„Run for Kids“: Diesmal mit Zeitmess-Chip, und der Erlös geht an zwei Einrichtungen

Von: Paul Hopp

Teilen

Laufen im Herbst: Zur Premiere des „Run for Kids“ in Habach im vergangenen Jahr (siehe Foto) waren rund 120 Teilnehmer gekommen. © Paul Hopp

Der ASV Habach lädt für Sonntag, 23. Oktober, zur zweiten Auflage des „Run for Kids“. Gelaufen wird wieder für den guten Zweck - die Startgelder gehen an zwei Einrichtungen.

Habach – Strahlender Sonnenschein, beste Stimmung und ein hohes Spendenergebnis: Die Premiere des „Run for Kids“ im vergangenen Jahr beim ASV Habach verlief durchweg erfolgreich. Vor allem gab’s noch am Veranstaltungstag zahlreiche positive Rückmeldungen der Teilnehmer an das Organisationsteam um Katharina Wagner und Anna Ottl. Das bestärkte die Veranstalter, heuer gleich die zweite Auflage folgen zu lassen. Am Sonntag, 23. Oktober, ist nun wieder Laufen für den guten Zweck angesagt.

Run for Kids in Habach am 23. Oktober

Die Startgelder werden einmal mehr komplett an soziale Einrichtungen gespendet – in diesem Jahr an das Kinderpalliativzentrum München und an das SOS-Kinderdorf in Weilheim. Die Idee war, erklärt Wagner, einerseits kranken Kindern Geld zukommen zu lassen, andererseits zugleich auch bedürftige Kinder und Jugendliche in der Region zu unterstützen. „Es gibt sehr viele Einrichtungen, die Geld brauchen“, sagt die Abteilungsleiterin der ASV-Laufsparte. Im vergangenen Jahr bekam die Haunersche Kinderklinik den Erlös der Veranstaltung.

Damit so ein Lauf in entsprechendem Rahmen, auch mit der heutzutage von Läufern erwarteten technischen Ausstattung über die Bühne gehen kann, ist einiger finanzieller Aufwand nötig. Wagner ist diesbezüglich froh, auf Unterstützer zählen zu können, welche die Kosten abdecken. Dazu zählen Hauptsponsor „Triga-S“ und mehrere Firmen im Ort. Die Bereitschaft, den „Run for Kids“ erneut zu unterstützen, war groß. „Man musste nur kurz fragen“, sagt Wagner. Das machte es für die Organisatoren einfacher.

Run for Kids Termin: Sonntag, 23. Oktober. Start/Ziel: Am Sportplatz in Habach (Steinberg 9). Wettbewerbe: 5 Kilometer (Start 10 Uhr), 10 Kilometer (11 Uhr), Hindernislauf für Kinder (10.10 Uhr). Anmeldung: Ausschließlich online über www.asv-habach.de. Meldeschluss ist der 21. Oktober (Run for Kids) bzw. der 18. Oktober (Kinderlauf).

Die fünf Kilometer lange Strecke – ausgehend vom ASV-Sportplatz in Richtung Reinthaler Bichel und am Wiesenleiter Weiher vorbei wieder zurück – ist dieselbe wie 2021. Auf dem Programm stehen auch wieder ein 5-Kilometer-Lauf (10 Uhr) und ein 10-Kilometer-Rennen (11 Uhr). Der Rundkurs führt über Asphalt und Forstwege, für die lange Distanz ist er zweimal zu durchlaufen. Auch Nordic Walker „dürfen sich gern anmelden“, heißt es in der Ausschreibung. Neu ist, dass es heuer eine professionelle Zeitmessung gibt – ein Chip ist in die Startnummer integriert. Für Essen, Trinken, Kaffee und Kuchen sorgt der ASV Habach am Sportgelände. Toiletten sind im Sportheim vorhanden, die Duschen und Umkleiden sind jedoch – Stichwort „Corona“ – nicht geöffnet.

Strecke ist dieselbe wie bei der Premiere 2021

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über die Homepage www.asv-habach.de; Anmeldeschluss ist am 21. Oktober. Sollte das Teilnehmerlimit (200 Starter) erreicht sein, gibt es eine Nachrückerliste. Das Startgeld beträgt 18 Euro. Die Startunterlagen können am Samstag, 22. Oktober, 18 bis 20 Uhr, sowie am Wettkampftag von 8 Uhr bis spätestens 9.15 Uhr (5 Kilometer) sowie bis 10.15 Uhr (10 Kilometer) am ASV-Sportheim abgeholt werden.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Parallel zum „Run for Kids“ gibt es auch einen Wettbewerb für Kinder. Anders als im Vorjahr ist dafür nun auch eine Online-Anmeldung (bis 18. Oktober) und ein kleiner Obolus (5 Euro) nötig. Je nach Alter, die Spanne reicht vom Jahrgang 2018 bis 2009, ist eine bestimmte Distanz auf einem Hindernisparcours zu bewältigen. Startnummernabholung und Bezahlung für den extra so bezeichneten „Kindernislauf“ ist am Wettkampftag ab 9.15 Uhr möglich. Für jedes Kind gibt es eine Medaille, die besten drei jeder Altersklasse erhalten obendrein Urkunden.

Damit alles reibungslos abläuft, hat der ASV Habach rund 40 Helfer im Einsatz. „Es gibt viele im Dorf, die sagen, sie helfen gerne mit“, lobt Wagner die Einsatzbereitschaft im Ort. Ob der „Run for Kids“ eine jährlich stattfindende Einrichtung wird, ist noch nicht sicher. Angesichts des Aufwands wird mit der Option geliebäugelt, künftig zwischen den Austragungen auch mal eine Pause einzulegen.