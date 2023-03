Raisting II im Angriff abgeklärter, Lechsee ärgert sich über vermeidbare Gegentore

Von: Paul Hopp

Um jeden Ball wurde gekämpft: Die Partie zwischen dem SV Raisting II (in Rot, Lukas Matz) und der SG Lechsee (rechts Michael Osterried, links Simon Notz) bot Zweikämpfe und diverse Torchancen. © Ralf Ruder

Das Duell der Vorrundenersten SV Raisting II und SG Lechsee in der A-Klasse bot - zum Start nach langer Winterpause - ein spannendes Spiel. Sechs Tore gab es obendrein.

Raisting – Sollte am Saisonende für den SV Raisting II tatsächlich der ersehnte Aufstieg stehen, dann wird das sicher eine feine Sause. Den Jubelkreis jedenfalls beherrschen die Raistinger, wie sie am Sonntag, unmittelbar nach dem 4:2 (2:1)-Heimsieg über die SG Lechsee zeigten.

Allerdings ließ SVR-Trainer Roland Perchtold auch erkennen, dass er erst einmal mit einem harten Stück Arbeit in der Meisterrunde D der A-Klasse rechnet. „Da wird kein Spiel ein Selbstläufer“, sagte er. Als Beweis diente ihm der Auftakt gegen den Aufsteiger. „Das war eine enge Kiste“, befand Perchtold und lobte die Gäste als „den erwartet starken Gegner“.

Raisting II und Lechsee liefern sich temporeiches Spiel

Die Spielgemeinschaft aus Prem und Lechbruck hat als Referenz immerhin den ersten Platz in der A-Klasse 7 vorzuweisen. Und dass die Mannschaft durchaus gut spielen kann, bewies sie am Sonntag in diversen Phasen der Partie. Letztlich aber, stellte SG-Trainer Ralph Holzinger fest, sei der Raistinger Sieg „nicht völlig unverdient“ gewesen. „Zwei vermeidbare Gegentore“ – zum 1:2 und zum 1:3 – machte Holzinger aus. Beide Male sei zu sehr auf den Ball und zu wenig auf den Mann am langen Pfosten geachtet worden. Als Torschütze trat jeweils Elias Stechele (36., 64.) in Aktion. In der Offensive waren die Gäste bemüht, allerdings „haben wir es nicht sauber genug gespielt“, so Holzinger.

Für SVR-Coach Perchtold ging der Sieg „aufgrund der Leistung in der zweiten Hälfte in Ordnung“. Vor allem mit Blick auf das Spiel nach vorne machte er seinem Team „ein Riesenkompliment“. Ab der 60. Minute starteten die Raistinger zahlreiche schnelle Gegenzüge, die durchaus klug angelegt waren. Im Abschluss fehlte dann aber oft das letzte Quäntchen.

Der eingewechselte Ramon Meßner hatte gleich mehrere Chancen, scheiterte aber am SG-Torwart Florian Zugmair. Kurz vor Schluss traf Meßner schließlich zum 4:2 (87.) – damit war die flotte Partie entschieden. Samuel Nicolaisen hatte zuvor noch an den Pfosten getroffen (78.). Bitter für Lechsee: Unmittelbar vor dem vierten Gegentreffer verpasste Christian Lory mit einem 25-Meter-Freistoß nur knapp den 3:3-Ausgleich; SVR-Keeper Simon Kölbl parierte mit einem Reflex (86.).

Den besseren Start hatten die Gäste: Andreas Lory traf aus der Distanz zum 1:0 (10.). Nur kurz darauf verschaffte sich Raistings Fernando Ernesto ein wenig Freiraum – sein Linksschuss sauste zum 1:1 (13.) ins Netz. Die 2:1-Führung bereitete Ernesto mit einer Flanke vor; Stechele traf per Kopf zum 2:1 (36.). Kurz darauf setzte Ernesto mit tollem Pass Alexander Schappele in Szene, dieser schoss knapp vorbei (39.).

In der zweiten Hälfte hatte die SG zunächst deutlich mehr Ballbesitz. Die beste Möglichkeit war ein Distanzschuss von Andreas Lory (61.). Gleich darauf vergab der SG-Stürmer, von Adrian Natzeder angespielt, etwas unglücklich aus wenigen Metern. Im Gegenzug erhöhte Raistings Stechele auf 3:1. Kurz darauf verkürzte Lechsee nach einer Ecke durch Andreas Lory auf 2:3 (66.). In der Folge lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, wobei die Raistinger abgeklärter und spielerisch besser agierten.

Die Vorbereitung war für die Premer und Lechbrucker alles andere als optimal verlaufen. Witterungsbedingt ging im Freien nicht allzu viel. „Wir haben nur sechs Mal auf dem Platz trainiert“, berichtete Holzinger. „Vom Läuferischen und vom Einsatz her war ich zufrieden“, betonte der SG-Coach. Die Erwartungen für die Meisterrunde sind nicht allzu hoch beim Aufsteiger. Das Spiel in Raisting war auch eine Entdeckungstour. „Wir wussten nicht, was uns erwartet“, so Holzinger.

Statistik:

SV Raisting II 4

SG Lechsee 2

Tore: 0:1 (10.) A. Lory, 1:1 (13.) Ernesto, 2:1 (36.) Stechele, 3:1 (64.) Stechele, 3:2 (66.) A. Lory, 4:2 (87.) Meßner. Gelbe Karten: Raisting 1, Lechsee 2. Schiedsrichter: Peter Strobl. Zuschauer: 60.