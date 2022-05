Bezirksliga kompakt: Raisting lockt mit Spezialaktion, Penzberg will nochmals gewinnen

Von: Roland Halmel

Szene aus dem Bezirksliga-Spiel zwischen dem SV Raisting (in roten Trikots) und dem FC Penzberg (in Grau, hier Maximilian Berwein). © Roland Halmel

Noch einmal sind die Spieler des SV Raisting und des FC Penzberg in der Bezirksliga gefordert. Der FCP hat - zumindest indirekt - noch etwas mit dem Abstiegskampf zu tun.

Raisting – Noch einmal müssen die Kicker des SV Raisting die Fußballschuhe schnüren, dann geht’s in die Sommerpause. Zum Saisonabschluss erwartet der Fußball-Bezirksligist an diesem Samstag (14 Uhr) den SV Neuperlach München in der Raiffeisen-Arena. „Eines der aktuell formstärksten Teams der Liga“, sagt SVR-Spielertrainer Hannes Franz über den Tabellenfünften, der nach einer schwachen Hinrunde den Trainer wechselte und damit im neuen Jahr eine Trendwende zum Positiven schaffte.

„Sie sind extrem spielstark und haben gute Techniker, die werden in der kommenden Saison ganz vorne mitspielen“, ist Franz überzeugt. Obwohl es für die Raistinger, wie auch für die Gäste, um nichts mehr geht, erwartet der Trainer einen ordentlichen Auftritt seiner Mannen. „Wir wollen zum Abschluss unseren Fans einen attraktiven Fußball bieten und mit einem Heimdreier die 50-Punkte Marke erreichen.“

Freier Eintritt für Frauen und Kinder

Personell richten die Raistinger den Fokus erneut auf die zweite Garnitur, die im Abstiegskampf steckt. Das heißt, beim SVR werden alle Spieler, die noch in der Reserve eingesetzt werden können, erst in der zweiten Halbzeit auflaufen. Definitiv fehlen wird David Gretschmann, der Probleme mit der Bandscheibe hat. Bei Markus Riedl und David Hendel, die angeschlagen sind, ist der Einsatz fraglich. Für das Heimspiel hat sich der SVR für die Zuschauer etwas einfallen lassen. Alle Frauen und Kinder haben freien Eintritt und sie bekommen ein Freigetränk.

Penzberg: In den Aufstiegskampf mischte sich der FC Penzberg durch den Sieg vor zwei Wochen bei Spitzenreiter Oberweikertshofen ein. Zum Saisonabschluss kann der Fußball-Bezirksligist auch noch in den Abstiegskampf eingreifen. Die Mannen von Trainer Martin Wagner gastieren an diesem Samstag (14 Uhr) beim SC Unterpfaffenhofen-Germering, der als Neunter nur zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrelegationsplatz hat.

„Für den SCU geht um alles, entsprechend werden sie zur Sache gehen“, sagt Wagner, dessen Team aber Widerstand leisten will. „Wir sind alle Sportler und wollen gewinnen, auch wenn es um nichts mehr geht.“

FC Penzberg rechnet mit engagiertem Gegner

Penzberg hatte das Hinspiel gegen Unterpfaffenhofen mit 2:1 gewonnen und kann als Sechster ohne Druck auflaufen. „Wir haben locker trainiert und hatten Spaß, das ist ein toller Haufen“, freut sich Wagner auf seinen letzten Einsatz an der Seitenlinie des Bezirksligisten, der unter der Woche mit dem Ex-Profi Simon Ollert bereits seinen Nachfolger präsentierte.

Im Kader wird es nur wenige Veränderungen geben. Max Berwein und ein paar angeschlagene Spieler werden in Unterpfaffenhofen fehlen. Sandu Poplecean und Patriot Lajqi, die den FCP nach der Saison verlassen, bekommen zum Abschied einen Startelfeinsatz.