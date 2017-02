Im Kollektiv zum Überraschungssieg

handball: bezirksoberliga

Sieben Spieler mit zwei oder mehr Toren, dazu eine überragende Abwehrleistung in Verbindung mit einem starken Torhüter: Das waren die Zutaten, mit denen die Handballer des TSV Weilheim den Tabellenzweiten in die Knie zwangen.

Weilheim – Nach einer zuletzt schwachen Vorstellung in Marktoberdorf rehabilierten sich die Schützlinge von Coach Carsten Rösler mit einer überzeugenden Leistung gegen den SC Unterpfaffenhofen/Germering. Mit 25:24 (11:9) besiegten die Weilheimer den Aufsteiger, der im bisherigen Verlauf der Bezirksoberliga nur drei Niederlagen einstecken musste.

„Das war ein tolles Handballspiel, da war alles drin“, sagte Bezirks-Schiedsrichterchef Joachim Niederlöhner, der die Partie mit seinem Kollegen souverän leitete. Obwohl der Einsatz auf beiden Seiten groß war, blieb die Begegnung stets fair. Auch Carsten Rösler war begeistert: „Das war absolut hochklassig und auch ein bisschen unglaublich“, sagte der begeisterte Rösler nach diesem Coup seiner ersatzgeschwächten Mannschaft gegen den Favoriten, der das Hinspiel noch mit 34:25 gewonnen hatte.

Mit Lukas Schwendele, Nico Beinlich, Josef Rohmer und Alex Porst fehlten den Gastgebern gleich vier Leistungsträger. Die Ausfälle kompensierten sie durch kollektive Stärke. Von Beginn an wussten die Weilheimer als Mannschaft zu überzeugen. Die Abwehr ließ die flinken SCU-Angreifer kaum zur Entfaltung kommen. Die 2:0-Führung der Hausherren ging im Anschluss verloren, weil sich die TSV-Herren in der Offensive einige leichte Ballverluste erlaubten. Aus einem 5:7 (15.) machten die Weilheimer bis zum Wechsel aber wieder einen 11:9-Vorsprung, nicht zuletzt weil Lorenz Issert, der Mitte der ersten Hälfte für den glücklosen Max Kunz an den Kreis rückte, gleich dreimal traf.

Nach der Pause hatte Max Osthöver seinen großen Auftritt. Selbst in Unterzahl traf er, so dass die Weilheimer erstmals mit drei Toren in Front lagen. In der Defensive standen die Hausherren weiter sicher. Lediglich mit Strafwürfen, die sie allesamt verwandelten, konnten die Gäste Weilheims Torhüter Andreas Böhm überwinden. Dadurch gelang den Unterpfaffenhofenern auch der 16:16-Ausgleich (41.).

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Weilheimer fast immer vorlegten. Beim 21:22 (54.) lagen sie wieder hinten: Die Gäste hatten in der Schlussphase auf offensive Manndeckung umgestellt, womit der TSV einige Probleme hatte. Den Rückstand und auch eine zweimalige Unterzahl in den letzten Minuten steckte der TSV jedoch gut weg. Eine Riesenparade von Böhm nach einem Unterpfaffenhofener Gegenstoß und ein abgewehrter Siebenmeter gab den Weilheimern dann sogar die Chance zur Führung. Philipp Bauer, der eine starke Partie lieferte, behielt auch die Nerven. Er nutzte den letzten Angriff zu seinem fünften Tor, das den Sieg bedeutete. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Böhm, der sich kurz vor der Sirene einen Muskelfaserriss zuzog.

Spieler und Tore

Philipp Bauer (5), Max Osthöver (5), Julius Krause (5/3 Siebenmeter), Lorenz Issert (3), Adrian Rangnick (3), Moritz Krause (2), Andreas Rohmer (2), Ronny Glas, Leonhard Wenderoth, Max Kunz, Adrian Rangnick, Silvester Wolf; Torhüter: Andreas Böhm, Markus Haugg.

Roland Halmel