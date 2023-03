Trotz einer Schwächephase: TSV Weilheim macht sein Meisterstück

Von: Roland Halmel

Gemeinsam feiern ist schön: Nach dem Heimsieg über den TuS Fürstenfeldbruck, der ihnen im vorletzten Saisonspiel den ersten Platz sicherte, hüpften die Weilheimer Spielerinnen im Kreis. © Roland Halmel

Die Handballerinnen des TSV Weilheim haben vorzeitig den Meistertitel in der Bezirksliga geholt. Der letzte Schritt in der Jahnhalle war allerdings kein einfacher.

Weilheim – Die Wiedergutmachung für die Hinspielpleite gegen den TuS Fürstenfeldbruck – nebenbei ihre einzige Niederlage in dieser Saison – ist den Handballerinnen des TSV Weilheim gelungen. Mit 27:22 (15:11) gewannen die Schützlinge von Trainer Nico Beinlich in heimischer Halle. Damit machten die Weilheimerinnen zugleich den Titelgewinn in der Bezirksliga-Staffel Ost klar.

Heimsieg gegen TuS Bruck gerät fast noch in Gefahr

„Die Tore aus der ersten und zweiten Welle haben uns den Sieg und letztlich auch die Meisterschaft gebracht“, urteilte Beinlich nach der vorletzten Saisonpartie. In ihr zeigte sein Team in den beiden Halbzeiten völlig verschiedene Gesichter. „Mit der ersten Hälfte war ich zufrieden, auch wenn wir noch ein paar Tore mehr hätten erzielen können“, sagte Beinlich. „Aber in der zweiten Hälfte haben wir den Betrieb komplett eingestellt.“ Nach einer Führung mit fünf, sechs Toren „dachten wohl einige, das Spiel ist schon durch“, grummelte der Coach. Fast wäre so noch der Sieg in Gefahr geraten.

Kurze Deckung zeigt letztlich Wirkung

Die Weilheimerinnen starteten gut in die Partie. Nach einer 3:1-Führung (4.) leisteten sie sich aber einen Durchhänger, den die TuS-Frauen prompt nutzten. Fürstenfeldbruck kam so zum Ausgleich (5:5/11.) und danach sogar zu einer knappen Führung. Beim Stand von 6:7 (13.) schalteten die Gastgeberinnen aber wieder einen Gang hoch. Jeweils drei Tore von Leonie Spreitzer und Michéle Wagner bescherten den Weilheimerinnen eine deutliche Führung (15:9/25. Minute).

TSV Weilheim vorzeitig Meister

Die hielt bis fünf Minuten nach der Pause, nicht zuletzt weil Torfrau Anna Spiegler, die in der zweiten Hälfte auf Rechtsaußen spielte, zweimal einnetzte. Danach wurden die TSV-Frauen jedoch immer nachlässiger. Zwei vergebene Strafwürfe, eine ungenutzte Überzahl und eine steigende Anzahl von technischen Fehlern und Ballverlusten brachten die Gäste ins Spiel zurück. Vor allem Veronika Kiser, die am Ende 13 Tore erzielte, war von den Weilheimerinnen überhaupt nicht mehr zu bremsen. Mitte der zweiten Hälfte schafften die TuS-Frauen den 19:19-Ausgleich (48.). Kurz davor hatte Malena Becker den dritten Siebenmeter in Folge nicht im Tor untergebracht.

In der Schlussphase ließ der TSV-Coach Gäste-Spielerin Kiser „kurz decken“, wie es im Jargon heißt. Das zeigte Wirkung, der Angriffsschwung bei den Gästen ließ nach. Eine Rolle spielte sicher auch, dass den mit nur neun Spielerinnen angereisten Fürstenfeldbruckerinnen zunehmend die Kräfte schwanden. Die Weilheimerinnen, die 13 Spielerinnen aufgeboten hatten, verfügten dagegen über die größeren Reserven. In den letzten Minuten überrannten sie die Brucker Frauen mit einer Serie von Gegenstoßtreffern, was der TSV-Mannschaft noch einen deutlichen Sieg bescherte.

Am Samstag, 25. März, treffen die Weilheimerinnen in ihrem letzten Saisonspiel auf den noch punktlosen Tabellenletzten, den TV Bad Tölz. Spielbeginn in der Jahnhalle ist um 14.30 Uhr.

Statistik: Weilheimer Spielerinnen und ihre Tore: Michéle Wagner (7 Tore), Chiara Padberg (6 Tore/3 Siebenmeter), Leonie Spreitzer (3), Malena Becker (3), Valerie Sulimma (2), Sabrina Pudil (2), Vanessa Nega (1), Katharina Wittkopf (1), Annika Sparlinek, Johanna Hanich, Johanna Obermaier. Im Tor: Anna Spiegler (2), Marlene Zwiekopf.