Penzberg-Coach Ollert fordert: „Keine komplizierten Sachen machen“

Von: Andreas Mayr

Teilen

In der Startelf – und dann auch noch Torschütze: Penzbergs Andreas Schneeweiß (weißes Trikot) konnte im jüngsten Spiel, beim BCF Wolfratshausen (3:3), Akzente setzen. Am Samstag gegen Neuhadern wollen die Penzberger sich aber nicht mit einem Remis begnügen, sondern gewinnen. © Oliver Rabuser

Penzbergs Trainer Simon Ollert richtet vor dem Heimspiel in der Bezirksliga gegen den FC Neuhadern den Blick auf die Abwehrarbeit.

Penzberg – Natürlich hätte sich Simon Ollert gerne einen anderen Auftaktgegner gewünscht. Für die Anhänger und Fans mag das rassige Derby gegen den BCF Wolfratshausen – Endstand 3:3 – genau das richtige Appetithäppchen gewesen sein nach vier Monaten fußballfreier Zeit. Nicht so für den Trainer. Weniger Emotionen, mehr Spielzüge auf beiden Seiten – so wäre ein Spiel nach Ollerts Gusto abgelaufen. „Und dann fährst du nur mit einem Punkt nach Hause“, merkt der Coach des Bezirksligisten 1. FC Penzberg an.

FC Penzberg trifft auf FC Neuhadern

Ollert verfolgt mit seiner Mannschaft ein sehr konkretes Ziel. In die Sommerpause hinein möchte er ein Team mitnehmen, das die Grundzüge seines Fußballstils beherrscht und bereit ist für den Anlauf in der nächsten Saison. Was Penzberg fußballerisch gegen den BCF gezeigt habe, „darauf lässt sich aufbauen“. Allerdings wollte der Gegner den Penzbergern keine Gratis-Trainingseinheit gewähren. Wolfratshausen setzte vermehrt auf lange Bälle Richtung seiner starken Offensiven Jona Lehr und Mustafa Kantar. „Ein 50:50-Spiel, wo man Luftzweikämpfe verteidigen muss“, sah Simon Ollert. Er würde gerne Angriffspressing einstudieren lassen und damit seine Abwehr stabilisieren. Dafür war Wolfratshausen und die Derbystimmung aber die falsche Umgebung. Die Lehrstunden mussten verschoben werden. Vielleicht ja auf diesen Samstag. In Penzberg, auf dem Kunstrasen im Stadion an der Karl-Wald-Straße, steigt um 14.30 Uhr das erste Bezirksliga-Heimspiel des Jahres. Gegner ist der FC Neuhadern.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

In gewisser Hinsicht stellen die Münchner den optimalen Gegner dar. Hitzig dürfte es kaum werden, haben beide Klubs doch keine gemeinsame Historie oder lokale Nähe. Zudem verfügt der Aufsteiger über eine ordentliche Offensive um Mateo Vidmar (sieben Tore), gegen die sich Abläufe hinten gut einstudieren lassen. Abwehrkette sowie defensives Mittelfeld spricht der Trainer vor dem Duell explizit an. „Einfach bleiben, keine komplizierten Sachen machen“, fordert Simon Ollert von seinen Verteidigern.

In Gestalt von Michael Wiedenhofer hat sich hinten drin ein Neuer gleich ins Rampenlicht gekickt. Wie Andreas Schneeweiß in der Offensive stand er in der Startelf. „Die haben sich das mit wirklich guten Leistungen erarbeitet“, betont Ollert. Die beiden hebt er gerne in den Stand der Vorbilder innerhalb des Teams. An ihnen sollen sich andere orientieren, weil beide zeigen, was man mit Fleiß und Einsatz erreichen kann. Ollert erhofft sich, dass durch diese Signalwirkung „Stress von hinten reinkommt“, sprich sich die Reservisten noch mehr reinhängen.

Zu Beginn der Rückrunde in der Bezirksliga Süd setzt der Coach auf Kontinuität im Team. Statt laufenden Umbauarbeiten forciert er, seine Stamm-Mannschaft einzuspielen. Bedeutet im Umkehrschluss für die zweite Garde: Sie muss sich noch mehr reinhängen. Wiedenhofer und Schneeweiß spielen nun ihren Bonus aus, den sie sich in der Wintervorbereitung erarbeitet haben. „Sie setzen unsere Ideen um und haben es sich verdient, da zu stehen“, lobt der Coach. Im Training merkte er bereits, wie es in den anderen, die nicht gesetzt sind, arbeitet und sie Extra-Gas geben. „Das ist genau die Reaktion, die wir haben wollen.“