Ungewohnt klare Verhältnisse im Landkreisderby

Von: Roland Halmel

Elisabeth Vincenzi (beim Wurf) vom BSC Oberhausen war im Derby gegen den TSV Weilheim die erfolgreichste Torschützin. © Roland Halmel

Die Partien zwischen den Handballerinnen des BSC Oberhausen und des TSV Weilheim waren stets spannende Angelegenheiten. Diesmal waren die Verhältnisse schnell klar.

Oberhausen/Weilheim – Duelle zwischen den Handballerinnen des BSC Oberhausen und des TSV Weilheim waren in den vergangenen Jahren immer hart umkämpft. Beim Aufeinandertreffen der beiden Landkreisrivalen in der Halle an der Seeleite, der Heimstatt des BSC, bekamen die Zuschauer aber alles andere als ein spannendes Bezirksoberliga-Derby geboten.

Die gastgebenden Oberhausenerinnen, die sich im vergangenen Herbst in Weilheim nur knapp mit 17:15 durchgesetzt hatten, fertigten die TSV-Frauen diesmal deutlich mit 21:12 (10:5) ab.



BSC Oberhausen gewinnt Landkreisduell mit neun Toren Vorsprung

„Weilheim ist mit unserer Abwehr einfach nicht zurecht gekommen“, war für BSC-Trainerin Andrea Daisenberger ihre bärenstarke Defensive der entscheidende Faktor für das deutliche Resultat. „Unsere Torleute waren stark“, so Daisenberger, die zudem ein Extralob an Elisabeth Vincenzi aussprach. Die treffsichere Rückraumschützin des BSC habe sowohl in der Defensive als auch in der Offensive herausgeragt.

Bei den Weilheimerinnen war dagegen nur wenig Herausragendes zu beobachten. Eine gute Note erhielt von Nico Beinlich, der den erneut verhinderten Coach Michael Sander vertrat, nur seine junge Torfrau Anna Spiegler, die eine durchaus höhere Niederlage ihres Teams verhinderte. „Die Chancenverwertung war schlecht und wir haben uns zu viele Ballverluste geleistet“, konstatierte der enttäuschte Beinlich.



Nach acht Minuten stand es lediglich 1:1

Beide Teams begannen nervös und fahrig. Das zeigte sich an der bescheidenen Torausbeute in der Anfangsphase. Nach acht Minuten stand es lediglich 1:1. In der Folge legten die Gastgeberinnen eine Führung vor, die sich bis zum 7:5 (25.) jedoch in Grenzen hielt. Im Schlussspurt der ersten Hälfte setzten sich die BSC-Frauen dann aber deutlicher ab, da sie im Gegensatz zu den Weilheimerinnen, die überhaupt nicht mehr trafen, noch dreimal einnetzten.

Vor rund 150 Zuschauern verteidigten Oberhausens Frauen zu Beginn des zweiten Durchgangs diesen Vorsprung ohne größere Probleme. Die zweite Strafzeit gegen Weilheim in dieser sehr fairen Partie nutzten die BSC-Handballerinnen dann, um sich entscheidend abzusetzen. Mit vier Überzahltoren innerhalb von 83 Sekunden zogen sie auf 17:9 (47.) davon. In der Schlussphase zeigten sich die Weilheimerinnen bemüht, den Rückstand zu verkürzen. In der Offensive agierten sie aber zu hektisch und ungenau, um die stabile Oberhausener Deckung ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.

Statistik: Oberhausens Spielerinnen und Tore: Elisabeth Vincenzi (6), Anna Lautenbacher (5/2Siebenmeter), Regina Weingand (3), Steffi Führmann (3), Simone Schüller (2), Kristina Richter (1), Julia Reindl (1), Eva Benedikt, Kaya Richter, Katharina Gschliesser; Torhüterinnen: Michaela Scheffel, Christina Weingand.

Weilheims Spielerinnen und Tore: Sabrina Pudil (3), Malena Becker (3), Elisabeth Zwiekopf (2), Andrea Pruy (2/2Siebenmeter), Annika Sparlinek (1), Sarah Schwendele (1), Valerie Sulimma, Katrin Wichtl, Anita Tratz, Mia Schindler, Birgit Schuster, Marlen Rose, Theresa Ostermair; Torhüterin: Anna Spiegler.