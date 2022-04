Huglfing startet in Rückrunde - Trainer Tragl dämpft die Erwartungen

Von: Paul Hopp

Es geht wieder los: Für die Huglfinger Landesliga-Mädels (hier mit Hanna Tragl am Ball) beginnt am Samstag mit einem Heimspiel die Rückrunde. © Ralf Ruder

Die Huglfinger B-Juniorinnen starten gegen Wacker II in die Rückrunde der Landesliga. Obwohl das Team ganz oben steht, tritt Coach Marco Tragl auf die Euphoriebremse.

Huglfing – Gern würde sich Marco Tragl ausschließlich auf Trainingsgestaltung und Taktik konzentrieren, doch der Coach der Huglfinger B-Juniorinnen muss sich auch immer in der Personalakquise betätigen. „Ich kann nur hoffen, dass wir immer eine schlagkräftige Mannschaft zusammen bekommen“, sagt Tragl vor dem Beginn der Rückrunde in der Landesliga Süd. Mit dem Heimspiel an diesem Samstag, 2. April, 15 Uhr, gegen den FFC Wacker München II starten die Huglfinger Nachwuchs-Fußballerinnen in die Rückrunde.

Rückrundenstart als Tabellenführer

Die Vorrunde hätte für die Mannschaft besser gar nicht laufen können. Sechs Siege, ein Unentschieden, keine Niederlage – die Bilanz war hervorragend. „Einigermaßen überraschend, aber nicht unverdient“, so Tragl, ging der SC Huglfing als Tabellenführer in die Winterpause. Angesichts der bisherigen Auftritte mutet es auf den ersten Blick seltsam an, wenn der SC-Trainer etwas skeptisch der zweiten Saisonhälfte entgegen blickt.

Allerdings verlief die Vorbereitung „leider nicht optimal“, berichtet Tragl. Der Kader sei ja ohnehin schon nicht groß, und dann kamen auch Ausfälle wegen Corona hinzu. Hinzu kommt eine altersbedingte Besonderheit: Viele Spielerinnen machen derzeit den Führerschein und fehlten hie und da aufgrund von Fahr- und Theoriestunden. Im Schnitt, so Tragl, waren um die neun, zehn Spielerinnen im Training. Bedingt durch Corona konnten die Huglfingerinnen auch nur ein Testspiel absolvieren. Was das Personal für den Rückrunden-Auftakt betrifft, „sieht es im Moment für Samstag ganz gut aus“, sagt Tragl. Im Hinspiel gewann Huglfing mit 4:0.

Training: Die B-Juniorinnen trainieren dienstags und donnerstags (18 bis 19.30 Uhr). Spielerinnen (Jg. 2005 bis 2009) sind immer willkommen. Auch Mädchen, die in einem Burschenteam spielen, können mit Zweitspielrecht (Vereinswechsel nicht nötig) für Huglfing antreten. Weitere Infos unter E-Mail bm-trainer@sc-huglfing.de