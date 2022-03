Weilheimer Handballerinnen haben ein stets wiederkehrendes Problem

Von: Roland Halmel

Am Willen lag es nicht: Die Weilheimerinnen (in Rot, mit Elisabeth Zwiekopf am Ball) waren gegen den Tabellenführer Herrsching II bemüht, im Torabschluss fehlte es jedoch an der nötigen Durchschlagskraft. © Ralf Ruder

Für die Weilheimer Handballerinnen läuft es in der Bezirksoberliga Ost bis dato nicht nach Wunsch. Gegen Spitzenreiter Herrsching II trat ein altbekanntes Problem auf.

Weilheim – Die Gegner wechseln, die Probleme bei den Weilheimer Handball-Frauen bleiben dagegen die gleichen. „Wir haben nicht so gut getroffen“, sagte Nico Beinlich, der den verhinderten Coach Michael Sander vertrat, nach dem Heimspiel gegen den TSV Herrsching II. Einmal mehr war die schwache Chancenverwertung das große Handicap der Weilheimerinnen. An der Arbeit in der Abwehr lag es hingegen nicht, dass die Frauen aus der Kreisstadt gegen den Tabellenführer der Bezirksoberliga mit 17:21 (9:12) verloren hatten.

„Die Defensive stand sehr gut“, urteilte Beinlich. Wobei er die Niederlage gegen die Mannschaft vom Ammersee durchaus einzustufen wusste. „Die Herrschinger sind nicht unbedingt ein Gegner, den man schlagen muss“, sagte Beinlich über den noch ungeschlagenen Spitzenreiter. Mit den kommenden Gegnern aus dem Liga-Mittelfeld, wie Oberhausen und Pullach, sehen die Weilheimer sich eher auf Augenhöhe.

TSV Weilheim startet gegen Herrsching gut und liegt schnell vorn

In der Heimpartie sah es für die Gastgeberinnen zunächst sehr gut aus. Der TSV Weilheim ging unbekümmert gegen den Favoriten zu Werke. Mitte der ersten Hälfte lagen die Gastgeberinnen mit 6:3 (14.) in Führung – und das, obwohl sie auch einen Strafwurf in der Anfangsphase vergeben hatten. In der Folge, bis zur Pause, lief es dann aber nicht mehr so rund. Herrsching holte Tor um Tor auf. Nach dem Ausgleich zum 9:9 (25.) verloren die Weilheimerinnen komplett den Faden, sodass sie bis zum Seitenwechsel mit drei Treffern in Rückstand gerieten.

Aus der Kabine kehrten die Gastgeberinnen mit frischem Elan zurück. Mit drei Toren in Folge glichen sie zum 12:12 (38.) aus. Eine Strafzeit gleich darauf, die einzige für sie im ganzen Spiel, bremste die Weilheimer Frauen dann allerdings aus. In Überzahl setzte sich Herrsching wieder etwas ab. In der 48. Minute lagen die Gäste schon mit fünf Toren vorn (19:14). In der Schlussphase zeigte sich das Team aus der Kreisstadt bemüht, die Partie noch zu wenden. Zu viele ungenaue Abschlüsse und auch einige leichtfertige Ballverluste verhinderten aber, dass es noch mal spannend wurde.

Statistik: Weilheimer Spielerinnen und ihre Tore: Malena Becker (4), Elisabeth Zwiekopf (4), Sarah Schwendele (3 Tore/1 Siebenmeter), Valerie Sulimma (2), Sabrina Pudil (2), Birgit Schuster (2), Janina Hetschko, Annika Sparlinek, Johanna Hanich; Tor: Anna Spiegler.