„Gögerltraillauf“: Post SV Weilheim will es nochmals wissen

Von: Paul Hopp

Die Premiere kam gut an: Rund 150 Frauen und Männer nahmen bei der ersten Auflage im März 2019 teil. Das Foto zeigt eine Szene kurz nach dem Start. © Ralf Ruder

Nach zwei Absagen soll es heuer mit der zweiten Auflage des „Gögerltraillaufs“ klappen. Der Post SV Weilheim ist zuversichtlich, die Online-Anmeldung läuft bereits.

Weilheim – Als Lothar Kirsch innerhalb des Post SV Weilheim auslotete, ob man es – nach den coronabedingten Absagen 2020 und 2021 – doch noch einmal mit dem „Gögerltraillauf“ versuchen sollte, da lautete die einhellige Antwort: „Unbedingt“. Und so hat die Leichtathletik-Sparte eine zweite Auflage des 2019 erstmals ausgetragenen Crosslaufs in Angriff genommen. Termin ist der Sonntag, 27. März. Start ist um 10.30 Uhr. „Wir sind optimistisch. Es sieht ganz gut aus“, sagt Kirsch auch mit Blick auf die Prognosen hinsichtlich des Pandemiegeschehens und etwaiger Öffnungsperspektiven.

Für den „Gögerltraillauf“ hat der Post SV längst ein Hygienekonzept beim Gesundheitsamt eingereicht. Ein negativer Bescheid blieb bisher aus. Der Sportplatz am Gögerl als Sammelbereich vor dem Start bietet ja ausreichend Platz. Die Sportler werden in Abständen auf die Strecke geschickt. Damit weiter hinten Eingeteilte keinen Nachteil haben, gibt es eine Netto-Zeitnahme.

Gögerltraillauf: 12,5 Kilometer mit 240 Höhenmetern

Schon 2019 galt ein Teilnehmerlimit von 300 Sportlern – damals ausschließlich aus Naturschutzgründen. „Mehr gibt die Strecke auch nicht her“, sagt Kirsch. Rund 150 Frauen und Männer waren seinerzeit gekommen, mit einer ähnlichen Beteiligung heuer wäre der Post SV durchaus zufrieden. Die Umkleide- und Waschräume am Sportplatz sind geschlossen, es stehen aber mobile Toiletten zur Verfügung.

Gögerltraillauf Die Online-Anmeldung zum „Gögerltraillauf“ ist bis Donnerstag, 24. März, 23.59 Uhr, offen. Es besteht auch die Möglichkeit zur Nachmeldung, die läuft allerdings auch online bzw. mithilfe eines QR-Codes. Ausführliche Informationen zum Rennen am 27. März, den Teilnahmevoraussetzungen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind online unter www.goegerltraillauf.de zu finden. Dort ist auch das für die Veranstaltung gültige Hygienekonzept einsehbar.

Auch wenn das Naherholungsgebiet rund ums Gögerl auf den ersten Blick eher lieblich daherkommt, so gilt für die Strecke: „Man darf sie nicht unterschätzen“, sagt Kirsch. Auf den rund 12,5 Kilometern Länge sind immerhin circa 240 Höhenmeter zu überwinden. Vom Sportplatz geht es zum Gögerlkreuz und dann in ständigem Auf und Ab über den Hechenberg und Längenlaich ins Gebiet Feichtet, Richtung Deutenhausen und hin zum Ölschlag. Das knackige Finale bilden 76 Stufen hoch zum Ziel am oberen Gögerl-Parkplatz. Die Top-Zeiten bei der Premiere liefen Markus Brennauer (Penzberg/47:15 Minuten) und Carola Dörries (München/55:59).

Auf der Strecke gibt es eine Getränkestation, im Ziel wird auch Essbares angeboten. Ob die Nahrung dann wirklich einzeln verpackt sein muss, „werden wir sehen“, sagt Kirsch. In Corona-Zeiten ändern sich Bestimmungen mitunter schnell. Geplant ist eine Siegerehrung in der „Gögerlwirtschaft“. Der Biergarten oder (bei schlechtem Wetter) der große Raum im Innenbereich bieten sich dafür an. Bei aller virusbedingten Vorsicht wolle man auch die Möglichkeit schaffen, „dass sich die Leute hinterher noch treffen und austauschen können“, sagt Kirsch. Für die Tagesschnellsten und die Besten jeder Klasse gibt es Sachpreise.

Am Veranstaltungstag ist die Strecke nicht gesperrt. Die Organisatoren appellieren sowohl an Sportler als auch an Spaziergänger und Radfahrer um gegenseitige Rücksichtnahme. Hie und da gibt es Engstellen, so auf dem Waldweg am zwischen Deutenhausen und Gögerl liegenden Wasserschutzgebiet entlang. Die Behörden, speziell das Forstamt, die so einer Veranstaltung zustimmen müssen, „sind sehr zuvorkommend“, betont Kirsch.