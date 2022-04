Knaller bei Marathon-DM: Trio aus dem Landkreis auf dem Podest

Von: Paul Hopp

Markus Brennauer, Topläufer aus Penzberg. Das Archivfoto zeigt ihn bei seiner Starnberger-See-Umrundung 2021, die er seinerzeit in Rekordzeit schaffte. © Conny Lechner-Brennauer

Stark in Form präsentierten sich mehrere Athleten aus der Region am Sonntag bei der Marathon-DM in Hannover. Zwei Penzberger und ein Peitinger holten Medaillen.

Hannover - Beim Marathon in Hannover wurden am Sonntag auch die deutschen Meister ermittelt. Mehrere Athleten aus dem Landkreis holten dabei in ihren Altersklassen Medaillen.

Vom TSV Penzberg standen gleich zwei Sportler auf dem Podest: Markus Brennauer und Hugo Mann. Brennauer lief die 42,195 Kilometer in 2:28:39 Stunden. In der M40-Klasse gewann der Realschullehrer damit die Bronzemedaille. An einer persönlichen Bestzeit schrammte der 42-Jährige nur ganz knapp vorbei. Ebenfalls Bronze, und zwar in der M65-Klasse, holte Hugo Mann: Der Penzberger lief die klassische Distanz in 3:11:51 Stunden.

Über ein Top-Ergebnis durfte sich auch Christian Scholz freuen: Der Peitinger, der für den SVL LA Germaringen antritt, holte mit der Zeit von 2:47:01 Stunden in der M50-Klasse den zweiten Platz. Die DM-Titel gewannen Hendrik Pfeiffer (2:10:59) vom TV Wattenscheid und Domenika Mayer (2:26:50) von der LG Telis Finanz Regensburg. Für die 30. Auflage des HAJ Hannover-Marathons wurden insgesamt 18.098 Läufer registriert. 3.527 von ihnen liefen über die Marathondistanz.

„Die drei Monate Trainingslager in Kenia haben sich ausgezahlt“, sagte Hendrik Pfeiffer im Ziel. „Es war cool, auch wenn es ab Kilometer dreißig alleine gegen den Wind hart war, aber ich war mir sicher, dass ich es schaffe.“ Es war der erste Deutsche Meistertitel überhaupt für den Wattenscheider. Er lief die zweitbeste Zeit seiner Karriere und unterbot mit dieser deutschen Jahresbestzeit nicht nur die Norm für die Europa- sondern auch für die Weltmeisterschaften. Frauen-Siegerin Domenika Mayer stellte mit ihrer Zeit exakt die deutsche Jahresbestzeit ihrer Vereinskameradin Miriam Dattke ein.

