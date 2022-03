Weilheimer Frauen beenden Durststrecke, müssen aber auch einen Schock verdauen

Von: Roland Halmel

Wenn sie am Ball war, wurde es gefährlich: Sabrina Pudil hatte mit ihren sieben Treffern einen wesentlichen Anteil am Heimsieg gegen Murnau. © Roland Halmel

Nach längerer Zeit ohne Sieg haben die Handballerinnen des TSV Weilheim ein Erfolgserlebnis gefeiert. Überschattet wurde das Ganze allerdings von einer Verletzung.

Weilheim – Fast vier Monate dauerte die Durststrecke der Handballerinnen des TSV Weilheim, ehe sie wieder das Spielfeld mal wieder als Siegerinnen verlassen durften. Im Nachholspiel der Bezirksoberliga gegen den TSV Murnau setzten sich die Schützlinge von Trainer Michael Sander mit 23:17 (11:12) durch. „Auch wenn wir zu Beginn der beiden Halbzeiten Schwierigkeiten hatten, bin ich rundherum zufrieden“, sagte der sichtlich erfreute Sander, nachdem gegen die weiterhin punktlosen Murnauerinnen der dritte Saisonsieg eingefahren war.

Ausgerechnet eine Verletzung von Sarah Schwendele brachte die Gastgeberinnen in die Erfolgsspur. Kurz nach der Pause war die Weilheimerin umgeknickt, weswegen das Spiel einige Minuten unterbrochen werden musste. Dieser Schock hatte auf die Sander-Schützlinge jedoch eine positive Wirkung. „Danach haben sich die Mädels gesagt: Jetzt erst recht“, so Sander, der die Einstellung und den Willen seines Teams ausdrücklich lobte.

TSV Weilheim beendet längere Zeit der Sieglosigkeit

Möglicherweise lag es am ungewohnten Spieltermin dass die Weilheimerinnen nur schwer in die Gänge kamen. „Das war Tiefschlaf“, kommentierte Sander die Startphase, in der sich seine Mannschaft einen 1:3-Rückstand (6.) einhandelte. Als erste auf Seiten der Gastgeberinnen erwachte Malena Becker, die mit ihrem Doppelschlag für den 3:3-Ausgleich sorgte. Danach wogte die Partie bis zum Seitenwechsel mit mehreren Führungswechseln hin und her.

Aus der Kabine kamen die Weilheimer Frauen dann erneut schläfrig zurück. Die Folge war ein neuerlicher Zwei-Tore-Rückstand (12:14). Wenig später musste Schwendele, die zuvor noch zwei Siebenmeter verwandelt hatte, verletzt vom Platz. Danach ging ein Ruck durch das Team der Gastgeberinnen. Die Abwehr, die sich davor einige Nachlässigkeiten erlaubt hatte, stand fortan wesentlich stabiler. „Da waren schöne Blocks dabei, und am Ende war es richtig Beton“, urteilte Sander.

Auch bei den Angriffsaktionen lief es jetzt besser. Mit vier Toren in Folge, drei davon durch Sabrina Pudil, zogen die Weilheimerinnen auf 18:15 (46.) davon. Diesen Abstand verteidigten die Gastgeberinnen bis in die Schlussphase, in der die Abwehr vor der gut aufgelegten Torfrau Anna Spiegel kaum noch etwas anbrennen ließ. Nur noch einen einzigen Treffer erzielten die Gäste in den letzten elf Minuten. „Vorn sind noch ein paar schöne Spielzüge gelungen und alle unsere zum Teil ganz jungen Spielerinnen haben ihre Einsatzzeiten bekommen“, resümierte Sander, der einer 16-Jährigen und einer 17-jährigen sein Vertrauen schenkte, zufrieden.

Statistik: Weilheims Spielerinnen und Tore: Malena Becker (7), Sabrina Pudil (7), Valerie Sulimma (3), Sarah Schwendele (3/2 Siebenmeter), Theresa Ostermair (2), Luca-Sophie Padberg (1), Birgit Schuster, Johanna Hanich, Mia Schindler, Marlen Rose; Torhüterin: Anna Spiegler.