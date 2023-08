Julia Rath: Start in U20-EM läuft anders als geplant, endet aber mit einem Erfolgserlebnis

Leichtathletik: U20-EM in Jerusalem

Von Paul Hopp schließen

Sie musste früh morgens ran und hat die Aufgabe gelöst: Julia Rath aus Penzberg überzeugte im Vorlauf über 3000 Meter Hindernis — trotz eines ungeplanten Rennverlaufs.

Jerusalem – Auf ein Sprintduell ließ sich Julia Rath nicht mehr ein. Annähernd Schulter an Schulter war sie mit Mihaela Blaga (Rumänien), ihrer deutschen Teamkollegin Adia Budde und Vasiliki Kallimogianni (Griechenland) auf die Zielgerade eingebogen.

Julia Rath läuft souverän ins EM-Finale

Ein Kampf um die Plätze war nicht mehr nötig, denn das Quartett hatte sich vom Rest der Läuferinnen über die 3000 Meter Hindernis schon deutlich abgesetzt. Rath begnügte sich damit, als Vierte (10:34,01 Minuten) über die Ziellinie zu laufen – das Wichtigste, der Einzug ins Finale, war souverän geschafft. Die Penzbergerin (19) hat nun am Mittwoch (19:15 Uhr deutscher Zeit) die Chance, eine Medaille bei der U20-Europameisterschaft zu gewinnen.

Die Hindernisrennen der weiblichen Jugend bildete am Montag den Auftakt der viertägigen Wettkämpfe, die im Givat-Ram-Stadion in Jerusalem über die Bühne gehen. Um 8 Uhr in der Früh herrschten schon deutlich über 20 Grad Celsius. Rath ging im zweiten Vorlauf an den Start – fürs Finale war ein Platz unter den ersten acht nötig.

Julia Rath vom Start weg ganz vorn dabei

Gleich nach dem Start setzte sich DLV-Kollegin Budde an die Spitze – binnen kurzer Zeit hatte sie einen deutlichen Vorsprung von rund 30 Metern herausgelaufen. Die Athletin vom TSV Altenholz kennt das Stadion bestens; im Vorjahr hatte sie in Jerusalem bei der U18-EM Silber gewonnen. Julia Rath hatte sich nach dem Startschuss mit energischem Antritt die Position hinter Budde gesichert. Als Zweitplatzierte lief sie rund sechs, sieben Meter vor dem Rest des Feldes. „Bei ihr war’s geplant, bei mir nicht“, sagte Rath mit Blick auf ihre Landsfrau. Was das Ergebnis anbelangt, sagte sie: „Für mich lief es aber genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte.“

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Der erste Kilometer war nach 3:21 Minuten absolviert. Im weiteren Verlauf blieb Budde vorn, die Verfolgerinnen kamen ihr aber allmählich näher. Nach 2000 Metern (6:54) lag Rath als Zweite nur mehr gut zwei Sekunden hinter der Führenden zurück. Das Feld zog sich nun auseinander, auf den ersten sechs Positionen lief jede Athletin praktisch für sich, mit einigen Metern Abstand nach vorn und hinten.

Gegen Ende der vorletzten Runde schloss Rath zu Budde auf, von hinten kamen Blaga und Kallimogianni heran. Die Rumänin (10:32,80) gewann vor der Griechin (10:33,16) sowie Budde (10:33,96) und Rath. Als letzte Athletin dieses Rennens qualifizierte sich noch die achtplatzierte Finnin Sini-Sofia Rajanemi (10:44,76) fürs Finale.

Deutsches Trio hat gute Medaillenchancen

Im ersten Vorlauf hatte die Deutsche Carolin Hinrichs (VfL Löningen) mit 10:28,11 Minuten eine starke Leistung gezeigt. Sie bestimmte von der Spitze das Geschehen, ließ sich im Finish auf keine kräfteraubenden Duelle ein und wurde hinter Meijra Mehmedovic (10:26,54/persönliche Bestleistung) aus Serbien Zweite.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Im Finale dürfen sich die deutschen Athletinnen Hoffnungen auf Edelmetall machen. Hinrichs (9:54,05) und Budde (9:59,96) waren die einzigen Europäerinnen, die heuer die Distanz unter zehn Minuten liefen. Rath liegt mit ihrer Bestzeit (10:22,61/gelaufen im Juni) an zwölfter Stelle in der Rangliste.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Für Rath ist es das zweite Mal, dass sie bei einem Großereignis der Leichtathletik-Jugend am Start ist. Im vergangenen Jahr nahm sie an der U20-WM teil. In Cali (Kolumbien) konnte sie aufgrund einer Erkrankung im Vorfeld aber nicht ihre Topleistung abrufen und schied über 3000 Meter Hindernis im Vorlauf aus.