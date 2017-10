Oberhausen scheitert an der Torfrau

Handball: bezirksliga

Dass eine Torfrau im Handball von entscheidender Bedeutung sein kann, zeigte das Derby zwischen den Frauen des BSC Oberhausen und des TSV Schongau.

Oberhausen – Die bis dato ungeschlagenen Schützlinge von Trainer Ralph Luckhardt kassierten mit 26:28 (14:17) ihre erste Saisonniederlage, nicht zuletzt deswegen, weil die Torhüterin der Gastgeberinnen deutlich mehr Bälle abwehrte als ihre beiden BSC-Kontrahentinnen. „Sie haben nicht ganz so glücklich agiert“, berichtete Luckhardt, wobei er auch die Vorderleute in die Pflicht nahm. „In der Abwehr hat es zu viele Nachlässigkeiten gegeben.“

Vor allem den Schongauer Rückraum bekamen die BSC-Frauen nicht in den Griff. Zunächst lief es für die Oberhauserinnen aber noch nach Wunsch. Dank schnellen Spiels lagen sie schnell mit 9:4 vorn (11.). Nach einer Auszeit der Schongauerinnen wendete sich jedoch das Blatt. Die Gäste scheiterten in der Folge immer öfter an der TSV-Torfrau oder sie blieben in der Abwehr hängen. Zudem schlichen sich vermehrt technische Fehler ein. Bis zum Wechsel lagen die Oberhausener Frauen daher mit einem Mal drei Tore hinten.

Die Kabinenansprache von Coach Luckhardt zeigte Wirkung. Aus der Kabine kamen die BSC-Damen konzentrierter aufs Feld zurück. Als Kathi Grundhuber, die mit sieben Treffern beste Werferin der Gäste, zum 19:19 traf (40.), war die Partie wieder offen. Auch von zwei Strafzeiten ließen sich die Oberhausenerinnen danach nicht ausbremsen. Allerdings häufte sich die Zahl der Fehler wieder. Das nutzten die Schongauerinnen aus, um sich wieder mit vier Toren abzusetzen. Luckhardt versuchte in den letzten Minuten, mit einer offenen Deckung über das ganze Feld die Wende zu erzwingen – vergeblich.

Spielerinnen und Tore: Kathi Grundhuber (7), Christine Lautenbacher (4), Elisabeth Vincenzi (4/1 Siebenmeter), Magdalena Reindl (3), Simone Schüller (3), Mareike Ströhlein (2), Veronika Rohr (2), Irmi Dittel (1), Theresa Nutzinger, Eva Benedikt, Regina Weingand, Kaya Richter; Torhüterinnen: Christine Weingand, Michaela Scheffel.

Roland Halmel