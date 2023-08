„Habe mir wirklich mehr erhofft“: Carla Hahn bei WM regelrecht ausgebremst

Da war Mut, aber vor allem gute Technik gefragt: Die WM-Strecke in Glasgow im „Cross Country Olympic“ hielt für die Fahrer bergab auch einen Sprung über einen regelrechten Graben parat. Das Foto zeigt Carla Hahn genau an dieser Stelle.

Rad-WM in Glasgow: Cross-Country-Rennen

Von der Strecke war sie angetan, doch das ersehnte Top-Ergebnis gab es nicht. Carla Hahn blieb bei der WM jenseits der Medaillen. Pech hatte sie schon im Training.

Glasgow – Ihren rechten Arm, berichtet Carla Hahn, könne sie mittlerweile wieder bewegen. Und das auch noch „fast ohne Schmerzen“, wie die Sindelsdorferin berichtet. Es ging sogar so gut, dass sie noch ein wenig Sightseeing in Schottland machen konnte. Ablenkung tat auch gut, nachdem das WM-Rennen in der Disziplin „Cross Country Olympic“ (XCO) für die U19-Fahrerin aus Sindelsdorf alles andere als wunschgemäß verlaufen war.

Hahn hatte sich mit dem 17. Platz begnügen müssen. Dass sie damit schneller als die zweite Deutsche im Feld, Lina Huber (22. Platz) war, war freilich kein Trost. „Ich habe mir wirklich mehr erhofft in diesem Rennen“, tat Hahn kund. „Vor allem nachdem, wie die Saison bisher verlaufen ist.“

Carla Hahn zu Rennbeginn unter den Besten

Bei den Europameisterschaften in Anadia (Portugal) hatte die 18-Jährige zunächst Gold im Short-Track und danach Silber im Cross-Country gewonnen. Und bei der deutschen Meisterschaft, quasi die Generalprobe für die WM, hatte Hahn im XCO die nationale Konkurrenz in der U19-Klasse dominiert. In Glasgow, das zeigte die Anfangsphase des Rennens, hätte die Sindelsdorferin auch ganz vorn mimischen können. Allerdings machte ihr das Verletzungspech einen Strich durch die Rechnung.

Eigentlich war alles bestens. Als Hahn erstmals die 3,5 Kilometer lange Rundstrecke in Tweed Valley im Glentress Forest abfuhr, „hat sie mir sofort gefallen“. Doch die Sympathie verhinderte nicht, dass die Sindelsdorferin schmerzhafte Erfahrungen machte. Als sie am zweiten Trainingstag diverse Linien versuchte, rutschte sie an einem mit Wurzeln versehenen schrägen Abhang (Off-Camber-Passage) kurz weg und fing sich mit dem rechten Arm ab.

Physiotherapeuten „vollbrachten das Wunder“

„Leider war dies nicht gut für meine Schulter“, so Hahn. Am Renntag „konnte ich in der Früh meinen Arm nicht mehr heben“. Die mitgereisten Physiotherapeuten des BDR „vollbrachten das Wunder, dass ich mich doch aufs Bike setzen konnte“, berichtet Hahn.

Die Sindelsdorferin fuhr in der Spitze mit, vor allem die spätere Siegerin, Isabella Holmgren (Kanada), machte mächtig Tempo. Hahn war am höchsten Punkt des Kurses mit einigen Metern Rückstand an ihr dran, schloss in der Abfahrt zu ihr auf. In einer Bergab-Passage unterliefen Holmgren zwei Fahrfehler, beim Abbremsen stürzte Hahn. „Das gab wieder einen Stich in die Schulter“, berichtete die Deutsche. Hahn konnte noch eine Runde mithalten, „dann war Schluss“.

Die Schmerzen betrafen nun auch den Rücken, mit den Besten konnte sie so nicht mithalten. Mit 6:10 Minuten Rückstand nach insgesamt fünf Runden auf Siegerin Holmgren (1:07:37) belegte Hahn den 17. Rang unter 54 Klassierten. Silber gewann ebenfalls eine Kanadierin, Marin Lowe (39 Sekunden zurück). Bronze ging an die Polin Natalia Grzegorzewska (1:24 Minuten zurück) – sie hatte bei der EM in Portugal den fünften Platz belegt. Die Europameisterin Valentina Corvi (Italien) belegte in Glasgow den elften Platz. Bei den U19-Burschen belegte Tobias Kirchberger (RSV Moosburg) als bester deutscher Teilnehmer den 37. Platz unter 87 Finishern.