Penzbergs Trainer freut sich auf „ein geiles Spiel“

Von: Andreas Mayr

Torjäger mit Ladehemmung: Denis Grgic (im grünen Trikot) hat seit drei Partien nicht mehr getroffen. © Andreas Mayr

Der FC Penzberg bestreitet am Samstag sein Heimspiel gegen die SpVgg Haidhausen. Die Gastgeber sind dabei Außenseiter - aber auch guter Dinge.

Penzberg – Es gab praktisch nur ein Thema in der Kabine der Penzberger nach dem Sieg über Deisenhofen II. Das war überraschenderweise nicht der Dreierpack von Andreas Schneeweiß. Nein, es ging um das erste Ligaspiel ohne Gegentor im Jahr 2023, überhaupt erst das dritte der Bezirksliga-Saison. Speziell Torwart Daniel Baltzer jubilierte. „Der war extrem gut gelaunt“, berichtete Trainer Simon Ollert.

Und noch ein zweiter Penzberger strahlte wie ein Kind vor dem Osternest: Josef Siegert junior, der linke Außenverteidiger. Mit der Zu-Null-Partie hatte er für die Mannschaft einen Kasten Bier gewonnen, die der Trainer höchstpersönlich ausgelobt hatte. Im Gegenzug hätte Siegert seinem Trainer pro Gegentor ein Bier ausgeben müssen. Soweit die Wette. „Deshalb hat der sich so gefreut“, scherzte Ollert nach dem 3:0-Erfolg über die Deisenhofener Reserve.

Mit SpVgg Haidhausen kommt ein Aufstiegskandidat nach Penzberg

Diese Pluspunkte für die Defensive kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Am Karsamstag fordert der FCP Aufstiegskandidat Haidhausen (14.30 Uhr, Nonnenwaldstadion). Wenn’s nach der Reputation und Klasse der einzelnen Spieler geht, verfügt die SpVgg sicher über das potenteste Team der Liga. Die Viererkette wird Simon Ollert nach dem Erfolgserlebnis unberührt lassen. Zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass sie ein komplett improvisiertes Konstrukt ist. Keine einziges Mal in der Vorbereitung habe er in dieser Konstellation – mit Marco Hiry und Fazlican Verep im Zentrum sowie Siegert und Marco Kurtz auf den Außenpositionen – verteidigen lassen.

Erst die Sperre von Michael Wiedenhofer (muss noch zwei Partien aussetzen) löste die Rochade aus. „Wenn du zu Null spielst, will ich nicht viel umwerfen“, betont Ollert. Auch wenn er bei der Videoanalyse am Dienstag schon auch ein paar Aktionen aufzeigte, die sein Team cleverer lösen muss. Es geht um Dinge wie die Absicherung vor der Kette. Dort darf sich der FCP gegen Haidhausen keine Patzer und Lücken erlauben.

Die ganze Trainingswoche umgab eine sehr positive Grundstimmung. Lag einerseits am ersten Sieg in diesem Jahr, andererseits am nächsten Gegner. Endlich einmal geht der FCP als klarer Außenseiter in die Partie, kann befreit auftreten. Tabellenplatz wie Kader des Gegners „spornen extrem an“, betont der Coach. Mit einigen Haidhausern kickte Ollert ja selbst noch zusammen. Er spricht von den „fußballerisch besten Gegnern“ mit viel Spielverständnis, enormer individueller Klasse und noch dazu einer Kaderbreite, die man normalerweise nicht hat im Bezirksliga-Bereich. „Das ist eine Zocker-Mannschaft. “

Bereits das Hinspiel war ein Fest für Freunde des schönen Spiels. Penzberg zeigte seine mitunter beste Leistung, verpasste nur das Toreschießen (0:2) – ein bekanntes Phänomen dieser Spielzeit. Zur Zeit etwa ist Denis Grgic, Top-Torjäger mit neun Treffern, von der Abschlusskrätze befallen. „Auch wenn er Pech hat: Er ist vorn unersetzbar“, betont Ollert. Der Stürmer ist der Wachhund in erster Linie, der Bällen kreuz und quer nachjagt. Eine Leistung, die beinahe nie in der Statistik auftaucht. Ollert hofft, dass sich Grgic am Samstag endlich für die vielen Kilometer belohnt. Er glaubt: „Haidhausen liegt uns.“ Gegen die Zerstörer-Mannschaften tut sich sein Team erheblich schwerer. Und auch wenn der FC Penzberg keinen Sieg erwarten kann, prophezeit der Trainer: „Das wird ein richtig geiles Fußballspiel.“