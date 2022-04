Franca Henseleit bei Renndebüt in den USA gleich doppelt erfolgreich

Von: Paul Hopp

Triathletin Franca Henseleit siegt bei den Championships in Lake Lanier 2022 im Einzel und mit dem Team der Queens University of Charlotte. © Privat

Franca Henseleit studiert in den USA. Für ihre Universität hat die Triathletin (19) aus Steingaden nun das Wettkampfdebüt gegeben - und war dabei mega-erfolgreich.

Lankle Lanier – Zum Jubeln hatte Franca Henseleit nicht wirklich Zeit. Dass sie soeben bei ihrem ersten Triathlon-Rennen für die „Royals“, so nennen sich die Sportteams der Queens University of Charlotte, gleich gewonnen hatte, spielte da keine Rolle. Praktisch von der Ziellinie weg „ging’s gleich zum Auslaufen, Speicher ein wenig auffüllen und vorbereiten auf den nächsten Start“, berichtet die 19-Jährige. Nur zwei Stunden nach dem Einzel-Sprint stand für die Steingadenerin die Mixed-Staffel an.

Das Programm war wahrlich straff bei den nationalen Meisterschaften innerhalb der „Club Season“. Am Lake Lanier im US-Bundesstaat Georgia wurden binnen zwei Tagen vier Wettbewerbe ausgetragen. Dabei räumten die in North Carolina beheimateten „Royals“ so richtig ab. Die in Königsblau und Gold gewandeten Frauen und Männer holten zusammen sechs Podestplätze und gewannen am Ende die wichtigste Kategorie, die Championship-Gesamtwertung.

Franca Henseleit gewinnt bei Club-Season-Championships

Henseleit lief bei ihren Einsätzen jeweils als Erste über die Ziellinie. Im Einzel-Sprint mit rund 800 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen hatte sie die Konkurrenz klar im Griff. Mit der Zeit von 1:05:08 Stunden distanzierte sie die Zweite, Kathryn Kennedy (University of California), um 76 Sekunden. Ein pures Vergnügen war’s für die Psychologie-Studentin aber dennoch nicht. Das Wasser im Lake Lanier war mit 14 Grad Celsius ziemlich kalt, die Außentemperatur mit neun Grad Celsius auch nicht hoch. Das Einschwimmen sparte sich Henseleit kurzerhand – „dafür war’s einfach zu kalt“, betont sie. Die ersten Meter im kühlen Nass nach dem Startschuss „waren ein kleiner Schock“. Doch die 19-Jährige hatte sich alsbald gefangen und erarbeitete sich einen Vorsprung. Als allein Führende ging sie auf die Radstrecke.

Unterstützung am Streckenrand: Bei Uni-Wettkämpfen in den USA ist üblich, dass Studenten „ihr“ Team anfeuern. Franca Henseleit mit zwei „Royals“-Fans. © privat

Die 20 Kilometer führten – innerhalb eines Golfresorts – über hügeliges Terrain und waren mit Kurven und technischen Passagen gespickt. Der Kurs „hat mir von Anfang an gleich gefallen“. Es war das erste Mal, dass sie in einem Wettkampf komplett allein den Radsplit absolvierte, „aber es war richtig cool auf der anspruchsvollen Strecke“. Auf der ebenfalls hügeligen Laufstrecke hielt Henseleit den Vorsprung, in der zweiten Runde konnte sie – mit Blick auf ihren Einsatz in der Mixed-Staffel – sogar Tempo herausnehmen.

Simon Henseleit bei „Arena Games“ Am Samstag, 9. April, geht in München ein Wettkampf der Arena Games innerhalb der Super League Triathlon über die Bühne. Als einer von drei deutschen Männern ist auch Simon Henseleit, der Bruder von Franca Henseleit, mit dabei. In Vorläufen kämpfen die Teilnehmer um einen Platz im Finale. Das Schwimmen findet in München in der Olympia-Schwimmhalle statt, direkt neben den Becken sind Indoor-Räder und Laufbänder aufgebaut. Auf ihnen absolvieren die Athleten das Radfahren und das Laufen – die Leistungen werden via Computer gemessen. Auf einer Online-Plattform können die Athleten ihre Position im Feld verfolgen. Schauplätze für Arena Games sind heuer noch London und Singapur.

In der Staffel (pro Athlet 300 Meter Schwimmen, 4 Kilometer Radfahren, 970 Meter Laufen) war Henseleit als Schlussläuferin gesetzt. Ihre Motivation, den noch nassen Neoprenanzug wieder anziehen und ins kalte Wasser zu müssen, „war eher niedrig“. Doch das änderte sich schnell, denn zum einen herrschte gute Stimmung vor Ort, zum anderen waren zahlreiche „Royals“-Fans angereist. Und obendrein waren Henseleits Team-Mitglieder, Tristen Jones, Milan Tomin und Kira Ribbink, in guter Form.

Franca Henseleit gewinnt im Einzel und mit dem Team

Als Führende wurde die Steingadenerin auf die Strecke geschickt – und den Erfolg wollte sie natürlich nicht verspielen. Souverän machte sie den Staffel-Sieg perfekt. Mit der Zeit von 17:45 Minuten war Franca Henseleit auf dem 20. Gesamtplatz eindeutig die beste Frau im Feld von insgesamt 164 Teilnehmern. Die „Royals“-Staffel kam auf eine Gesamtzeit von 1:08:03 Stunden. Der Abstand zu Platz zwei betrug knapp zwei Minuten.

Im sogenannten Springsemester gibt es für Franca Henseleit keine Wettkämpfe mehr, aber dafür stehen Prüfungen an. Nach dem Semester-Ende will die 19-Jährige für einen Heimaturlaub nach Deutschland reisen. Die Hauptwettkämpfe im Rahmen der prestigeträchtigen NCAA (National Collegiate Athletic Association) werden dann im Herbstsemester ausgetragen.

