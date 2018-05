Josef Streicher: Fleißig und pfeilschnell 

Leichathletik kompakt

Diverse Erfolge und Top-Zeiten haben die Läufer aus dem Landkreis geschafft. Josef Streicher vom TSV Peißenberg war dabei besonders fleißig.

Landkreis - Die Läufer haben derzeit Hoch-Saison. Egal, ob bei Straßen- und Crossläufen oder auf der Bahn - die Athleten aus dem Landkreis sind gut in Form. Wir haben einen Überblick.

TSV Peißenberg

Fleißig im Einsatz war zuletzt Josef Streicher. Der Läufer des TSV Peißenberg ging innerhalb von 24 Stunden gleich zweimal an den Start. Und beide Male belegte er in seiner Altersklasse den zweiten Platz. Nach dem Milchweglauf in Rottenbuch über 4,2 Kilometer war er einen Tag später beim „Ammer-Trail-Run“ dabei. In Bad Bayersoien standen 8,5 Kilometer mit über 260 Höhenmetern auf dem Programm. Die Läufer hatten ideale äußere Bedingungen auf der Strecke, bei der es am Ende einen giftigen Anstieg zu bewältigen gilt. 100 Höhenmeter auf nur 300 Meter Länge forderten die letzten Reserven bei den über 80 Startern. Streicher kam nur kurze Zeit nach dem Sieger Jonas Heiland (Peiting) ins Ziel, der 36:33 Minuten benötigte. Der Peißenberger belegte mit 38:01 Minuten den fünften Gesamtplatz. In seiner Klasse wurde er hinter Andi Heiland (37:07) Zweiter. „Wir sind nicht so schnell losgelaufen, das kam mir entgegen“, sagte Streicher. Am Tag davor war er beim Milchweglauf vor Olympiasiegerin Laura Dahlmeier als Gesamt-13. (15:01) ins Ziel gekommen. „Jetzt war ich schon zum dritten Mal schneller als Laura“, sagte ein lächelnder Streicher mit Blick auf zurückliegende Auftritte.

Da hat Martin Hermann nun den Salat. Beim Läufercup in Karlsfeld unterbot der Seniorenläufer vom TSV Peißenberg auf der 800-Meter-Strecke die Qualifikationsnorm für die deutschen Meisterschaften in der Altersklasse M-55 – seine dritte binnen eines Jahres. Zuvor hat er schon die geforderten Zeiten über die 5000 und die 1500 Meter unterboten. Nun habe er „also die Qual der Wahl, was ich bei der DM in Mönchengladbach Ende Juni laufen soll“, so der TSV-Athlet. Die zwei Stadionrunden in Karlsfeld absolvierte der Weilheimer in 2:28,01 Minuten. Für die Qualifikation sind 2:30 Minuten nötig. Vor dem Start war Hermann noch skeptisch: Zum einen war es sein erstes 800-Meter-Rennen nach mehreren längeren Bahnrennen davor, zum anderen herrschte Regenwetter. Doch dann hellte sich der Himmel auf und Hermann riskierte es, die Norm anzugehen. „Nach einer schnellen 73er-Runde hat es tatsächlich gereicht“, freute sich der Routinier. In Karlsfeld war auch Josef Streicher am Start. Über 5000 Meter glänzte er mit 17:46,86 Minuten und Rang drei in der M-50. Die Quali für die DM in seiner Altersklasse (17:40) „ist nicht weit entfernt“, so Hermann.

TSV Penzberg

Neben zwei Läufern des TSV Peißenberg (siehe oben) waren beim jüngsten Läufercup in Karlsfeld auch Athleten vom TSV Penzberg am Start. Auf der 800-Meter-Distanz belegte Marvin Bertram (Jg. 2001) in 2:02,89 Minuten als bester U-18-Athlet den dritten Gesamtplatz. Ebenfalls Bester seiner Altersklasse war Andreas Maier (M-40), der die zwei Stadionrunden in 2:20,88 Minuten absolvierte. Auf der 5000-Meter-Strecke landete Stefan Haderer (Jg. 1993) in 17:37,08 Minuten auf dem zehnten Platz in seiner Klasse. Gesamtsieger über die zwölfeinhalb Stadionrunden wurde Danilo Reiche (LG Sempt) in 15:32,88 Minuten.

Marvin Bertram vom TSV Penzberg hat beim Läufermeeting in Pliezhausen (Baden-Württemberg) darüber hinaus die DM-Norm über 2000 Meter Hindernis mit 6:27,39 Minuten unterboten. Der 16-Jährige hielt sich stets im Vorderfeld auf und belegte am Ende in der U-18 den vierten Platz. Dabei konzentrierte er sich komplett auf das Renngeschehen und wusste im Ziel zunächst nicht, ob er unter der Norm von 6:30 Minuten geblieben war. „Das ganze Rennen über wusste ich nicht, wie ich schnell ich bin. Ich habe weder die Trainerin gehört, die mir die Zeiten zurief, noch habe ich auf die mitlaufenden Uhren im Innenraum geschaut“, so der Penzberger, der sich zum ersten Mal für die nationalen Titelkämpfe qualifizierte.

Immer knapp hinter Bertram lief Luk Jäger, der seine Premiere über die 2000 Meter Hindernis feierte. Bis zur letzten Runde sah es danach aus, als ob er sogar die Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaft erreichen könnte. Doch am ersten Hindernis der letzten Runde musste er stehenbleiben, da er sonst mit seinem falschen Bein das 91 Zentimeter hohe Hindernis überspringen hätte müssen, wozu er einfach nicht mehr die Kraft hatte. 250 Meter später, bei der Überquerung des Wassergrabens, kam der 15-jährige Penzberger zu Sturz. Nach der Landung im Wasser geriet er ins Straucheln und stürzte zu Boden. Zwar rappelte er sich sofort wieder auf, doch die Norm war nicht mehr zu erreichen.

Lucas Herbeck (20) musste in seinem Hindernisrennen allein vorneweglaufen. Er gewann seinen Zeitlauf, doch war er mit der Zeit von 6:09,81 Minuten nicht ganz zufrieden, obwohl er seine bisherige Bestmarke um sechs Sekunden verbesserte. Ebenfalls langsamer als erhofft war Nick Jäger (Jg. 1999), der mit 5:57,29 Minuten aber immerhin die Altersklasse U-20 für sich entschied. Gleich zweimal lief Michaela Kölbl (16) die 300 Meter Hürden. Im ersten Lauf erzielte sie eine Zeit von 48,5 Sekunden. „Die Zeit war überhaupt nicht gut. Ich bin schon zur ersten Hürde nicht richtig hingekommen“, so die Sindelsdorferin. Bei ihrem zweiten Versuch lief sie 47,8 Sekunden, womit sie zufriedener war.

Text: Roland Halmel/Paul Hopp