Am Samstag Kreisfinale im Kreis 6 in Apfeldorf

Merkur CUP: Vorrunde mit zwei Gruppen am Vormittag und zwei Gruppen am Nachmittag

Von: Paul Hopp

Szene vom Merkur CUP; hier vom Kreisfinale 2019 in Raisting. © Ralf Ruder

In Polling steht am Samstag, 30. April, die Vorrunde im Merkur CUP im Kreis 9 an. Die ersten zwei Gruppen legen um 9.30 Uhr los, die anderen folgen um 13 Uhr.

Polling - Vier Spielgruppen, 16 Mannschaften – das ist eine ganze Menge. Die Vorrunde im Merkur CUP im Verbreitungsgebiet von „Weilheimer Tagblatt“ und „Penzberger Merkur“ an diesem Samstag, 30. April, in Polling wird deswegen auch in zwei Abschnitten (Vormittag/Nachmittag) ausgetragen. Dies teilte die Spielleitung kurzfristig mit.

Merkur CUP: Vorrunde am Samstag mit 16 Mannschaften

Die Gruppe A mit dem SC Huglfing, dem FC Penzberg, der SG Wielenbach und dem ASV Eglfing sowie die Gruppe B mit dem TSV Peißenberg, dem FC Seeshaupt, der SG H.A.I. und dem SV Polling beginnen um 9.30 Uhr. Am Nachmittag sind dann die restlichen Mannschaften an der Reihe. Für die Gruppe C (SV Unterhausen, SG Eberfing, SV Raisting, BSC Oberhausen) sowie die Gruppe D (SG Wessobrunn), ESV Penzberg, DJK Penzberg, TSV Weilheim) geht es jeweils um 13 Uhr los. Die besten zwei jeder Gruppe kommen ins Kreisfinale (7. Mai).

Merkur CUP: Polling ist Gastgeber der Vorrunde

2020 und 2021 musste der Merkur CUP, das weltweit größte Turnier seiner Art für E-Junioren, wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen. Doch nun geht es wieder los. Im ganzen Verbreitungsgebiet des „Münchner Merkur“ und seiner Heimatzeitungen treten Teams an. Über die Vorrunden und die Kreisfinals geht es zu den Bezirksfinal-Turnieren. Das große Finale der acht besten Mannschaften aus dem gesamten „Merkur-Land“ steigt am 16. Juli im Sportpark der SpVgg Unterhaching.



Wie gewohnt gilt beim Merkur CUP eine Sonderregel: Wer in einem Spiel drei oder mehr Tore schießt, bekommt (unabhängig vom Spielausgang) einen Extra-Punkt. Beispiel: Team X gewinnt mit 5:3 gegen Team Y. Team X bekommt somit vier Punkte, Team Y einen Zähler.

In Polling sind die 16 Mannschaften in vier Gruppen aufgeteilt. Jeweils die ersten zwei Teams qualifizieren sich für die nächste Runde, das Kreisfinale. Dieses steht schon in der Woche darauf, am Samstag, 7. Mai, auf dem Programm. Die acht Qualifikanten spielen dort die zwei Mannschaften aus, welche sich für das Bezirksfinale qualifizieren.

Am Samstag Kreisfinale im Kreis 6 in Apfeldorf

Schlag auf Schlag geht es beim Merkur CUP im Verbreitungsgebiet der „Schongauer Nachrichten“. Nachdem im Kreis 6 am vergangenen Wochenende die Vorrunde stattgefunden hat, steht nun am Samstag, 30. April, das Kreisfinale an. Acht Mannschaften haben sich qualifiziert. Die besten zwei ziehen in die nächste Runde ein.

Gastgeber des Kreisfinals ist der SV Apfeldorf. Auf dem Sportgelände am Sinkweg beginnen um 10.30 Uhr die ersten Spiele. In der Gruppe A treten der TSV Peiting, der TSV Schongau, der TSV Steingaden und die SG Schwabbruck/Schwabsoien gegeneinander an. Die Gruppe B bilden der TSV Rott, der SV Hohenfurch, die SG Apfeldorf-Kinsau und die SG Pfaffenwinkel. Nimmt man die Vorrunde zum Maßstab, ist mit vielen Toren zu rechnen. In den zwölf Partien in Denklingen wurden 65 Treffer erzielt.