Julia Birck überzeugt bei Debüt im Nationalteam

von Paul Hopp

Es war ihr erster Auftritt im Nationalteam – und den hat Turnerin Julia Birck mit Bravour absolviert. Die Zwölfjährige kam mit der deutschen Riege auf Platz eins.

Iffeldorf – Es war ihr erster Auftritt im Nationalteam – und den hat Turnerin Julia Birck mit Bravour absolviert. Die Zwölfjährige aus Iffeldorf, die am Leistungszentrum in Chemnitz trainiert und im dortigen Sportinternat zur Schule geht, belegten beim Juniorenländerkampf „Swiss Cup Juniors“ mit der deutschen Riege den ersten Platz. In der Einzelwertung überzeugte Birck als Neunte unter insgesamt 24 Athletinnen. Vor ihr waren ausschließlich Turnerinnen platziert, die dem älteren Jahrgfang anhörten.

Birck war zusammen mit ihren Kolleginnen vom TuS Chemnitz-Altendorf, Emma Malewski und Shanique Müller, sowie Aiyu Zhu (Köln), Marielle Billet (Karlsruhe) und Lara-Marie Hinsberger (Saarbrücken) bei dem Wettbewerb am Start, der vor dem bekannten Paarkampf „Swiss Cup Zürich“ stattfand. „Alle Turnerinnen haben einen starken Wettkampf geturnt. Ich bin sehr stolz auf das gesamte Team“, so lautete das Fazit von Bundesnachwuchstrainerin Claudia Schunk.

Neben den Deutschen waren die National-Riegen von Frankreich und Belgien sowie der Schweiz in der Mehrzweckhalle in Wallisellen in Aktion. Mit 145,350 Punkten setzten sich die Deutschen am Ende gegenüber der Konkurrenz durch. der Vorsprung auf die zweitplatzierten Belgierinnen betrug 2,1 Punkte. Nach dem Sprung langen Birck und ihre Kolleginnen punktgleich mit belgien (38,30) knapp hinter den Schweizerinnen (38,60) auf dem zweiten Rang. Am Stufenbarren übernahm die deutsche Riege (34,65) dann die Führung und baute den knappen Vorsprung mit einer starken Vorstellung am Schwebebalken (37,45) aus. Am Boden reichte den Deutschen das zweitbeste Resultat (35,52) hinter belgien (35,90), um den Gesamtsieg perfekt zu machen.

Birck, die in Chemnitz unter Gabi Frehse unter anderem zusammen mit Weltmeisterin Pauline Schäfer trainiert, zeigte einen starken Wettkampf. Am Sprung (12,25), am Schwebebalken (12,85) und am Boden (11,55) floss ihr Ergebnis in das Gesamtresultat ein. Jedes Team schickte sechs Athletinnen ins Rennen, pro Gerät wurden die besten drei Resultate gezählt. Lediglich am Stufenbarren (9,55) hinkte Birck den Teamkolleginnen hinterher. Am Schwebebalken schaffte die junge Iffeldorferin das Top-Resultat aller Teilnehmerinnen. Beste deutsche Turnerin in der Einzelwertung war Aiyu TZhu (48,70) als Gesamtzweite hinter der Belgierin Stacy Bertrandt (49,05). Birck kam auf 46,20 Punkte.

Beim „Swiss Cup“ der Erwachsenen triumphierte die Schweiz (Giulia Steingruber/Pablo Brägger) vor Japan. Beste Deutsche waren Marcel Nguyen/Elisabeth Seitz als Fünfte. Tabela Alt/Philipp Herder wurden Neunte.