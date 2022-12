Julia Rath: Platz sechs sichert vorzeitigen Cross-Cup-Gesamtsieg

Von: Paul Hopp

Platz sechs sprang für Julia Rath bei der DM im Crosslauf in der U20-Klasse heraus. © Conny Lechner-Brennauer

Eine Medaille war Julia Rath bei der DM im Crosslauf nicht vergönnt. Dennoch schaffte die Leichtathletin aus Penzberg mit ihrem Resultat in Löningen einen großen Erfolg.

Löningen - Die Verantwortlichen des LAC Quelle Fürth waren mit dem Abschneiden von Julia Rath offenkundig zufrieden: Als „genial“ bezeichneten sie in einer Kurzmeldung zu der DM im Crosslauf den sechsten Platz, den die 18-Jährige aus Penzberg in Löningen in der U20-Klasse belegt hatte.

Julia Rath, die in Nürnberg zur Schule geht und seit einiger Zeit für den LAC startet, lief die 4,12 Kilometer lange Strecke in 15:11 Minuten und war im 50 Teilnehmerinnen umfassenden Feld beste Bayerin. Mit ihrem Ergebnis in Niedersachsen sicherte sich die Hindernisspezialistin schon vorzeitig den Gesamtsieg in der U20-Wertung im „Deutschen Cross-Cup“. Die Serie, in diesem Jahr vom DLV wiederbelebt, umfasst insgesamt fünf Stationen, die DM bildete die vierte Veranstaltung. Rath nahm an bislang allen Rennen teil. Sie hat nunmehr 190 Punkte zu Buche stehen.

Julia Rath holt in U20-Klasse Cross-Cup-Gesamtsieg

Die größte Verfolgerin, die Baden-Württembergerin Kira Weis (KSG Gerlingen), kommt auf 120 Zähler. Beim Cross-Cup bekommen pro Rennen jeweils die ersten 40 Athleten gemäß ihrer Platzierung eine bestimmte Anzahl an Punkten. Platz eins bringt 60 Punkte, Platz zwei 54, Platz drei 48 und so weiter.

Weis war in Löningen als Favoritin angetreten und wurde dieser Rolle auch gerecht. Mit der Zeit von 14:32 Minuten holte sie sich den DM-Titel klar vor Lisa Merkel (LG Region Karlsruhe/14:43) und Carolina Schäfer (TG Schwalbach/14:46). Bestens platziert im Deutschen Cross-Cup ist außerdem noch Luk Jäger. Vor dem abschließenden Event in Weinstadt (17. Dezember) führt der Athlet des TSV Penzberg mit 126 Punkten die U23-Wertung an. Zweiter ist der Münchner Johann Ioannou-Nikolaides (120).

