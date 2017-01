Futsal: Jugend ist bei Endrunden gefordert

Futsal

Landkreis - Bei der BFV-Hallenrunde stehen diverse Endrundenturniere für den Nachwuchs auf dem Programm. Wir haben einen Überblick.

In der Spielgruppe West werden zwei Endrundenturniere ausgetragen. Das Gruppenfinale der E-Junioren geht am Samstag, 7. Januar, 14.30 Uhr, in der Sporthalle in Utting über die Bühne. In der Gruppe A spielen SG Burggen/Ingenried, SC Pöcking-P., TSV Peiting, TSV Schongau. Die Gruppe B bilden SG Schwabsoien/Schwabbruck, TSV Herrsching, TSV Peißenberg, SV Hohenfurch. Nach der Vorrunde werden die Halbfinals sowie die Platzierungsspiele ausgetragen.

Das Gruppenfinale der D-Junioren wird am Sonntag, 8. Januar, ab 14.30 Uhr ebenfalls in der Sporthalle in Utting ausgespielt. In der Gruppe A treten der SC Böbing, der SV Fuchstal, der TSV Herrsching und der TSV Peiting an. In der Gruppe B kämpfen die JFG Grünbachtal, die JFG Lechrain, der SV Kinsau und der TSV Peißenberg um Tore und Punkte.

In der Spielgruppe Mitte stehen gleich drei Endrundenturniere auf dem Programm. Die E-Junioren ermitteln am Samstag, 7. Januar, 8 Uhr in der Halle des Gymnasiums Geretsried ihre Besten. In der Gruppe A spielen: FC Seeshaupt, SV Söchering, TSV Königsdorf, TSV Benediktbeuern. Die Gruppe B bilden: DJK Waldram, FT Starnberg, TSV Murnau, TSV Farchant.

Das Gruppenfinale der D-Junioren wird am Samstag, 7. Januar, ab 12 Uhr in der Halle des Gymnasiums Geretsried ausgespielt. In der Gruppe A treten die SpFrd Bichl, die SpFrd Egling, der TSV Murnau und der TSV Königsdorf an. Die Gruppe B besteht aus folgenden Teams: 1. FC Garmisch-Partenkirchen, DJK Waldram, FT Starnberg, TuS Geretsried.

Auch das Gruppenfinale der C-Junioren am Samstag, 7. Januar, 16 Uhr, wird in der Halle des Gymnasiums Geretsried abgehalten. In der Gruppe A spielen: FT Starnberg, JFG Osterseen, SV Eurasburg-B., SV Krün. Die Gruppe B besteht aus folgenden Teams: SG Geretsried/Königsdorf, ESV Penzberg, MTV Berg, TuS Geretsried.

Bei den B-Junioren steht bereits dieZugspitz-Endrunde an. Sie geht am Sonntag, 8. Januar, 13.30 Uhr in der Sporthalle in Mammendorf über die Bühne. Qualifiziert haben sich acht Teams. Gruppe A: SC Gröbenzell, FSV Höhenrain, JFG Hofoldinger Forst, TSV Peiting. Gruppe B: JFG Grünbachtal, Lenggrieser SC, TuS Geretsried, VfL Kaufering.

Rubriklistenbild: © mzv