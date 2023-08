Keine EM-Medaille, aber ein Lächeln im Gesicht — Julia Raths starker Finalauftritt

Von: Paul Hopp

Hindernisläuferin Julia Rath (Deutschland) bei der U20-EM in Jerusalem; hier im Vorlauf. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Tobias Lackner

Im Finale der U20-EM hat Julia Rath eine starke Leistung gezeigt. Sie lächelte, als sie das Ziel erreichte, auch wenn sie keine Medaille gewonnen hatte.

Jerusalem – Sie war die erste im Ziel, die keine Medaille gewann. Dennoch hob Julia Rath mit einem Lächeln im Gesicht die Arme in die Höhe – und das war auch absolut angebracht. Die 19-Jährige aus Penzberg hatte am Mittwochabend bei der U20-EM im Finale über 3000 Meter Hindernis eine formidable Leistung gezeigt. Rath schaffte eine persönliche Bestzeit; die 10:21,38 Minuten bedeuteten den beachtlichen vierten Rang.

Julia Rath belegt im EM-Finale Platz vier

Die Penzbergerin gehörte in diesem Endlauf zu den Außenseiterinnen. Zwar hatte sich Rath souverän, als Vierte ihres Vorlaufs, für den Kampf um die Medaillen qualifiziert. Von den 16 Finalistinnen waren aber zehn heuer schon eine bessere Zeit als die Athletin des LAC Quelle Fürth gelaufen, deren Hausrekord bei 10:22,61 Minuten lag.

Zu den großen Favoritinnen gehörten nicht zuletzt die weiteren Deutschen, Adia Budde (heuer schon 9:59,96) vom TSV Altenholz und Carolin Hinrichs (9:54,05) vom VfL Löningen. Am Ende eines spannenden Rennens war es aber eine Tschechin, die sich Gold sicherte: Karolina Jarosova hatte sich von Beginn an vorn positioniert und die größten Kraftreserven. In die finale Runde bog sie mit deutlichem Vorsprung ein und gewann mit nationalem U20-Rekord (10:04,57).

Tschechin siegt mit nationalem U20-Rekord

Hinter ihr kam Budde (10:07,34) als Zweite ins Ziel, die sich im Finish noch der überraschend starken Vasiliki Kallimogianni erwehren musste. Die Griechin, zur EM mit einer Bestleistung von 10:21,51 Minuten gereist, überquerte nach 10:08,44 Minuten als Bronzemedaillengewinnerin die Ziellinie; auch sie hatte einen nationalen U20-Rekord aufgestellt. Der vierte Rang von Rath war in diesem Rennen also aller Ehren wert.

Die Penzbergerin bekam zu Beginn gleich mal die Härten internationaler Wettkämpfe zu spüren. Gleich nach dem Startschuss bekam sie beim Kampf um eine günstige Position von der Polin Martyna Krawczynska einen Ellenbogen ab. Das brachte Rath kurz außer Tritt, sie fand sich danach weiter hinten im Pulk wieder, war auf der Innenbahn regelrecht eingesperrt.

Das erste Hindernis passierte sie an achter, neunter Stelle. Nach der ersten Durchquerung des Wassergrabens war Rath Zehnte. Diese Position, am Ende der großen Führungsgruppe, hielt die Penzbergerin einige Zeit inne. Nachdem etwa 1700 Meter gelaufen waren, setzte Rath die ersten Überholmanöver an. Als Erste passierte Jarosova die 2000-Meter-Marke (6:49).

Deutsche Läuferin muss aufgeben

Zu Beginn der vorletzten Runde zog sich das Feld auseinander, die Abstände zwischen den Vorderen betrugen mehrere Meter. Jarosova war nicht mehr einzuholen, Hinrichs musste urplötzlich völlig erschöpft aufgeben – und weiter hinten überholte Rath Läuferin um Läuferin. Die Zielgerade absolvierte die Penzbergerin allein, von den Verfolgerinnen hatte sie sich klar abgesetzt. Bis ins Ziel kämpfte Rath und unterbot so tatsächlich noch ihre erst Anfang Juni erzielte Bestleistung.