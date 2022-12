Weilheim erobert Tabellenführung in der Bezirksliga zurück

Alles im Griff: Die Weilheimerinnen (in roten Trikots) ließen den als Tabellenführer angereisten Landkreisrivalen aus Schongau kaum zur Entfaltung kommen. Am Ende gab’s einen ungefährdeten Weilheimer Sieg.

TSV-Frauen mit Derbysieg gegen Schongau

Von Roland Halmel schließen

Die Handballerinnen des TSV Weilheim haben in der Bezirksliga die Verhältnisse zurechtgerückt. Das Landkreisduell gegen Schongau war eine klare Angelegenheit.

Weilheim – Für die Schongauer Handballerinnen war das Verweilen an der Tabellenspitze der Bezirksliga Ost nur von kurzer Dauer. Im Landkreisduell rückten die Frauen des TSV Weilheim die Kräfte wieder zurecht. Wie schon im ersten Aufeinandertreffen im vergangenen Oktober, das mit 25:18 endete, entschieden die Weilheimerinnen auch den zweiten Vergleich in der heimischen Jahnhalle zu ihren Gunsten. Durch den 20:15 (12:4)-Heimerfolg kehrten die Schützlinge von Trainer Nico Beinlich auf Platz eins zurück, den ihnen die Schongauerinnen am Spieltag zuvor abgenommen hatten.

Weilheimer Sieg hätte noch höher ausfallen können

„Unser Sieg war nie in Gefahr, wobei wir höher hätten gewinnen können“, urteilte Beinlich, nachdem seine Mannschaft viele Chancen ausgelassen hatte. „In der ersten Halbzeit haben wir nur zugeschaut, da waren wir lediglich körperlich anwesend“, bekannte Schongaus Trainerin Sabine Weith, die auf Torfrau Julia Müller und Rückraumspielerin Andrea Salzmann verzichten musste, was dem Spiel der Gäste auch deutlich anzumerken war. „Nach der Pause haben die Mädels aber gezeigt, was sie können. Wenn wir das von Anfang an gemacht hätten, wäre das Spiel anders gelaufen“, haderte Weith mit den zwei Gesichtern ihres Teams.

Hohe Führung macht Weilheims Handballerinnen nachlässig

Die Weilheimerinnen dominierten in der Anfangsphase das Geschehen. Bis zum 7:1 (13.) agierten die Schongauerinnen in der Offensive viel zu harmlos. „Unsere Abwehr ist aber auch gut gestanden“, erkannte Beinlich. Die Acht-Tore-Führung seiner Schützlinge beim Seitenwechsel machte die Gastgeberinnen dann aber nachlässig. „Wir haben die Konzentration verloren und extrem viel verworfen“, konstatierte Beinlich. In elf Minuten gelangen den Weilheimerinnen gerade einmal zwei Tore. Dadurch kam der Landkreisrivale wieder näher. Mehr als den Rückstand auf fünf Treffer zu verkürzen, schafften die Schongauerinnen bis zum Schlusspfiff aber nicht.

Noch je ein Spiel für Schongau und Weilheim bis zur Weihnachtspause

Bis zum Jahresende müssen beide Landkreisteams noch einmal ran. Die Schongauerinnen sind am Sonntag, 11. Dezember, zu Gast beim SC Gaißach. Die Weilheimer Handballerinnen treten am Sonntag, 18. Dezember, beim TV Bad Tölz an. Dann geht’s in die Weihnachtspause. Mitte Januar nimmt die Bezirksliga Ost den Spielbetrieb dann wieder auf.

Statistik

Weilheims Spielerinnen und Tore: Malena Becker (7/2 Siebenmeter), Michelle Wagner (5), Theresa Ostermair (1), Sabrina Pudil (1), Valerie Sulimma (1), Sarah Schwendele (1), Annika Sparlinek (1), Luca-Sophie Padberg (1), Leonie Spreitzer (1), Chiara Padberg (1/1), Katharina Wittkopf, Marlen Rose, Johanna Hanich; Torhüterin: Anna Spiegler.

Schongaus Spielerinnen und Tore: Nina Brauer (6/4 Siebenmeter), Anna Amberg (2), Louise Malisius (2), Magdalena Weber (2), Nadine Spranger (1), Emily Pehlivan (1), Cleo Koch (1), Alexandra Nefedow, Anna Sophie Schewe; Torhüterinnen: Alina Reimann, Annika Meisner.