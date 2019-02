Peißenberg überzeugt trotz Niederlage

Handball: Bezirksoberliga

von Roland Halmel schließen

Die Handballerinnen des TSV Peißenberg warten seit fünf Spielen auf einen Punktgewinn. Die Niederlage gegen Waltenhofen macht dennoch Mut.

Peißenberg – Die Wiedergutmachung für den völlig verkorksten Auftritt zuvor in Eichenau ist den Handballerinnen des TSV Peißenberg gelungen. Obwohl der Aufsteiger aus der Marktgemeinde nicht in Bestbesetzung antrat, schaffte er es, dem ungeschlagenen Tabellenführer TV Waltenhofen das Leben sehr schwer zu machen. Letztlich mussten sich die Peißenbergerinnen den spielstarken und robusten Allgäuerinnen aber mit 23:30 (12:15) geschlagen geben.

Gegen den Favoriten, dem sie im Hinspiel mit 19:34 unterlegen waren, gestalteten die Peißenbergerinnen die Anfangsphase völlig ausgeglichen. Im Laufe der ersten Hälfte schlichen sich bei ihnen jedoch einige Nachlässigkeiten im Torabschluss ein. Bis zur Pause vergaben die TSV-Handballerinnen drei Siebenmeter, was auch dem Fehlen der zuverlässigen Strafwurfschützin Julia Brauer geschuldet war. Hinzu kam kemen einige Pfosten- und Lattentreffer sowie unnötige Ballverluste. Dadurch erarbeiteten sich die Waltenhofener Frauen bis zur Pause eine Vier-Tore-Führung.

Auch Anfang der zweiten Hälfte gestalteten die Peißenbergerinnen Frauen die Partie weiterhin offen. Ab der 40. Minute bekamen die mit üppigem Kader angereisten Allgäuerinnen immer mehr Oberwasser. Die TSV-Abwehr brachte vor allem die Waltenhofener Kreisläuferin Lisa Immler nicht in den Griff, die am Ende acht Treffer erzielte. Im Angriff stellten die Gastgeberinnen, bei denen Franziska Welzmüller und Eva Baumhauer mit zusammen 14 Toren herausragten, die Allgäuerinnen aber weiterhin vor Probleme. Neun Minuten vor Spielende kamen die TSV-Frauen in doppelter Überzahl bis auf 21:25 heran (51.). In der Schlussphase ließen sich die routinierten Gäste die Butter aber nicht mehr vom Brot nehmen.

Peißenbergs Spielerinnen und Tore: Franziska Welzmüller (8/6 Siebenmeter), Eva Baumhauer (6), Steffi Führmann (5/2), Anna-Lena Ende (2), Nicole Kessler (1), Johanna Heger (1), Sara Castan, Victoria Trautmann; Torhüterin: Selina Straß.