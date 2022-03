Weilheimer Heimdebakel in fremder Halle

Von: Roland Halmel

Teilen

Was ist da bloß schiefgelaufen? Nach Spielende herrschten bei den Weilheimern Ratlosigkeit und Enttäuschung vor. Nur sechs TSV-Tore in erster Hälfte © halmel

Was war da los? Der Bezirksoberliga-Spitzenreiter TSV Weilheim kam in Huglfing gegen Herrsching II unter die Räder. Eine Rolle spielte wohl auch die Personalsituation.

Weilheim – Heimspiele tragen die Handballer des TSV Weilheim normalerweise in der Jahnhalle oder in Ausnahmefällen in der Hardtschulhalle aus. Beide Sportstätten standen am vergangenen Spieltag nicht zur Verfügung, deshalb musste der Bezirksoberligist für den Vergleich mit dem TSV Herrsching II kurzfristig nach Huglfing ausweichen. Nur rund ein Dutzend Zuschauer verfolgten das Spiel des Tabellenführers gegen die Landesliga-Reserve vom Ammersee, wobei die nach wie vor coronageschwächten Weilheimer nicht wie ein Spitzenteam auftraten.

„Das war eine Katastrophe. Mit Ausnahme des Torhüters war jeder von uns heute ein Totalausfall“, war Weilheims Teamsprecher Lukas Schwendele nach dem 20:33 (6:14)-Heimdebakel bedient. „Wir sind mit der Herrschinger Deckung überhaupt nicht zurecht gekommen“, gestand Schwendele. Der starke Torhüter der Herrschinger tat ein Übriges, dass die Trefferquote der Weilheimer vor allem in der ersten Hälfte unterirdisch schlecht war.

„Unsere Abwehr war dagegen sehr löchrig, keiner erreichte sein normales Leistungsniveau“, sagte Schwendele, der sich selbst von der Kritik auch nicht ausnahm. „Der Kräfteverschleiß aus dem Spiel in Landsberg zwei Tage davor darf aber keine Ausrede sein“, urteilte Schwendele.

Dem TSV Weilheim gerlingen nur sechs Tore in Hälfte eins

Wobei den dezimierten Kreisstädtern, die erneut unter anderem ohne Torjäger Nico Beinlich auskommen mussten, auch eine ordnende Trainerhand an der Seitenlinie fehlte. Sowohl das Vater-Sohn Gespann Gerhard und Felix Becker als auch Aushilfscoach Carsten Rösler waren verhindert. Deshalb übernahmen Thomas Beinlich und Lorenz Pröll das Coaching.

Was die beiden in den Anfangsminuten zu sehen bekamen, erfreute sie jedoch nur wenig. Die Weilheimer leisteten sich viele ungenaue Würfe und einfache Ballverluste. Dadurch zogen die Gäste, die in den Fußballtrikots des ASV Eglfing aufliefen, da sie ihre eigenen Shirts vergessen hatten, schnell mit vier Toren davon. Bis zum Wechsel bauten die Herrschinger die Führung auf sechs Treffer aus.

In der zweiten Hälfte setzte sich die einseitige Partie fort. Die Weilheimer mühten sich in der Offensive meist vergeblich, um auf der Gegenseite mit einfachen und schnörkellosen Aktionen des Tabellendritten regelmäßig Tore einzufangen. Nachdem die Herrschinger in der Schlussphase einen Gang zurückschalteten, gelang den Gastgebern wenigstens noch Ergebniskosmetik.

Statistik: Weilheims Spieler und Tore: Luca Kessel (4), Moritz Krause (3), Fabian Löffler (3), Korbinian Wimmer (3/2), Lukas Schwendele, Philipp Bauer (je 2), Adrian Rangnick, Benny Leppert, Felix Letzsche (je 1), Lukas Beer, David Killing; Tor: Benedikt Blacek, Lorenz Pröll.