Linedancer aus dem Landkreis räumen in Berlin richtig ab

Die „Berlin Open“ sind das drittgrößte Turnier des Linedance-Weltverbandes WCDF. Die Tänzer aus dem Landkreis zeigten sich dabei in guter Form.

Berlin – Die Konkurrenz für die Tänzer aus dem Landkreis war groß. Knapp 300 Tänzer aus 13 Nationen waren zu den „17. Berlin Open“ in die Stadthalle von Hohen Neuendorf gekommen. Von der Linedance-Turniergruppe des SC Huglfing zeigte insbesondere Ingrid Daffner (Gold Novice Female) eine starke Leistung. Erstmals trat sie in der Leistungsklasse „Novice“ an und holte unter acht Starterinnen die Bronzemedaille. In der Motion „West Coast Swing“ sicherte sich Daffner gar den ersten Platz. Das Resultat „ist für einen Neuling in dieser Klasse ausgezeichnet“, berichtet Teamsprecherin Veronika Gattinger. Sie selbst landete in derselben Klasse auf dem vierten Rang, wobei sie in der Motion „Polka“ die Beste im Teilnehmerfeld war.

Linedance: Zweimal Silber für Christine Stein-Köpf

Gleich mit zwei Silbermedaillen reiste Christine Stein-Köpf heim. Im klassischen Linedance glänzte sie in der Klasse „Silver Intermediate Female“ „mit einer sehr stabilen Leistung“, so Gattinger. In fünf von sechs Tänzen wurde Stein-Köpf auf dem zweiten Rang gewertet. Das bescherte ihr Silber hinter der Schweizerin Maya Sporri, die in vier Tänzen Beste war. In der Disziplin „Showcase“ erreichte Stein-Köpf mit sechs eigenen Choreografien ebenfalls den zweiten Rang hinter ihrer Dauerkonkurrentin, der Vizeweltmeisterin Catrin Recke (Münchsmünster). In der Motion „Novelty“ erhielt Stein-Köpf von den Wertungsrichtern die Top-Wertung.

Celina Daffner (Adult Novice Female) „hatte es am schwersten“, berichtete Gattinger. Als Debütantin in ihrer Klasse angetreten, musste sie sich aufgrund des großen Starterfelds erst in Vorrunden für das Finale qualifizieren. In der ersten Vorrunde schaffte sie es nur mit der Motion „Funky“ ins Finale. Die restlichen fünf Tänze musste Daffner zwei Stunden später erneut zeigen. Und da lief es deutlich besser: Mit vier Tänzen schaffte sie ebenfalls den Sprung in die Endrunde und landete auf dem beachtlichen siebten Platz. Ihr bestes Ergebnis gelang ihr beim „Funky“, für den sie die viertbeste Wertung erhielt.

Linedance: Medaillen für die „New Burning Boots“

Von den „New Burning Boots“ aus Peißenberg waren fünf Tänzer nach Berlin gereist. Christina Laaber (Diamond Newcomer Female) lieferte als Dritte einen starken Auftritt ab. Am besten lief es für sie im „West Coast Swing“, den sie als Zweite beendete.

Jenny Laaber (Adult Newcomer Female) musste – wie die SC-Tänzerin Celina Daffner – Vorrunden absolvieren. Zunächst schaffte sie es mit keinem Tanz direkt ins Finale. In der zweiten Vorrunde qualifizierte sie sich mit fünf von sechs Tänzen für die Endrunde. Am Ende sprang für sie der sechste Gesamtplatz heraus, im „Funky“ überzeugte sie als Vierte. Stephanie Laaber (Adult Social Female), die jüngere Schwester von Jenny, war nach einem Jahr Pause wieder am Start. Sie ließ ihre beiden Gegnerinnen deutlich hinter sich und holte sich so Gold.

Immanuel Brix (Adult Social Male) trat als Linedance-Neuling zum ersten Mal bei einem Turnier an. „Leider gibt es sehr wenige junge Männer, die diesen Sport ausüben“, so Gattinger. Mit einem Gegner konnte sich Brix nicht messen, er aber weitermachen. Sabine Wangler (Silver Social Female), die nach dreijähriger Pause wieder zu einem Turnier antrat, und Gabi Wolff (Silver Social Female), eine Anfängerin aus einem Verein in Dachau, hatten sich mit Hilfe von Veronika Gattinger auf die „Berlin Open“ vorbereitet. Beide traten im selben Wettbewerb an und zeigten jeweils einen guten Wettkampf. Wolff holte sich Rang eins, Wangler landete – punktgleich mit der Zweiten – auf dem zweiten Platz.

