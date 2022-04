Markus Brennauer und Hugo Mann mit furiosem Marathon-Finale

Von: Paul Hopp

Starker Auftritt in Hannover: Markus Brennauer vom TSV Penzberg bei der Marathon-DM 2022. In seiner Klasse gewann er Bronze. © Conny Lechner-Brennauer

Die Medaillen schienen für Markus Brennauer und Hugo Mann bei der Marathon-DM schon außer Reichweite. Doch dann bewiesen die beiden Penzberger im Finish Kampfgeist.

Hannover – Bei der deutschen Meisterschaft im Marathon gab es aus Landkreis-Sicht gleich mehrere Top-Ergebnisse. Markus Brennauer (42) und Hugo Mann (69), beide vom TSV Penzberg, holten in ihren Altersklassen Bronze. Beide sicherten jeweils erst in der Schlussphase den Podestplatz. Der Peitinger Christian Scholz (52) gewann Silber.

Markus Brennauer kämpft sich zur Bronzemedaille

Im Ziel war die Freude bei Markus Brennauer groß. Praktisch auf den letzten Metern hatte er noch den Bronzeplatz in der Altersklasse M40 erobert. Nach 2:28:39 Stunden für die 42,195 Kilometer – eine wahrlich beeindruckende Zeit – passierte der Penzberger die Ziellinie.

Gleich nach dem Start hatte er sich hinter den beiden schnellsten Frauen, Domenika Mayer (LG Telis Finanz Regensburg) und Rabea Schöneborn (SSC Berlin/Marathon Team), eingereiht. „Die Tempomacher der beiden wollten auf 2:27 Stunden anlaufen. Das war zwar minimal schneller als ich geplant hatte, aber ich wusste, dass ich in dieser Gruppe einfach meinen Kopf ausschalten und mitlaufen kann“, berichtete der 42-jährige Penzberger. Mit dabei in dieser Gruppe war auch Andreas Hecht (DJK Weiden), einer seiner direkten Konkurrenten in der M40-Klasse. Mit circa 15 weiteren Männern lief die Gruppe Kilometer um Kilometer in jeweils 3:29 Minuten.

Markus Brennauer verschluckt sich am Gel

Bei Kilometer 25 zerfiel die Gruppe allerdings, da die Tempomacher von Domenika Mayer minimal beschleunigten. „Als ich mein Kohlenhydratgel zu mir nahm und mich dabei leicht verschluckte, reduzierte ich für zehn Sekunden kurz das Tempo. Als ich mich wieder auf die Läufer vor mir fokussierte, bemerkte ich, dass eine kleine Lücke von fünf Metern entstanden war“, berichtete Brennauer. Diese Lücke konnte er nicht mehr schließen und lief nun gemeinsam mit Schöneborn, ihrem Tempomacher Steffen Uliczka und Hecht weiter.

Die vier blieben rund zehn Kilometer zusammen. Nach der 35-Kilometer-Marke verlor Brennauer den Kontakt zu seinen drei Mitläufern. „Ich war mental nicht auf der Höhe und hatte Zweifel, ob ich das Tempo durchhalten könnte.“ So verlor er relativ schnell 100 Meter. Doch ab Kilometer 38 bemerkte er, dass auch Hecht Probleme bekam und der Rückstand langsam schmolz.

Als kurz vor der 41-Kilometer-Marke die Kroatin Matea Parlov Kostro an Brennauer vorbeizog, hängte er sich an ihre Fersen. „Obwohl die Kroatin zu diesem Zeitpunkt deutlich schneller als ich war, konnte ich erstaunlich locker das Tempo mit ihr mitgehen“, so Brennauer. Eine Minute später hatten beide Hecht überholt – und Brennauer beschleunigte seinerseits nochmals und lief den letzten Kilometer in 3:25 Minuten. Damit distanzierte er Hecht noch um 49 Sekunden, der auf dem letzten Kilometer stark zu kämpfen hatte. Auf die Goldmedaille, die an Christian Looschen (BV Garrel) ging, fehlten Brennauer knapp zwei Minuten.

Hugo Mann mit furiosem Schluss-Spurt

Wie Brennauer hatte auch Vereinskollege Hugo Mann (68) bis kurz vor Schluss nicht mehr damit gerechnet, die Bronzemedaille gewinnen zu können. Dann tat sich aber doch noch eine Chance auf: „200 Meter vor dem Ziel sah ich vor mir Wolfgang Rühlemann, einen meiner Konkurrenten in der Altersklasse M65. Ich wusste, den muss ich noch überholen.“ Also setzte Hugo Mann zum Endspurt an. Obwohl er schon mehr als 3:10 Stunden unterwegs war, hatte der 68-jährige Penzberger noch die nötige Kraft.

Mit einem fulminanten Endspurt zog er an seinem Gegner aus Niedersachsen vorbei und distanzierte diesen noch um fünf Sekunden. Mit 3:11:51 Stunden feierte Mann ein gelungenes Comeback nach mehr als sechsjähriger Abstinenz von der Marathonstrecke. Von 2014 bis 2016 hatte der promovierte Finanzwissenschaftler in seiner jeweiligen Altersklasse den DM-Titel gewonnen. 2016 siegte er mit persönlicher Bestzeit von 2:49:48 Stunden – damals fand die DM in Frankfurt/Main statt.

Hugo Mann (im orangefarbenen Trikot), Läufer des TSV Penzberg, bei der Marathon-DM 2022 in Hannover. © Conny Lechner-Brennauer

„Da mir im Training drei Wochen Vorbereitung fehlten, habe ich es etwas ruhiger angehen lassen. Ich habe zwar hinten raus den Trainingsrückstand gemerkt, aber es ging doch erstaunlich gut“, so der Penzberger. Die Halbmarathon-Marke hatte er nach 1:32:55 Stunden überquert, knapp eine Minute langsamer als Rühlemann. An diesem Rückstand änderte sich bis zur 40-Kilometer-Marke nichts. Doch Rühlemann war zu offensiv angelaufen und wurde auf den letzten zwei Kilometern immer langsamer, musste sogar gehen. Mann wurde zwar auch langsamer, konnte aber den Rückstand deutlich minimieren, sodass er sich doch noch die Medaille holte. Gold ging in der Altersklasse M65 an Peter Eckes (LG Bad Soden-Sulzbach-Neuenhain) mit 2:58:20 Stunden.

Christian Scholz gewinnt Silber in M50-Klasse

Während des Rennens zweifelte Christian Scholz: „Ich war mir nie sicher durchzuhalten“, berichtete der Peitinger. Doch der 52-Jährige hielt durch – und er unterbot mit 2:47:01 Stunden seinen bisherigen persönlichen Rekord um satte sechs Minuten. In der M50-Klasse holte er damit hinter Topfavorit Markus Mey (TV Konzen/2:37:35) die Silbermedaille.

Wirklich gerechnet hatte Scholz mit so einem gelungenen Auftritt nicht. „Ich bin viel zu schnell angegangen.“ Die Halbmarathon-Marke passierte er nach 1:21:45 Stunden. Damit war er deutlich schneller als beim Halbmarathon 2021 in Augsburg, als er in 1:22:16 Stunden den bayerischen M50-Titel holte.