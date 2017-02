Huglfinger Mädchen nutzen Heimvorteil

Futsal-Turnier

von Stefan Schnürer schließen

Beim Futsal-Turnier in der heimischen Turnhalle zeigten die sich Kickerinnen des SC Huglfing in guter Form. Zweimal holten sie den Turniersieg.

Huglfing – Um seinen weiblichen Nachwuchs muss dem SC Huglfing nicht bange sein. Beim Futsal-Turnier in der heimischen Zweifachhalle an der Seeleite holten sich sowohl bei den C-Juniorinnen als auch bei den E-Juniorinnen die Teams des Gastgebers den Sieg.

Bei den C-Juniorinnen schickte Huglfing gleich zwei Mannschaften ins Rennen, und beide schlugen sich hervorragend. Das Team „Blue“ gewann in der Vorrunde alle drei Partien und schloss seine Gruppe als Erster ab. Einem 4:1 gegen Lenggries zum Auftakt ließen die Huglfinger Mädels ein 2:0 gegen den TSV peiting und ein 1:0 gegen die SG Penzberg folgen. In der anderen Gruppe musste sich das Team „Pink“ des SC nur dem späteren Finalisten, dem TSV Rott, geschlagen geben (0:3). Mit Erfolgen über die SpVgg Wildenroth (3:2) und die JFG Hofoldinger Forst (1:0) sicherte sich „Pink“ jedoch Platz zwei, was den Einzug ins Halbfinale bedeutete.

Dort kam es dann zum vereinsinternen Huglfinger Duell, das schließlich „Blue“ mit 2:0 gewann. Auch im Endspiel hatten die SC-Mädels die Nase vorn. In einer spannenden Partie setzten sie sich gegen Rott am Ende knapp mit 2:1 durch. Das SC-Team „Pink“ verlor hingegen das kleine Finale mit 0:3 gegen Lenggries.

Huglfings E-Juniorinnen holten sich nicht nur den Turniersieg, sie blieben zudem ohne Gegentreffer. Mit drei Siegen und zwei Unentschieden setzten sie sich an die Spitze und gewannen vor der SG Gröbenzell/Lochhausen und der DJK Würmtal-Planegg.