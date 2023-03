Sechs Spiele, kein Gegentor: SG Penzberg glänzt beim Turnier der U13-Bezirksmeister

Von: Paul Hopp

Beachtlicher Pokal: Nach dem Erfolg beim Turnier der Bezirksmeister in Passau bekam das Penzberger Team eine stattliche Trophäe überreicht. © Privat

Die U13-Mädchen der SG Penzberg haben bei der inoffiziellen bayerischen Futsal-Meisterschaft eine starke Leistung gezeigt. Hochspannend verlief die BFV-Endrunde davor.

Passau – Das lief ja bestens in dieser Hallen-Saison für die U13-Fußballerinnen der SG Penzberg. Nicht nur, dass die Schützlinge von Coach Arthur Schenk die oberbayerische Endrunde für sich entschieden. Die jungen Penzbergerinnen holten sich danach auch noch den inoffiziellen bayerischen Meistertitel.

Penzberger U13 holt inoffiziellen Landestitel

Eine offizielle Endrunde für ganz Bayern gibt es in dieser Altersklasse noch nicht. Allerdings lädt seit mittlerweile über einem Jahrzehnt der DFB-Stützpunkt Passau die sieben Bezirksmeister alljährlich zu einem eigenen Turnier ein, um das beste U13-Team im Freistaat zu ermitteln. Gespielt wird im Modus „Jeder gegen jeden“. Mit fünf Siegen, einem Remis und einem beeindruckenden Torverhältnis von 13:0 holten sich die Penzbergerinnen heuer den Turniersieg.

Den mittelfränkischen Meister TV Erlangen, der immerhin Nürnberg und Fürth hinter sich gelassen hatte, besiegte die SG zum Start mit 3:0. Vom SV Michaelpoppenricht (Oberpfalz), der sich als starker Kontrahent erwies, trennten sich die Penzbergerinnen nach einem interessanten Duell mit 0:0. In den folgenden Partien gegen den FC Ergolding (2:0) aus Niederbayern, den TSV Gersthofen (4:0) aus Schwaben und den SV Gundelsheim (2:0) aus Oberfranken gelangen jeweils Siege, wobei es die Kontrahentinnen der SG nicht leicht machten.

In sechs Spielen ohne Gegentor

Zum Schluss traf Penzberg auf den FC Passau. Die Niederbayern komplettierten kurzfristig das Teilnehmerfeld, nachdem heuer in Unterfranken aus diversen Gründen kein Bezirksmeister hatte ermittelt werden können. Der FC verlegte sich ausschließlich auf die Defensive, in der Schlussphase schafften es die Penzbergerinnen dann doch noch, den Abwehrriegel zu knacken und zwei Tore zu erzielen.

Die Einladung zu dem speziellen Turnier in der Dreiflüssestadt hatten sich die SG-Mädchen durch ihren Sieg bei der offiziellen oberbayerischen Endrunde für U13-Mädchen gesichert. In Oberding (Nähe Erding) setzte sich das Team nach einem spannenden Turnierverlauf durch.

Nach jeweils fünf Partien lagen die SG Penzberg, der FFC Wacker München und der FC Stern München tor- und punktgleich auf Rang eins. Es wurden zwei Siebenmeterschießen angesetzt: Dort gewannen der FFC Wacker und die SG jeweils gegen den FC Stern. Die Sieger ermittelten dann in einem weiteren regulären Spiel den oberbayerischen Meister. Dabei behielt Penzberg mit 1:0 die Oberhand.

Die Penzberger U15 belegte bei der oberbayerischen Endrunde ihrer Altersklasse den vierten Platz. Dies war in einem starken Teilnehmerfeld, zu dem auch der FC Bayern München gehörte, „das Maximum an diesem Tag“, heißt es in einer Mitteilung. Die U17 hatte mit dem Erreichen der Endrunde schon einen großen Erfolg gefeiert. Im Turnier setzte es zumeist Niederlagen, das Highlight des Tages für die SG war der 1:0-Sieg über den Bayernligisten TSV Gilching.