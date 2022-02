Leonhard von Schroetter und die besondere Herausforderung in Frankfurt

Fussball

Leonhard von Schroetter kämpft mit FSV Frankfurt in der Regionalliga gegen den Abstieg. Den GAU möchte der Defensivmann aus Raisting unbedingt verhindern.

Raisting – Es gibt viele Dinge, von denen Leonhard von Schroetter zum Start ins neue Jahr bereitwillig erzählt. Von seinem Urlaub etwa. Gerade war er samt Freundin in Venedig, 15 Grad, leere Gassen kein Gestank, eine Empfehlung für jeden, der schon immer mal im Winter in den Süden wollte. Oder von der Darts-Weltmeisterschaft. Er hat das Finale gesehen. Die Wochen um den Jahreswechsel sind für Fußballprofis die Zeit zum Genießen, zum Sammeln und gleichermaßen zum Abschalten. Sein Arbeitgeber aus Frankfurt hat das auch so kommuniziert: Kopf freibekommen, Energie sammeln. Es gibt viel zu tun in der Rückrunde.

Leonhard von Schroetter, 22 Jahre alt, ist Fußballprofi beim FSV Frankfurt in der vierten Liga. Im vergangenen Jahr hat der Raistinger sein mentales Tal überwunden, die Freude am Fußball wieder erlangt. Seinen persönlichen Wiederaufstieg hat er symbolisch festgehalten und sich seine Trikotnummer 28 auf den rechten Oberarm tätowieren lassen. „Weil mich die letzte Saison so stark gemacht hat nach so einer Tiefphase“, sagt der Verteidiger. Der FSV war seine Tankstelle fürs Selbstvertrauen.

Im Abstiegskampf statt im Titelrennen

In der zweiten Saison passierte aber Unvorhersehbares. Der Traditionsklub, der vor zwölf Monaten noch im Titelkampf mitmischte, fürchtet nun ernsthaft um seine Zukunft. Mit 22 Zählern aus 22 Spielen belegt der FSV Rang 16 von 19 Vereinen in der Regionalliga Süd-West. Mittendrin steckt der Lenny, wie wie ihn alle nennen, der doch eigentlich mit den Frankfurtern einen Vorstoß Richtung Dritte Liga unternehmen wollte. Es würde sehr viel Zeit und Platz beanspruchen, die Misere des FSV aufzudröseln, daher die Kurzform in den Worten des Fußballprofis: „Letztes Jahr war es eine Selbstverständlichkeit, zu gewinnen. Das ist nicht mehr so.“

Der Absturz kam schleichend, es gibt keine Abzweigung, an der Frankfurt falsch abgebogen ist. Irgendwann stellten von Schroetter und seine Teamkameraden fest, dass ihr Stil – moderner Straßenfußball – entschlüsselt ist und es nur noch mit den Grundtugenden weitergeht. Seitdem wird gekämpft, gelaufen und gebissen. „Nur so bestehst du im Abstiegskampf“, sagt der Raistinger.

Kritische Fragen nach Negativlauf

Zum ersten Mal in seiner Karriere steckt er in dieser Knochenmühle mit all ihren Härten. Als es nicht lief, sollte er in den Zeitungen beantworten, warum der Trainer der falsche ist. Die Gazetten der Stadt nahmen ihn und das Team hart ran. Leonhard von Schroetter stellte sich den kritischen Fragen, weil er eine Führungsrolle beansprucht. „Man muss sachlich bleiben. Es bringt nichts, aus der Emotion heraus zu reden“, sagt er.

Seine Botschaft an die Kritiker verpackte er subtil. Nach seinem Tor gegen Gießen, dem späten Ausgleich zum 2:2, hielt er sich demonstrativ mit beiden Fingern die Ohren zu. Bereits im Vorfeld habe er sich überlegt, „welche Message ich mit dem Jubel rüberbringen will“. Als es dann passierte, entluden sich die Gefühle. Schon in seiner Zeit in Augsburg, wo er persönlich viele Rückschläge zu ertragen hatte, lernte er auf die harte Tour, einmal wegzuhören und sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. All das verpackte er in seiner Geste für die Außenwelt.

Von Schroetter spielt in der Abwehr innen wie außen

Dazu muss man ergänzen, dass Leonhard von Schroetter sehr wohl ein selbstkritischer Sportler ist. Nach seinem persönlichen Fazit gefragt, sagt er den schönen Satz: „Die vielen individuellen Leistungen bilden die Teamleistung.“ Übersetzt: Auch wenn seine drei Tore (alle per Kopfball) als Verteidiger schön glänzen, war nicht alles gut, sonst würde der FSV nicht auf dem Grat zur Bedeutungslosigkeit wanken. Wie kaum ein anderer hat der Lenny die neue Lage verinnerlicht. Er sieht sie als „Lernphase, dass es im Leben nicht nur bergauf geht“.

Bis zu seinen Teamkollegen drang diese Einstellung offenbar durch. In den letzten vier Spielen vor der Winterpause kassierte Frankfurt kein Gegentor mehr. „Jeder Spieler muss hinter dem Team und dem Verein stehen“, fordert der Defensivmann, der wahlweise als Innen- oder Außenverteidiger auflief. Den ganzen negativen Sog möchte er nun in „positive Energie“ umwandeln, um den FSV in der Regionalliga zu halten. Am Können wird es nicht scheitern. „Wir haben sehr, sehr hohe Qualität in der Mannschaft“, sagt von Schroetter.

Inmitten dieses instabilen Gemenges würde er ein Thema am liebsten aussparen: die Frage nach seiner eigenen Zukunft. „Das blende ich im Moment aus“, betont der 22-Jährige. So wohl er sich beim FSV fühlt, er hat die Regionalliga stets als Sprungbrett betrachtet. Heute sagt er diplomatisch: „Ich will immer das Maximum aus mir herausholen. Das war schon als Teenager so.“

Allerdings sei jetzt der falsche Zeitpunkt, die eigenen Interessen voranzustellen. Im Fokus stehe allein das Team und der Verein. Der FSV Frankfurt hat viel zu verlieren in der Frühjahrsrunde, die für von Schroetter und seine Frankfurter am kommenden Samstag, 12. Februar, mit dem Heimspiel gegen den FC Astoria Walldorf startet.. Es ist die Aufgabe von Leonhard von Schroetter und seinen Kollegen, das zu verhindern.