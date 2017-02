Peißenberg geht in Schongau Puste aus

Vergeblich entgegengestemmt: Peißenbergs Männer (in dunklen Trikots, hier Dominik Heiß, re.) mussten sich dem Landkreiskonkurrenten Schongau mit 22:30 auch im Rückspiel geschlagen geben.

handball: Bezirksliga

Stark begonnen, aber am Ende unterlegen: Die Handballer des TSV Peißenberg blieben auch im zweiten Duell mit dem TSV Schongau punktlos.

Peißenberg – Wie schon im ersten Bezirksliga-Derby gegen den TSV Schongau hielten die Peißenberger Handballer das Spiel bis weit in die zweite Hälfte offen. Dann ging dem ersatzgeschwächten Aufsteiger, der ohne vier Leistungsträger antrat, aber die Puste auf. Die Schongauer bekamen so Oberwasser, am Ende musste sich der Tabellenletzte aus der Marktgemeinde mit 22:30 (14:13) abermals geschlagen geben.

Den etwas besseren Start verzeichneten die Hausherren. Von einem Drei-Tore-Rückstand ließen sich die Peißenberger aber nicht verunsichern. Mitte der ersten Hälfte kamen sie immer besser ins Spiel und glichen zum 10:10 aus (24.). Bis zur Pause bestraften die Gäste die Fehler der Schongauer konsequent. Die Belohnung war ein 4:1-Lauf, die eine knappe Führung zum Seitenwechsel zur Folge hatte.

Der Vorsprung wuchs zu Beginn der zweiten Halbzeit sogar auf zwei Tore an. In der Folge taten sich die Peißenberger gegen die zunehmend stabilere Schongauer Deckung aber immer schwerer. Treffer aus dem Positionsangriff wurden rarer, und auch die zweite Waffe der Gäste, der Gegenstoß, blieb stumpf, da sich die Hausherren in der Offensive nur noch wenige Ballverluste erlaubten. Die Peißenberger Abwehr bekam zudem Probleme, die Kreise der Rückraumspieler der Lechstädter nachhaltig einzuschränken. Dadurch gerieten sie wieder ins Hintertreffen. Spätestens beim Stande von 19:25 (49.) war die Entscheidung gefallen, da den dezimierten Peißenbergern merklich die Puste ausging.

Spieler und Tore: Thomas Beinlich (5), Tobias Muhs (5/3 Siebenmeter), Mark Rinke (3), Christian Timmermann (3/2), Felix Ruhnow (2), Dominik Heiß (2), Peter Bierling (1), Marius Pfeiffer (1), Tom Schönefeld, David Neumaier , Manuel Langnickel, Samer Tallaa; Torhüter: Jonas Eiden, Hans-Heinrich Büker.

Text: Roland Halmel