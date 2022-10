„Run for Kids“: Neue Sieger, schnellere Zeiten und ein glückliches Ultraläuferpaar

Von: Paul Hopp

Laufen bei bestem Herbstwetter: Das Foto zeigt eine Szene am ersten Anstieg kurz nach dem Start des Fünf-Kilometer-Rennens. © Paul Hopp

Die zweite Auflage des „Run for Kids“ beim ASV Habach kam bei den Athleten bestens an. Sportlich erfuhr das Niveau noch eine Steigerung zur Premiere 2021.

Habach – Es ist ja jetzt nicht so, dass Katharina Wagner selbst langsam unterwegs gewesen wäre. Die fünf Kilometer absolvierte sie in 24:25 Minuten, womit sie bei den Frauen den dritten Platz belegte. Dennoch verfolgte Wagner, gemeinsam mit Anna Ottl Initiatorin des „Run For Kids“ beim ASV Habach, gleichsam begeistert wie beeindruckt den Zieleinlauf auf der langen Distanz: „Ich finde es cool zu sehen, wie schnell man zehn Kilometer laufen kann.“

Ihr ging es da wie den anderen Zuschauern auf dem Sportplatz des ASV Habach, welche die Frauen und Männer auf den letzten Metern zum Ziel kräftig bejubelten.

Satte Spendensumme beim „Run for Kids“

Was das Tempo anbelangt, so waren die einzelnen Tagessieger heuer allesamt schneller unterwegs als die Besten der ersten Auflage 2021. Die Vorjahressieger waren im Übrigen allesamt erneut dabei. Aber auch in anderen Aspekten erfuhr die Veranstaltung nochmals eine Steigerung gegenüber der gelungenen Premiere. So kam diesmal eine satte Spendensumme von 7500 Euro zusammen, mit der zwei Projekte für Kinder unterstützt werden (eigener Bericht folgt).

„Den Charity-Charakter des Laufs finde ich super“, sagte Rainer Kornherr, Tagessieger über die fünf Kilometer. Von anderen Athleten kamen ähnlich lautende Aussagen. Die Zahl der Anmeldungen in den beiden Läufen lag mit mehr als 130 auch über der des Vorjahres. Schließlich war das Wetter noch angenehmer als 2021. „Echt perfekt“ nannte Wagner die Bedingungen.

Tagessieger über 5 Kilometer: Rainer Kornherr (M40) aus München-Neuried gewann in 18:16 Minuten. © Paul Hopp

Gar einen Anmeldestopp musste für den „Kindernislauf“ verfügt werden. Die 150 Startplätze waren alle belegt. Die ASV-Kinderlaufgruppe um Florian Schmid und das Kinderturnen zeichnete für das Rennnen verantwortlich, bei dem die Jüngsten je nach Altersstufe verschieden oft einen Hindernisparcours (mit Autoreifen. Strohballen-Hindernis und Kriechstrecke) zu absolvieren hatten. Der Löwenanteil der Kids kamen vom SV Söchering, vom TSV Weilheim und natürlich vom ASV Habach. Die Weilheimer zollten den Organisatoren „riesigen Respekt“ für die Art und Weise, wie sie die Veranstaltung durchzogen.

Die jeweils besten Drei über die 10 Kilometer: (v.l.) Viktoria Eller (2. Platz), Susanne Bielmeier (Siegerin), Eva Vosika (3. Platz), Henning Gelse (3. Platz), Dennis Soisch (Sieger) und Michel Aufleger (2. Platz). © Markus Nebl

Einfach sein Ding zog Fünf-Kilometer-Sieger Kornherr durch. Der 41-Jährige aus München-Neuried, früher im Verein laufend und nach Habach mit der gesamten Familie gekommen, gewann mit 18:16 Minuten souverän die Männer-Wertung vor Christopher Robold (19:00) und Joachim Hereth (19:09). „Ich bin einfach mein Tempo gelaufen“, sagte Kornherr, der sich nach dem ersten Anstieg „schleichend“, wie er es nannte, von der Konkurrenz absetzte.

Ultraläuferin siegt auf 5-Kilometer-Strecke

Bei den Frauen siegte die aus Sachsen stammende und seit zwei Jahren in Kochel lebende Susann Lehmann (36), die nach 22:35 Minuten vor ihrer Freundin Isabell Groß (23:56) über die Ziellinie lief. Nach einer Corona-Infektion ist sie erst seit drei Wochen wieder auf dem Damm. „Ich wollte schauen, was an Fitness noch da ist“, war für Lehmann der Beweggrund, sich in Habach anzumelden. Das geschah kurzfristig am Vorabend – da noch Plätze frei waren, machte der ASV es möglich.

Für gewöhnlich ist Lehmann, die seit zehn Jahren läuft, auf Ultrastrecken unterwegs; erst Ende August absolvierte sie die „Ultra Trail Tour du Mont Blanc“ über 170 Kilometer. Die Strecke in Habach mit diversen Anstiegen bezeichnete die Kochlerin als „schon anspruchsvoll“. Ausdrücklich lobte sie die „gute Stimmung“ seitens der Zuschauer.

Top über 5 Kilometer: Susann Lehmann (W30/runskills.de) siegte in der Zeit von 22:35 Minuten. © Paul Hopp

Den Einlauf der Besten über die 10 Kilometer verfolgte Lehmann mit besonderer Freude, denn ihr Lebensgefährte, Dennis Soisch, holte sich vor 2021-Sieger Michel Aufleger (39:19) den Tagessieg. Mit der Zeit von 37:10 Minuten war er „superzufrieden“, zumal er sich vor wenigen Wochen einer Leistenbruch-OP hatte unterziehen müssen. Das Metier von Soisch sind die längeren Distanzen, der 32-Jährige hat den Fokus seit einiger Zeit auf den Triathlon und dabei auf den Ironman gelegt. Heuer absolvierte Soisch die „Challenge“ in Roth und peilt künftig die Qualifikation für Hawaii an.

Schnellste Frau bleibt unter 40 Minuten

Ein Lächeln im Gesicht hatte auch die schnellste Frau, Susanne Bielmeier (39:50). Die Bad Tölzerin (35) wollte im Oktober „noch einen schnellen Zehner laufen“, wie sie sagte. Dass ihr das ausgerechnet auf dem welligen Terrain in Habach glückte, machte sie „total zufrieden“. Zum zweiten Mal überhaupt war die Athletin des LC Tölzer Land unter der 40-Minuten-Marke geblieben. Die weiteren Podestplätze belegten Viktoria Eller (SV Söchering/ 45:17) und Eva Vosika (48:02).

Mit vollem Einsatz bei der Sache waren die Jüngsten beim „Kindernislauf“, bei dem unter anderem Autoreifen überlaufen werden mussten. © Hopp

„Ein bisserl aufgeregt“ waren die Organisatoren laut Katharina Wagner, weil sie erstmals ein Zeitmess-System nutzten, das über einen Chip in der Startnummer lief. Letztlich klappte alles gut, am Abend konnten die Ergebnisse online abgerufen werden – mittlerweile ein Service, den Läufer erwarten. Dass Teilnehmer in beiden Listen (5 und 10 Kilometer) auftauchen, ist übrigens kein Computerfehler. Zahlreiche Athleten absolvierten beide Rennen – zu ihnen gehörte auch der älteste Starter, Hans-Peter Grünebach (74) aus Polling.

Die Ergebnisse:

5 Kilometer: Männer: 1. Rainer Kornherr (M40) 18:16 Minuten, 2. Christopher Robold (M40) 19:00, 3. Joachim Hereth (M40) 19:09, 4. Bartis Szabolcs (M40/Post SV Weilheim) 20:07, 5. Bastian Hassloch (M40) 20:27, 6. Andreas Finsterer (M30/TSV Weilheim) 20:31, 7. Hubert Maier (M40/LG Staffelsee) 20:34, 8. Daniel Stauner (M40/ASV Habach) 20:58, 9. Johannes Bornschlegl (M60/TSV Penzberg) 21:12, 10. Michael Panholzer (M30/ASV Eglfing) 21:55, 11. Matthias Heringer (M30/ASV Eglfing) 22:24, 12. Simon Streicher (M/TSV Peißenberg) 22:43, 13. Marco Thomann (M40/SV) 22:47, 14. Helmut Risser (M60/LG Staffelsee) 22:58, 15. Leon Mrotzek (M/ASV Habach) 24:03, 16. Markus Herrmann (M30) 24:03, 17. Stefan Promberger (M/Musikkapelle) 24:03, 18. Simon Kirnberger (M/ASV Habach) 24:51, 19. Danilo Schulze (M30) 25:09, 20. Hans-Peter Grünebach (M70/SV Polling) 25:27, 21. Frank Götschel (M40/ ASV Habach) 25:32, 22. Wolfgang Roth (M70/TSV Peißenberg) 25:48, 23. Andreas Probst (M60/LG Staffelsee) 25:56, 24. Heinz Schilcher (M50/DAV Peiting) 26:00, 25. Jürgen Reismann (M50/Post SV Weilheim) 26:19, 26. Martin Moench (M30) 26:42, 27. Michael Horstmann (M60/TSV Weilheim) 26:44, 28. Markus Steinhüser (M50/Post SV Weilheim) 27:47, 29. Michael Elsner (M40) 28:09, 30. Fabio Untertrifaller (M) 28:38, 31. Uwe Cellary (M40) 30:21, 32. Raik Splittgerber (M30/ASV Habach) 30:21, 33. Korbinian Hitthaler (M/SV Mergelstetten) 30:22, 34. Dieter Büschl (M50/LG Staffelsee) 30:42, 35. Herbert Hopp (M70/TSV Weilheim) 32:54, 36. Andreas Franke (M40) 36:13, 37. Henning Schuhart (M40) 36:40.

Die ältesten Teilnehmer: (v.l.) Herbert Hopp (Jg. 1949) vom TSV Weilheim sowie Marianne Grünebach (Jg. 1954) und Hans-Peter Grünebach (Jg. 1948) vom SV Polling waren jeweils flott unterwegs. © Privat

Frauen: 1. Susann Lehmann (W30/runskills.de) 22:35, 2. Isabell Groß (W30/SV Floh-Seligenthal) 23:56, 3. Katharina Wagner (W30/ASV Habach) 24:25, 4. Anna Ottl (F/ASV Habach) 24:56, 5. Christine Thomann (W30/SV) 25:11, 6. Magdalena Bromberger (W30/SV Eurasburg) 25:29, 7. Renate Schilcher (W40/DAV Peiting) 26:00, 8. Beata Kircher (W30/Post SV Weilheim) 27:09, 9. Evi Spensberger (W50/ASV Habach) 27:46, 10. Eva Landskron (W40) 27:56, 11. Christina Geipl (W30) 27:56, 12. Stephi Oberender (W30) 27:56, 13. Carolin Hösl (W40/TSV Weilheim) 28:06, 14. Catherine Frame (W30) 29:11, 15. Simone Mrotzek (W40/ASV Habach) 30:22, 16. Manuela Petzolt (W50) 30:22, 17. Agnieszka Tomczak (F) 30:23, 18. Sabine Horstmann (W40/TSV Weilheim) 32:34, 19. Lucia Juarez (W60/LG Staffelsee) 33:54, 20. Ute-Sybille Pokoj (W60/LG Staffelsee) 33:56, 21. Marianne Grünebach (W60/SV Polling) 33:57.

10 Kilometer: Männer: 1. Dennis Soisch (M30/runskills.de) 37:10, 2. Michel Aufleger (M) 39:19, 3. Henning Gelse (M40/TV Emmering) 39:35, 4. Josef Streicher (M50/TSV Peißenberg) 39:55, 5. Georg Holl (M40/LG Staffelsee) 40:22, 6. Daniel Stefke (M30) 41:27, 7. Christoph Spitzenberger (M30) 42:15, 8. Michael Schwarzer (M30/Post SV Weilheim) 42:21, 9. Martin Wenzel (M40/ ASV Habach) 42:24, 10. Sören Kleindienst (M40/LG Staffelsee) 42:40, 11. Markus Strauss (M30) 43:08, 12. Georg Hoiss (M30/ASV Habach) 43:25, 13. Markus Nuebel (M30) 44:23, 14. Karsten Pickrodt (M40/Post SV Weilheim) 44:40, 15. Jürgen Schill (M40/Post SV Weilheim) 44:58, 16. Tobias Aigner (M30) 45:14, 17. Bartis Szabolcs (M40/Post SV Weilheim) 45:59, 18. Jérôme Simoncini (M30) 46:11, 19. Johannes Bantschow (M30) 46:11, 20. Florian Wiedemann (M/ASV Habach) 47:17, 21. Florian Spensberger (M30/ASV Habach) 47:41, 22. Benedikt Maier (M50/LG Staffelsee) 48:41, 23. Siegfried Erhardt (M30) 49:19, 24. Florian März (M30/ASV Antdorf) 50:07, 25. Christian Off (M40/ASV Habach) 50:57, 26. Roland Hösl (M50/TSV Weilheim) 51:43, 27. Felix Riepl (M) 52:49, 28. Stefan Schallmoser (M30/SG Taufkirchen) 53:03, 29. Johannes Huber (M40) 53:14, 30. Wim Van Ekeren (M30) 53:49, 31. Peter Grünebach (M70/SV Polling) 55:20, 32. Bernhard Bußmann (M50/TSV Penzberg) 55:23, 33. Andreas Brunner (M30) 59:33, 34. Hans Jungwirth (M60) 1:00:26, 35. Thomas Jungwirth (M30) 1:00:26, 36. Timon Horsten (M) 1:00:33, 37. Mario Schönmeyer (M40) 1:01:52, 38. Christian Langenmair (M40) 1:01:52, 39. Ivan Knezevic (M30) 1:02:20, 40. Dominik Ueblacker (M30/ASV Habach) 1:03:03, 41. Gerhard Schnaß (M70) 1:06:05.

Frauen: 1. Susanne Bielmeier (W30/LC Tölzer Land) 39:50, 2. Viktoria Eller (W30/ SV Söchering) 45:17, 3. Eva Vosika (F) 48:02, 4. Katharina Lamm (F/BCF) 48:51, 5. Gabi Scheifl (W40/LC Tölzer Land) 49:43, 6. Jana Leidig (F) 51:14, 7. Paula Mejia (F) 51:48, 8. Anke Hülsmann (W40/ASV Habach) 52:23, 9. Sophia Hirsch (F) 52:33, 10. Monika Schill (W40/Post SV Weilheim) 52:36, 11. Alisa Ruisinger (F) 53:43, 12. Theresa Franz (F) 53:59, 13. Laura Stöckl (F) 56:46.

„Kindernislauf“: Jg. 2017/2018: männlich: 1. Kianu Charlie Stieber (TSV Weilheim) 1:22, 2. Paul Büschen (ASV Habach) 1:34, 3. Benno Hösl 1:37, 4. Nils Zehn (beide TSV Weilheim) 1:41, 5. Matthias Kacmar (TSV Iffeldorf) 1:43, 6. Felix Thomann (SV Eurasburg-Beuerberg) 1:57, 7. Felix Geiger (TSV Weilheim) 1:58, 8. Benni Kalantzis (TSV Iffeldorf) 2:14, o.W.: Moritz Herrmann, Fabian Wagner (bd. ASV Habach), Ferdinand Piehler (TSV Weilheim). weiblich: 1. Theresa Hoiß 1:14, 2. Leni Gastl 1:24, 3. Miriam Wagner (alle ASV Habach) 1:34, 4. Klara Lippert (SV Eurasburg-B.) 1:48, 5. Marla Gaab 1:50, 6. Sofie Schlammerl 1:54, 7. Emma Strobl 2:02, 8. Madleen Dräger (alle ASV Habach) 2:06, 9. Charlotte Bromberger (SV Eurasburg-B.) 2:10, 10. Sophie Credé 2:13, 11. Alena Pahnholzer (bd. ASV Habach) 2:34, o.W.: Anastasia Jungwirth (Benediktbeuern).

Beim „Kindernislauf“ für die Jüngsten ging es - angefeuert von Eltern und Geschwistern - auch über ein Strohballen-Hindernis. © Paul Hopp

Jahrgang 2015-2016: männlich: 1. Quirin Wagner (ASV Habach) 2:51, 2. Dominik Grunert (TSV Weilheim) 2:55, 3. Simon Weißbach (SV Söchering) 2:56, 4. Mika Schroeferl (ASV Habach) 2:57, 5. Simon Huber (SV Söchering) 2:58, 6. Nicolas Lenker (TSV Weilheim) 3:02, 7. Sam Kennerknecht 3:03, 8. Loranz Stauner (bd. ASV Habach) 3:06, 9. Jonathan Kreß 3:13, 10. Benedikt Ottl (bd. SV Söchering) 3:14, 11. Ludwig Neidhard 3:20, 12. Ferdinand Geiger (bd. TSV Weilheim) 3:21, 13. Leonhard Berger 3:22, 14. Simon Nagl 3:23, 15. Korbinian Schreiner (alle SV Söchering) 3:37, 16. Jakob Lindemann (TSV Iffeldorf) 3:40, 17. Tobi Hindelang (ASV Habach) 3:43, 18. Theo Höhler (TSV Weilheim) 3:56, 19. Charlie Stadler (SV Söchering) 3:57, 20. Tom Kennerknecht (ASV Habach) 4:14, o.W.: Niklas Honstetter (ASV Habach), Lukas Lippert (SV Eurasburg-B.). weiblich: 1. Luna Büschen 2:58, 2. Emma Splittgerber (bd. ASV Habach) 2:59, 3. Anna Kaltenhäuser (TSV Weilheim) 3:01, 4. Leni Hoiß 3:05, 5. Aurelia Jochner 3:15, 6. Anna Neuner (alle ASV Habach) 3:18, 7. Luisa Thomann (SV Eurasburg-B.) 3:24, 8. Katharina Cellary 3:29, 9. Sarah Wilhelm 3:30, 10. Johanna Mair (alle ASV Habach) 3:31, 11. Sophie Arnold (SV Söchering) 3:34, 12. Romina Schmid (ASV Habach) 3:44, 13. Carla Weiller (SV Söchering) 3:47, 14. Josephine Bromberger (SV Eurasburg-B.) 3:48, 15. Philomena Lanzenhofer 3:50, 16. Helena Gillen (bd. SV Söchering) 3:52, 17. Laura Schäfer (TSV Weilheim) 3:52, 18. Johanna Kennerknecht (SV Söchering) 3:52, 19. Amelie Haberlander (TSV Penzberg) 3:59, 20. Sophia Felber (Farchant) 4:01, 21. Aurelia Hauswirth (TSV Weilheim) 4:05, 22. Zoe Kalantzis (TSV Iffeldorf) 4:09, 23. Michaela Berchtold (SV Söchering) 4:09, 24. Marie Ledermann 4:12, 25. Frida Elsner (bd. ASV Habach) 4:54, o.W.: Leonie Marzahn (SV Söchering), Helena Haake (ASV Habach), Ida Jungwirth (Benediktbeuern), Johanna Westenrieder (SV Söchering).

Mit vollem Tempo ging es beim „Kindernislauf“ zur Sache. © Paul Hopp

Jahrgang 2013/2014: männlich: 1. Ludwig Hösl (TSV Weilheim) 3:57, 2. Gregor Stauner (ASV Habach) 4:03, 3. Lorenz Geiger (TSV Weilheim) 4:06, 4. Lukas Büschen 4:07, 5. Florian Kirnberger (bd. ASV Habach) 4:19, 6. Leopold Neidhard (TSV Weilheim) 4:20, 7. Alexander Lindner 4:25, 8. Jakob Berger (bd. SV Söchering) 4:26, 9. Leonhard Neuner (ASV Habach) 4:29, 10. Jonas Linner 4:33, 11. Kilian Arnold (bd. SV Söchering) 4:46, 12. Jonah Schuler (ASV Habach) 4:49, 13. Nils Herbeck (SV Söchering) 5:05, 14. William Bernd Stieber (TSV Weilheim) 5:10, 15. Anton Herrmann 5:17, 16. Jakob Ulbricht (bd. ASV Habach) 5:32. weiblich: 1. Barbara Esser 4:23, 2. Mia Zehn (bd. TSV Weilheim) 4:23, 3. Hanna Weißbach 4:26, 4. Greta Geißdörfer 4:30, 5. Magdalena Nebl (alle SV Söchering) 4:33, 6. Johanna Pohl (ASV Habach) 4:39, 7. Julia Huber (SV Söchering) 4:44, 8. Nora Stangenberg (TSV Weilheim) 4:46, 9. Lotta Friedrich (SV Söchering) 4:49, 10. Magdalena Mair (ASV Habach ) 4:50, 11. Elina Klein (ASV Habach) 4:51, 12. Theresia Piehler (TSV Weilheim) 4:57, 13. Marie Matthes (SV Söchering) 5:03, 14. Annalena Pohl 5:04, 15. Lea Kennerknecht (bd. ASV Habach) 5:06, 16. Verena Kennerknecht (SV Söchering) 5:18, 17. Klara Kollmann 5:23, 18. Mariella Schmid 5:29, 19. Maresa Heinritzi (alle ASV Habach) 5:30, 20. Anjun Herbeck (SV Söchering) 5:32, 21. Hanna Hindelang (ASV Habach) 5:35, 22. Sofia Kessler (TSV Weilheim) 5:42, 23. Isabell Sauer (SV Söchering) 6:00, 24. Helene Dräger (ASV Habach) 6:03, 25. Isaria Rowold 6:04, 26. Sophia Kinzel (bd. SV Söchering) 6:26, o.W.: Marie Luidl (ASV Habach).

Der TSV Weilheim war mit zahlreichen Nachwuchsläufern in Habach am Start. Links Abteilungsleiter Michael Horstmann. © TSV Weilheim

Jahrgang 2010-2012: männlich: 1. Raphael Ludwig (TSV Weilheim) 5:16, 2. David Weißbach (SV Söchering) 5:25, 3. Jonas Elsner (ASV Habach) 5:44, 4. Simon Arnold (SV Söchering) 5:45, 5. Paul Schäfer (TSV Weilheim) 5:52, 6. Luis Off 5:53, 7. Johannes Ulbricht (bd. ASV Habach) 5:54, 8. Manuel Grunert 6:01, 9. Paul Kaltenhäuser 6:08, 10. Elias Christupeit (alle TSV Weilheim) 6:28, 11. Hannes Hoyer (ASV Habach) 7:31. weiblich: 1. Eva Kennerknecht (SV Söchering) 5:43, 2. Josefa Hösl (TSV Weilheim) 5:48, 3. Maria Neuner (ASV Habach) 6:05, 4. Leonie Kölbl 6:06, 5. Veronika Leiß (bd. SV Söchering) 6:08, 6. Elisabeth Esser 6:28, 7. Lotta Geiger (bd. TSV Weilheim) 6:28, 8. Lena Bayer (SV Söchering) 6:59, o.W.: Christina Cellary, Magdalena Neuner (bd. ASV Habach).

Jahrgang 2007-2009: männlich: 1. Timo Horstmann 6:42, 2. Nico Horstmann (bd. TSV Weilheim) 6:54, 3. Moritz Pohl (ASV Habach) 7:02, 4. Moritz Heinisch (SV Söchering) 7:34. weiblich: 1. Elena Stadler 6:43, 2. Lisa Bocksberger 7:02, 3. Lara Dürr 7:29, 4. Carolin Nebl 7:51, 5. Sarah Kreß 8:21, 6. Miriam Blum (alle SV Söchering) 9:00.