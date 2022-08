Es geht immer ein Stück schneller: Maria Legelli läuft auf schwerer Strecke auf Platz zwei

Von: Paul Hopp

Die besten Frauen im Halbmarathon: (v.l.) Maria Elisa Legelli (2. Platz), Charlotte Heim (1.) und Jana Legler (3.) bestachen mit starken Zeiten. Kohlhund Fünfter in M35-Klasse © Privat/Korb

Die Strecken beim „Allgäu Panorama Marathon“ haben es in sich. Maria Elisa Legelli aus Böbing schreckt das nicht. Sie verbesserte sich im Halbmarathon deutlich.

Sonthofen – Die Halbmarathon-Strecke beim „Allgäu Panorama Marathon“ wartet mit einer echten Gemeinheit auf. Ist die Hälfte geschafft, dann geht es so richtig zur Sache. Dann kommt ein rund drei Kilometer langes Stück mit zwei knackigen Anstiegen, einer welligen Passage und einer steileren Bergabstrecke. Gut 200 Höhenmeter hoch und runter kommen da insgesamt zusammen.

Während es für viele dort ums bloße Durchkommen geht, hat Maria Elisa Legelli andere Ziele: „Da muss man schauen, dass man nicht zu viel Zeit verliert.“ Die 30-Jährige aus Böbing, die seit einiger Zeit ihren Lebensmittelpunkt in Füssen hat, bewältigte nicht nur dieses Teilstück sehr gut – am Ende stand sie als zweitbeste Frau und überlegene Siegerin der W30-Klasse auf dem Podest.

Maria Elisa Leglli glänzt als zweitbeste Frau im Halbmarathon

Im vergangenen Jahr hatte Legelli in der Frauen-Gesamtwertung den Sprung aufs Stockerl noch knapp verfehlt. 19 Sekunden betrug damals der Abstand zur Drittplatzierten. Bei einer Laufzeit von 1:30:39 Stunden keine Welt, aber eben ein Unterschied. Heuer machte Legelli den Podestplatz perfekt, auch, weil sie sich deutlich gesteigert hatte. Die 21,1 Kilometer lief sie in diesem Jahr in 1:26:55 Stunden. „Ich konnte auf den letzten zwei Kilometern nochmals richtig Speed geben“, freute sich die Athletin, die seit Kurzem für den Verein „Laufarena Allgäu“ aus Nesselwang antritt.

Für Legelli war die Platzierung in Sonthofen ein schöner Erfolg, aber zugleich auch lediglich eine Zwischenstation. Denn ihren Fokus hat sie heuer auf den Drei-Länder-Marathon im Herbst in Lindau/Bregenz. Dort will sie die Drei-Stunden-Marke unterbieten.

Schneller als die 30-Jährige war in Sonthofen nur Charlotte Heim (Allgäu Outlet Raceteam) mit 1:24:42 Stunden. In der „ewigen Bestenliste“ des Wettbewerbs ist das die drittbeste Zeit. Gesamtdritte wurde Jana Legler (endless local running Team) mit 1:27:35 Stunden. Das Niveau heuer war überhaupt hoch: Die ersten vier Frauen blieben jeweils deutlich unter 1:30 Stunden. Bei den Männern glänzte Tagessieger Niels Michalk (LG Nord Berlin) mit 1:12:45 Stunden – es ist die bis dato viertbeste Halbmarathon-Zeit. Die erste Auflage der Veranstaltung ging 2007 über die Bühne.

Andreas Kohlhund belegt in M35-Klasse im Marathon Rang fünf

Regelmäßiger Gast in Sonthofen ist Andreas Kohlhund. Der Athlet des SV Söchering, gern auf langen Trail-Distanzen unterwegs und zum elften Mal im Allgäu dabei, absolvierte den Marathon in 4:38:20 Stunden. In der M35-Klasse belegte er damit den beachtlichen fünften Platz unter 22 Finishern. Insgesamt landete Kohlhund auf dem 55. Rang. Lorenz Stöger aus Peiting kam nach 5:25:49 Stunden im Ziel an. Unter allen 216 männlichen Finishern landete er damit auf dem 123. Platz. Die Tagesschnellsten waren Kay-Uwe Müller (TSG Schwäbisch Hall) in 3:12:16 Stunden und Katharina Wrage in 4:01:31 Stunden.

Auf den 42,3 Kilometern sind laut Ausschreibung jeweils knapp 1400 Höhenmeter bergauf und bergab zu überwinden. Von Sonthofen aus geht es Richtung Rangiswanger Horn und zum Weiherkopf (mit 1665 Metern der höchste Punkt der Strecke). Bei der Auflage 2019 war Kohlhund ebenfalls den Marathon gelaufen – damals bedeutete die Zeit von 4:32:25 Stunden den zwölften Rang in der M35. Im vergangenen Jahr hatte der Obersöcheringer die Ultrastrecke (69 Kilometer/über 3000 Höhenmeter) absolviert.

Eine Besonderheit bildet beim „Allgäu Panorama Marathon“ der Hörnerlauf. Anders als auf den anderen Distanzen führt der nicht über einen Rundkurs. Start ist in Sonthofen, das Ziel nach 18,3 Kilometern (rund 1500 Höhenmeter bergauf und bergab) liegt an der Berghütte Grasgehren (1443 Meter). Der Schönberger Heinz Schilcher schlug sich auf der anspruchsvollen Strecke wacker.

Der Athlet vom DAV Peiting überquerte den Zielstrich nach 2:02:12 Stunden. In der M50-Klasse nahm er damit den dritten Platz ein. Unter 197 Männern belegte Schilcher den 46. Rang. Es gewann M30-Athlet Fabian Jenne (SG Wenden) mit 1:28:15 Stunden. Schneller hat bislang noch keiner den Hörnerlauf absolviert. Bei den Frauen war heuer W45-Läuferin Anja Kobs aus Alling mit der Zeit von 1:45:06 Stunden die Schnellste.