten die Huglfingerinnen schöne Kombinationen und dominierten das Geschehen nach Belieben. Emma Tragl erhöhte auf 3:0 (46.). Jeweils mit sehenswerten Weitschüssen in den Torwinkel gelangen Hanna Tragl die Treffer zum 4:0 (65.) und 5:0 (77.).