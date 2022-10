SC Huglfing: B-Juniorinnen freuen sich über „Super-Unterstützung“

Von: Paul Hopp

Erfolgreich in der Landesliga – und mit neuer Teambekleidung: die B-Juniorinnen des SC Huglfing mit Trainer Marco Tragl (links). Das Unternehmen „ESB Energie Südbayern“ zeigte sich spendabel und stattete die Mannschaft entsprechend aus. © SC Huglfing

Die B-Juniorinnen des SC Huglfing stehen in der Landesliga an zweiter Stelle - und haben mittlerweile einen stattliche Fan-Kulisse. Die Freude darüber ist groß.

Huglfing – Es läuft bestens für die B-Juniorinnen des SC Huglfing in der Fußball-Landesliga Süd. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen stehen die Spielerinnen von Trainer Marco Tragl an der zweiten Stelle. Bayernliga-Absteiger SV Frauenbiberg hat ebenfalls die optimale Punktzahl gesammelt, ist aber in Sachen „Tordifferenz“ ein wenig besser – für die Huglfingerinnen nur ein kleiner Wermutstropfen.

Vielmehr freuen sie sich, dass ihre Leistungen mittlerweile auch von ordentlich Zuschauern goutiert werden. Zum Heimspiel vor zwei Wochen kamen etwa 100 Besucher. Coach Tragl sprach im Anschluss von einer „Super-Unterstützung“. An diesem Sonntag, 23. Oktober, 15 Uhr, sind die Huglfingerinnen wieder im heimischen Sportpark an der Tautinger Straße in Aktion. Zu Gast ist der Tabellensechste, der FC Stern München.

Am vergangenen Wochenende gab es beim TSV Schwaben Augsburg II, in der vergangenen Saison Meister, einen 3:1-Erfolg. Da die Gäste im Spiel viele Chancen vergaben, „machten sie es unnötig spannend“, so Coach Tragl. Die beiden SC-Tore in der ersten Hälfte (17., 22.) fielen auf annähernd identische Weise: Beide Male setzte sich Emma Tragl über die rechte Seite durch, beide Male verwertete Felicia Wacker den Pass in die Mitte geschickt.

Nach der Pause erzielte Augsburg im Anschluss an eine Ecke das 1:2 (48.). Es dauerte bis in die Schlussphase, ehe Lina Hasch nach einer schönen Einzelleistung das erlösende 3:1 erzielte (71.). Ein Sonderlob gab es von Coach Tragl für die Abwehr um Lena Nagl, „die fast keine Chancen zuließ“. Das war umso wichtiger, da die Gäste ohne gelernte Torhüterin antraten. Johanna Hoiß hatte sich tags zuvor bei den Frauen verletzt. Caro Hilser erklärte sich bereit, zwischen die Pfosten zu gehen und gab – trotz einiger Nervosität – ein beachtliches Debüt. Gut möglich, dass Hilser auch gegen den FC Stern im Tor stehen wird, da der Einsatz von Hoiß bis dato fraglich ist.

Eine Woche vor der Partie in Augsburg gewannen die Huglfingerinnen zu Hause gegen den FFC Wacker München mit 5:1. Einen frühen Rückstand (2.) glich Lina Hasch (17.) aus. Danach lief es das SC-Spiel besser. Emma Tragl traf zum 2:1 (39.). In der zweiten Hälfte gelang Hasch ein echter Hattrick (50., 61., 63.) zum Endstand.